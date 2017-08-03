Генменеджер сборной Канады Шон Бурк: Главный трофей моей жизни – Приз «Известий»

Генменеджер сборной – должность, которой в России по сути нет, в изначальном своем понимании. Одни являются не более чем «лицом команды», других можно увидеть за такими занятиями, как перетаскивание клюшек и уборка льда. В Канаде человек с таким званием собирает состав. На нем скаутинг, переговоры с игроками и прочие мучительные роды собственно сборной. В Канаде эти конкретные хороводы перед Пхенчханом поручено водить Шону Бурку – известному в прошлом вратарю НХЛ и сборной. Который в ответ на просьбу «Советского спорта» поговорить об особенностях работы сборной Канады и федерации хоккея страны-родоначальницы позвонил практически на пути в аэропорт.

- Я буквально сейчас лечу в Россию, - пояснил Бурк, чья жизнь в роли освобожденного от других обязанностей пастуха потенциальных сборников полна разъездов и перелетов. – В течение двух недель буду на двух предсезонных турнирах команд КХЛ – в Сочи и Санкт-Петербурге. Планирую увидеть 45 канадских игроков. Очень многих я знаю с прошлого года, но теперь и тренеры смогут на них посмотреть. Сейчас моя главная задача – составить себе календарь скаутинга на этот сезон. Придется следить за всеми лигами, где играют канадцы.

- Главная такая лига отказалась от участия в Играх. В России федерация хоккея контролирует почти всю хоккейную жизнь страны, в том числе и календарь КХЛ – с учетом интересов сборной. Участвовала ли ваша организация, Hockey Canada, в переговорах с НХЛ по поводу Олимпиады?

- Нет. Во всем, что касается участия игроков НХЛ и решения лиги не использовать их в олимпийской сборной, мы участия не принимали. Мы поступили умно еще в прошлом году, когда начали подготовку к Олимпиаде, исходя из того, что НХЛ там не будет. Конечная цель была находиться в полной готовности играть с любым составом.

- Разве мнение Hockey Canada вообще никто не спросил?

- Президент федерации Том Ренни говорил с заинтересованными лицами. У него есть на этот счет очень четкое мнение. Но меня наняли именно для того, чтобы я готовил сборную без игроков НХЛ, что я и делаю весь последний год.

- То есть, если бы НХЛ приняла другое решение, генменеджером были бы не вы?

- Не я. Им был бы Даг Армстронг, который работал со сборной на последних двух Олимпиадах и на Кубке мира. Я был бы в штабе, но не в этой должности. А я начал работу на Кубке Шпенглера и на Кубке Германии в прошлом году.

- И что, с тех пор так и ездите по всему миру? Это ведь куда труднее, чем отбирать игроков из НХЛ с ее неограниченными информационными ресурсами.

- Собирать команду для Олимпиады с целью взять золото всегда трудно, но без НХЛ это действительно куда труднее. Одно только составление расписания переездов – огромная задача, но федерация с ней хорошо справилась. Теперь будем принимать трудные хоккейные решения, а это уже хорошая проблема.

- Насчет цели выиграть золото. Вы согласны с тем, что Канада – больше не фаворит?

- У России будут преимущества, каких не будет у других, это понятно. Но мне кажется, что и многие другие команды рассматривают Пхенчхан как свой шанс. Если вы поговорите с немцами или швейцарцами, они вам скажут, что у них наконец-то есть реальная возможность побороться за медали. Так что, во многом эти игры будут куда более равными, чем прошлые.

- Одно из главных преимуществ России – владелец «Вашингтона» Тед Леонсис, который, похоже, собирается удовлетворить желание Александра Овечкина сыграть в Пхенчхане. ФХР тоже ничуть не против. Канадский форвард «Сан-Хосе» Марк-Эдуар Власик уже заявил, что, если самоволка позволена Овечкину, то и он тоже должен иметь право сыграть на Олимпиаде. Что скажет по этому поводу Hockey Canada?

- Нам нужно быть готовым к любому развитию событий, но наш первый приоритет – рассматривать игроков, про которых мы точно знаем, что они в нашем распоряжении. Насчет Власика или кого-то другого – это решение мы примем, когда точно будем знать, что ему разрешено там быть. Мы прекрасно понимаем игроков, но мы не имеем права никого убеждать или как-либо влиять на чье-либо решение.

- Вы наверняка слышали про допинг-скандалы в российском хоккее. ФХР в таких случаях берет на себя обязанности защищать и часто выгораживать игроков. Предположим, на допинге попадется канадец. Каковы будут действия Hockey Canada?

- Наша задача – предотвратить такую ситуацию. Поэтому главное, чем мы занимаемся – это профилактическое образование игроков сборной. Это наша обязанность, чтобы они знали, на что будут проверять, и что можно, а что нельзя принимать. И мониторить их в течение сезона. А понимать правила и следовать им – обязанность самих игроков. Мы не можем быть с ними 24 часа в день. Наш штаб и наши врачи дают им всю информацию, чтобы ни один человек не был в неведении.

- В чем еще заключается разница между работой Hockey Canada и ФХР? Кроме того, что вы никак не влияете на бизнес НХЛ.

- Ответ на этот вопрос лежит в области политики, а я – самый далекий от нее человек. Моя роль – сугубо хоккейная, а всем остальным занимается Том Ренни. Могу сказать, что я очень уважаю русский хоккей. Я играл против многих советских легенд, Слава Фетисов – мой друг, в исполкоме ИИХФ я сижу с Третьяком.

- Кстати, какое международное противостояние для вас самое памятное? В России вас помнят по Олимпийским играм в Калгаре и Альбервилле.

- Самое незабываемое достижение для меня лично – то, о котором в Канаде никто не помнит. Это победа на турнире «Известий» в 1987-м году. Выиграть у великой русской сборной, когда она была еще на пике игры, к тому же на ее территории... Учитывая то, как часто мы им проигрывали.

- Расписная тарелка, которую вы увезли с того турнира, стоит в Зале славы в Торонто.

- Этот турнир вообще был очень недооценен в Северной Америке. Победа Канады на русском льду – всегда большое событие. Для меня лично – самое памятное в карьере.