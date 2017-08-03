Думаете, этот колхоз не обыграем? 5 возможных соперников ЦСКА в Лиге чемпионов
В среду столичный ЦСКА во втором матче обыграл греческий АЕК
и без проблем распрощался с третьим квалификационным раундом Лиги чемпионов,
выйдя в раунд плей-офф.
Изначально перед армейцами вырисовывалась незавидная
перспектива попасть в группу несеянных команд и получить себе во время
жеребьевки сильного соперника, такого, как «Севилья», «Наполи», «Ливерпуль» или
«Спортинг». Чтобы этого не случилось, должно было произойти настоящее чудо –
должны были вылететь два клуба из трех: «Динамо» из Киева, «Аякс» и «Виктория».
Если вылет чешский «Виктории» ни у кого удивления не вызвал
бы, то в том, что швейцарский «Янг Бойз» пройдет «Динамо», а «Ницца» без Марио
Балотелли – «Аякс», были огромные сомнения.
Однако ЦСКА повезло. Даже больше, чем кто-то мог рассчитывать.
Все три команды оказались слабее своих соперников – вылетели в Лигу Европы. Так
ЦСКА оказался в числе сеянных в Лиге чемпионов, а киевское «Динамо», которому,
как и армейцам попадание в групповой этап было необходимо, как воздух – во втором
по силе европейском клубном турнире.
Правда, москвичам расслабляться не стоит. Те, кто только что
принесли им радостные новости уже в пятницу, когда пройдет жеребьевка раунда
плей-офф, могут стать их соперниками и головной болью.
«Советский спорт» представляет возможных соперников
красно-синего клуба в Лиге чемпионов. Всего в «пути представителей лиг», куда
попал ЦСКА, их пять: «Ницца», «Янг Бойз», «Стяуа», «Хоффенхайм» и «Истанбул
Башакшехир».
«Истанбул Башакшехир»
Начнем, пожалуй, со слабейшей команды, если судить по
коэффициентам УЕФА – с турецкого «Истанбул Башакшехир».
Пусть этот формальный показатель не смущает нас. «Истанбул»
еще не успел набрать себе рейтинговых очков – в клуб не так давно начали
вкладывать большие деньги. На деле он может оказаться самым опасным соперником
из всей пятерки. На пути к раунду плей-офф турки обыграли не кого-нибудь, а
бельгийский «Брюгге» - 3:3 на выезде и 2:0 – дома.
Чего стоит хотя бы нападающий турецкой команды Эммануэль
Адебайор. И пусть вас не смешат слухи вокруг якобы отбившегося от рук форварда
и его причуд. В этой Лиге чемпионов, в двух матчах он уже отличился голом и
результативной передачей. Всего же за стамбульский клуб он успел провести 18
встреч, в которых забил 8 голов и отдал три голевых паса.
В полузащите выделяется еще один возрастной футболист – 33-летний
швейцарец с турецкими корнями Гекхан Инлер, до этого ставший настоящей звездой
в составе итальянского «Наполи». Он, правда, пока редко появляется на поле.
В защите наше внимание привлекают сразу два игрока. Первый –
недавний футболист сборной Франции Гаэль Клиши, последние годы проведший в «Манчестер
Сити». Второй – наш хороший знаковый Александр Епуряну, уехавший в Турцию из
Махачкалинского «Анжи».
«Ницца»
К французской «Ницце» тоже стоит отнестись со всей
серьезностью. Во-первых, в чемпионате Франции команда заняла третье место, до
последнего стараясь зацепиться за ПСЖ, обогнав в итоге «Марсель» с «Лионом».
Во-вторых, «Ницца» в третьем квалификационном раунде переиграла амстердамский «Аякс»
- финалиста Лиги Европы образца прошлого сезона – 1:1 дома и 2:2 в гостях.
Главная звезда команды – итальянский форвард Марио
Балотелли. Пока, однако, Супермарио на поле не появляется – он травмирован. От
этого соперникам еще сложнее предугадывать, как будет играть клуб с лазурного
берега Франции.
Остальные – футболисты хорошего европейского уровня, которые
в первую очередь берут не индивидуальными действиями, а командной игрой, за что
надо благодарить наставника «Ниццы» Люсьена Фавра. С позиции силы он играет
только против аутсайдеров во французском чемпионате. С лидерами и на международной
арене он адаптирует игру своего коллектива к сопернику. Так что, ЦСКА придется
ой как непросто, если они попадут на «Ниццу» - «Краснодар», встречавшийся с
французами в прошлом сезоне, может это подтвердить.
«Хоффенхайм»
На очереди, пожалуй, самый серьезный из потенциальных
соперников ЦСКА в Лиге чемпионов – «Хоффенхайм».
Не стоит обманываться цифрами, которые стоят напротив
фамилий немецких игроков в графе стоимость. Все эти 12-15 миллионов евро –
обычные цифры, не имеющие с реальностью практически ничего общего. Единственная
звезда «Хоффенхайма» - его тренер Юлиан Нагельсманн.
Приняв «Хоффенхайм», стоявший на вылет, 29-летний
Нагельсманн стал самым молодым главным тренером в истории Бундеслиги. Через год
он был признан лучшим тренером Германии – в 30 лет. Его «Хоффенхайм стал
настоящим открытием сезона, заняв четвертое место в лиге и лишь на два очка
отстав от дортмундской «Боруссии».
Нагельсманн – гениальный психолог с незашоренным
тактическими схемами аналитическим мозгом. Для своей команды он взял лучшее у
Гвардьолы и Клоппа с Тухелем. В итоге получилась игра, которая вывела команду
из средних футболистов на четвертое место в Германии. Даже экс-игрок ЦСКА
Стивен Цубер. от которого в Москве избавились чуть ли не с радостью, у
Нагельсманна заиграл новыми красками и стал расти в цене.
Как играть с «Хоффенхаймом»? Судя по результатам прошлого
сезона, этого не поняли даже в «Баварии», которая и разу не смогла переиграть
деревенскую команду. Остается надеяться, что ЦСКА и немецкий клуб разойдутся в
жеребьевке.
«Янг Бойз»
Швейцарский «Янг Бойз» произвел настоящую сенсацию, выбив из
розыгрыша Лиги чемпионов киевское «Динамо». Но о какой-то суперкоманде говорить
не стоит. «Молодым парням» просто повезло.
Первый матч дома киевляне спокойно выиграли со счетом 3:1 и
ехали в Швейцарию за приемлемым результатом. В итоге сошлись все факторы:
недооценка соперника, невезение, тактические просчеты, судейский вопрос и
морально-волевые качества «Янг Бойз».
Дома швейцарцы повели в счете очень быстро, реализовав достаточно
спорный 11-метровый удар уже на 12-й минуте. Все остальное время «Динамо»
ошибочно пыталось отстоять результат – именно с таким настроем украинцы вышли
на матч. Так бы и случилось, если бы не гол, забитый после ошибки вратаря за
минуту до конца основного времени. Исправлять что-то было поздно – киевляне отправились
в Лигу Европы.
А команда, совокупная стоимость игроков которой составляет 27,3
млн евро – будет бороться за выход в групповую стадию Лиги чемпионов. Такова
судьба. Самый дорогой игрок команды – 27-летний французский нападающий Йорик
Раве, забивший за клуб пока лишь один гол.
«Стяуа»
О футбольном клубе «Стяуа» из Бухареста можно сказать и того
меньше. Это крепкая по румынским меркам команда, которая в современной Европе,
к сожалению, не котируется.
В раунд-плей-офф Лиги чемпионов румыны попали, благодаря
благосклонному жребию – в третьем квалификационном раунде им достался соперник,
что называется, «по зубам» - «Виктория» из Чешской Пльзени, с которой тот же
ЦСКА отлично знаком.
После ничейной игры дома со счетом 2:2, румыны ехали на выезд
как минимум забивать. Это им удалось еще в первом тайме. «Стяуа» принялась
оборонять результат, но пропустила в середине второй половины и бросилась
забивать еще. Удалось. Пришло время идти вперед «Виктории», которая совсем
забыла про оборону. В итоге чехи пропустили еще два мяча и с треском вылетели.
ЦСКА
не должен допускать таких ошибок. «Стяуа», наверное, - самый лакомый из
возможных соперников по раунду плей-офф Лиги чемпионов.