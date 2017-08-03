Думаете, этот колхоз не обыграем? 5 возможных соперников ЦСКА в Лиге чемпионов

В среду столичный ЦСКА во втором матче обыграл греческий АЕК и без проблем распрощался с третьим квалификационным раундом Лиги чемпионов, выйдя в раунд плей-офф.

Изначально перед армейцами вырисовывалась незавидная перспектива попасть в группу несеянных команд и получить себе во время жеребьевки сильного соперника, такого, как «Севилья», «Наполи», «Ливерпуль» или «Спортинг». Чтобы этого не случилось, должно было произойти настоящее чудо – должны были вылететь два клуба из трех: «Динамо» из Киева, «Аякс» и «Виктория».

Если вылет чешский «Виктории» ни у кого удивления не вызвал бы, то в том, что швейцарский «Янг Бойз» пройдет «Динамо», а «Ницца» без Марио Балотелли – «Аякс», были огромные сомнения.

Однако ЦСКА повезло. Даже больше, чем кто-то мог рассчитывать. Все три команды оказались слабее своих соперников – вылетели в Лигу Европы. Так ЦСКА оказался в числе сеянных в Лиге чемпионов, а киевское «Динамо», которому, как и армейцам попадание в групповой этап было необходимо, как воздух – во втором по силе европейском клубном турнире.

Правда, москвичам расслабляться не стоит. Те, кто только что принесли им радостные новости уже в пятницу, когда пройдет жеребьевка раунда плей-офф, могут стать их соперниками и головной болью.

«Советский спорт» представляет возможных соперников красно-синего клуба в Лиге чемпионов. Всего в «пути представителей лиг», куда попал ЦСКА, их пять: «Ницца», «Янг Бойз», «Стяуа», «Хоффенхайм» и «Истанбул Башакшехир».

«Истанбул Башакшехир»

Начнем, пожалуй, со слабейшей команды, если судить по коэффициентам УЕФА – с турецкого «Истанбул Башакшехир».

Пусть этот формальный показатель не смущает нас. «Истанбул» еще не успел набрать себе рейтинговых очков – в клуб не так давно начали вкладывать большие деньги. На деле он может оказаться самым опасным соперником из всей пятерки. На пути к раунду плей-офф турки обыграли не кого-нибудь, а бельгийский «Брюгге» - 3:3 на выезде и 2:0 – дома.

Чего стоит хотя бы нападающий турецкой команды Эммануэль Адебайор. И пусть вас не смешат слухи вокруг якобы отбившегося от рук форварда и его причуд. В этой Лиге чемпионов, в двух матчах он уже отличился голом и результативной передачей. Всего же за стамбульский клуб он успел провести 18 встреч, в которых забил 8 голов и отдал три голевых паса.

В полузащите выделяется еще один возрастной футболист – 33-летний швейцарец с турецкими корнями Гекхан Инлер, до этого ставший настоящей звездой в составе итальянского «Наполи». Он, правда, пока редко появляется на поле.

В защите наше внимание привлекают сразу два игрока. Первый – недавний футболист сборной Франции Гаэль Клиши, последние годы проведший в «Манчестер Сити». Второй – наш хороший знаковый Александр Епуряну, уехавший в Турцию из Махачкалинского «Анжи».

«Ницца»

К французской «Ницце» тоже стоит отнестись со всей серьезностью. Во-первых, в чемпионате Франции команда заняла третье место, до последнего стараясь зацепиться за ПСЖ, обогнав в итоге «Марсель» с «Лионом». Во-вторых, «Ницца» в третьем квалификационном раунде переиграла амстердамский «Аякс» - финалиста Лиги Европы образца прошлого сезона – 1:1 дома и 2:2 в гостях.

Главная звезда команды – итальянский форвард Марио Балотелли. Пока, однако, Супермарио на поле не появляется – он травмирован. От этого соперникам еще сложнее предугадывать, как будет играть клуб с лазурного берега Франции.

Остальные – футболисты хорошего европейского уровня, которые в первую очередь берут не индивидуальными действиями, а командной игрой, за что надо благодарить наставника «Ниццы» Люсьена Фавра. С позиции силы он играет только против аутсайдеров во французском чемпионате. С лидерами и на международной арене он адаптирует игру своего коллектива к сопернику. Так что, ЦСКА придется ой как непросто, если они попадут на «Ниццу» - «Краснодар», встречавшийся с французами в прошлом сезоне, может это подтвердить.

«Хоффенхайм»

На очереди, пожалуй, самый серьезный из потенциальных соперников ЦСКА в Лиге чемпионов – «Хоффенхайм».

Не стоит обманываться цифрами, которые стоят напротив фамилий немецких игроков в графе стоимость. Все эти 12-15 миллионов евро – обычные цифры, не имеющие с реальностью практически ничего общего. Единственная звезда «Хоффенхайма» - его тренер Юлиан Нагельсманн.

Приняв «Хоффенхайм», стоявший на вылет, 29-летний Нагельсманн стал самым молодым главным тренером в истории Бундеслиги. Через год он был признан лучшим тренером Германии – в 30 лет. Его «Хоффенхайм стал настоящим открытием сезона, заняв четвертое место в лиге и лишь на два очка отстав от дортмундской «Боруссии».

Нагельсманн – гениальный психолог с незашоренным тактическими схемами аналитическим мозгом. Для своей команды он взял лучшее у Гвардьолы и Клоппа с Тухелем. В итоге получилась игра, которая вывела команду из средних футболистов на четвертое место в Германии. Даже экс-игрок ЦСКА Стивен Цубер. от которого в Москве избавились чуть ли не с радостью, у Нагельсманна заиграл новыми красками и стал расти в цене.

Как играть с «Хоффенхаймом»? Судя по результатам прошлого сезона, этого не поняли даже в «Баварии», которая и разу не смогла переиграть деревенскую команду. Остается надеяться, что ЦСКА и немецкий клуб разойдутся в жеребьевке.

«Янг Бойз»

Швейцарский «Янг Бойз» произвел настоящую сенсацию, выбив из розыгрыша Лиги чемпионов киевское «Динамо». Но о какой-то суперкоманде говорить не стоит. «Молодым парням» просто повезло.

Первый матч дома киевляне спокойно выиграли со счетом 3:1 и ехали в Швейцарию за приемлемым результатом. В итоге сошлись все факторы: недооценка соперника, невезение, тактические просчеты, судейский вопрос и морально-волевые качества «Янг Бойз».

Дома швейцарцы повели в счете очень быстро, реализовав достаточно спорный 11-метровый удар уже на 12-й минуте. Все остальное время «Динамо» ошибочно пыталось отстоять результат – именно с таким настроем украинцы вышли на матч. Так бы и случилось, если бы не гол, забитый после ошибки вратаря за минуту до конца основного времени. Исправлять что-то было поздно – киевляне отправились в Лигу Европы.

А команда, совокупная стоимость игроков которой составляет 27,3 млн евро – будет бороться за выход в групповую стадию Лиги чемпионов. Такова судьба. Самый дорогой игрок команды – 27-летний французский нападающий Йорик Раве, забивший за клуб пока лишь один гол.

«Стяуа»

О футбольном клубе «Стяуа» из Бухареста можно сказать и того меньше. Это крепкая по румынским меркам команда, которая в современной Европе, к сожалению, не котируется.

В раунд-плей-офф Лиги чемпионов румыны попали, благодаря благосклонному жребию – в третьем квалификационном раунде им достался соперник, что называется, «по зубам» - «Виктория» из Чешской Пльзени, с которой тот же ЦСКА отлично знаком.

После ничейной игры дома со счетом 2:2, румыны ехали на выезд как минимум забивать. Это им удалось еще в первом тайме. «Стяуа» принялась оборонять результат, но пропустила в середине второй половины и бросилась забивать еще. Удалось. Пришло время идти вперед «Виктории», которая совсем забыла про оборону. В итоге чехи пропустили еще два мяча и с треском вылетели.

ЦСКА не должен допускать таких ошибок. «Стяуа», наверное, - самый лакомый из возможных соперников по раунду плей-офф Лиги чемпионов.

