Борис Майоров: Известных игроков в ЦСКА перебор! Это неудобно для всех

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение о составе ЦСКА, мощно усилившемся в нынешнем межсезонье.

В двух своих первых контрольных матчах армейцы забросили в ворота «Сибири» девять шайб. Причем, все голы – на счету новичков московского клуба. Ведь свои основные кадры – игроков сборной, выступавших на ЧМ-2017, ЦСКА в бой пока даже не вводил. Да и в этих матчах менял звенья чуть ли не на 50 процентов…

- Не слишком ли тесно будет известным игрокам в армейском клубе?

- Вот вы говорите – «новички». А у меня язык не поворачивается новобранцев ЦСКА так назвать, - улыбается в ответ Борис Майоров. - Это в мое время армейцы собирали новичков со всей страны. И вот тогда – да, это были талантливые, но еще малоизвестные хоккеисты. А сейчас-то? Это или игроки сборной, или, как минимум, кандидаты, которые уже стоят в национальной команде одной ногой – Кирилл Капризов, Сергей Шумаков, Максим Шалунов, Константин Окулов… Или хоккеисты, которые вернулись в ЦСКА из НХЛ – Роман Любимов, Михаил Григоренко…

Ну какие же это новички?! Это все люди с высоким уровнем мастерства, с хорошим боевым опытом, в том числе и международным.

В этом году ЦСКА сумел собрать очень мощный состав. Поэтому, когда я узнал о результатах первых матчей армейцев, то нисколько не удивился. Удивило то, что при этом масса отличных игроков московской команды еще находится в запасе, они наблюдали за матчами с трибуны. Какая же солидная обойма! Вопрос в том – бегают ли они так же, как бешенные при Игоре Никитине, как при Дмитрии Квартальнове? Но об этом по первым матчам судить рано.

Тут ведь еще и фон был для армейцев не совсем подходящий. Все же «Сибирь» понесла этим летом серьезные потери. И ее лучшие игроки уходили как раз в ЦСКА. Новосибирцам надо заново делать конкурентно способную команду. Хотя мальчиками для битья их не назовешь.

Спрашиваете, не многовато-ли армейцы собрали мастеров под своими знаменами? На мой взгляд – слишком много. Иметь пять пятерок перед сезоном - вполне достаточно и рационально. А вот семь звеньев – это уже явный перебор. И тренеру будет неудобно тасовать постоянно состав. И самим хоккеистам получать игровое время не в каждом матче вряд ли понравится. Вывод – игроков придется отдавать на сторону. Аренда в КХЛ официально запрещена. И что прикажете делать? Спускать в фарм-клуб из ВХЛ за практикой мастеров, которые могли бы играть в ударных звеньях многих клубов КХЛ?

Такой вариант для них тоже не годится. Сплошная головная боль… И опять же – для сборной не очень хорошо, если реальные кандидаты в национальную команду будут в ЦСКА на вторых ролях или вообще сидеть в запасе.



