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ЧП в Самаре: горит очередной стадион, строящийся к чемпионату мира (фото)

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

С раннего утра строящийся стадион в Самаре – в клубах дыма. «Советский спорт» публикует фотосвидетельства из социальных сетей.

С раннего утра над городом появились клубы дыма.


Вид с Ново-Садовой

Гадать, что именно горит, долго не пришлось: в клубах дыма – строящийся стадион:


Дым поднимался над куполом

Становилось очевидно и то, что площадь возгорания постоянно увеличивается.

– В этой части города стоит сильный запах гари, он дошел даже до Мехзавода и до поляны Фрунзе, – рассказали свидетели случившегося.


Клубы дыма видны были и из отдаленных районов. Вид с Красноглинского района

ПСО «Казань», ведущая строительство, быстро сообщила, что горел строительный мусор и ущерба не нанесено. Впрочем, клубы дыма над стадионом видны до сих пор.

Это уже не первый пожар на стадионах, которые будут менее чем через год принимать чемпионат мира по футболу-2018. Серьезное возгорание произошло 14 июня в Волгограде, о чем одним из первых написал «Советский спорт».

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