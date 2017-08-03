ЧП в Самаре: горит очередной стадион, строящийся к чемпионату мира (фото)

С раннего утра строящийся стадион в Самаре – в клубах дыма. «Советский спорт» публикует фотосвидетельства из социальных сетей.

С раннего утра над городом появились клубы дыма.





Вид с Ново-Садовой

Гадать, что именно горит, долго не пришлось: в клубах дыма – строящийся стадион:





Дым поднимался над куполом

Становилось очевидно и то, что площадь возгорания постоянно увеличивается.

– В этой части города стоит сильный запах гари, он дошел даже до Мехзавода и до поляны Фрунзе, – рассказали свидетели случившегося.





Клубы дыма видны были и из отдаленных районов. Вид с Красноглинского района

ПСО «Казань», ведущая строительство, быстро сообщила, что горел строительный мусор и ущерба не нанесено. Впрочем, клубы дыма над стадионом видны до сих пор.

Это уже не первый пожар на стадионах, которые будут менее чем через год принимать чемпионат мира по футболу-2018. Серьезное возгорание произошло 14 июня в Волгограде, о чем одним из первых написал «Советский спорт».