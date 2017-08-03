Шарапова опять сломалась. Что не так с Марией?

Мария Шарапова, вернувшись после травмы бедра, провела всего один матч – и снялась с турнира в Стэнфорде. Теперь – из-за проблем с левой рукой.

ОЧЕРЕДНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ ШАРАПОВОЙ

В конце апреля Шарапова вернулась в WTA-Тур. Отбыла дисквалификацию, длиной в 15 месяцев – и вернулась. Ярко, громко. Прошла Роберту Винчи, Екатерину Макарову, Анетт Контавейтт, сразу добралась до полуфинала в Штутгарте. И там… уступила Кристине Младенович.

Потом – во втором круге в Мадриде проиграла Эжени Бушар. На этой же стадии в Риме не закончила встречу с Мирьяной Лючич. Обидно – все три девушки отличились тем, что жестко критиковали Машу. Переходили грань, опускаясь едва ли не до оскорблений. Их-то ведь так хотелось наказать! Не вышло.

Еще обиднее, что тот самый матч с Лючич-Барони Шарапова не завершила из-за травмы. Дернула на подаче бедро, обратилась к врачу – и снялась. МРТ показало надрыв мышцы – за пару дней такая хворь не лечится. Пришлось брать долгий перерыв.

- Возможно, Маша вернулась слишком резко, - рассуждали в гостях у «Советского спорта» Екатерина Макарова и Елена Веснина. – Грунт – коварное покрытие. Нагрузки на нем выше, чем обычно. После такого перерыва невозможно быстро войти в нужный ритм. Тренировки – одно, но матчи отнимают гораздо больше сил. Шарапова же провела три турнира подряд, хотя даже после первой игры – с Винчи – было видно, как она устала. Вот в Риме тело и сказало ей: «Стоп!».

«Ролан Гаррос» Мария и так пропускала – ей не дали wild card. Со всех турниров на траве в итоге снялась – включая Уимблдон. Но пообещала – вернется в Стэнфорде. Почти что у себя дома (Шарапова построила виллу в Калифорнии, близ Лос-Анджелеса – в Манхеттен-Бич).

Пообещала – и вернулась. Увы – только на один матч.

РАЗМИНКА ПЕРЕД СТЭНФОРДОМ

- Мне хочется обнять каждого! Я так рада, что сыграла здесь. Ведь это первый матч в США за долгое время, а здесь – мой дом. И публика так тепло меня поддерживала! – радовалась Шарапова после победы над Дженнифер Брэйди в первом круге.

Хотя этот успех дался непросто. Брэйди никто толком не знает – девушка из второй сотни рейтинга, звезд с неба не хватает. Но зацепила у Марии второй сет – 6:4. Первый и третий россиянка взяла с разгромным счетом – 6:1, 6:0. Но было видно - до оптимальной формы ей далеко. Как игровой, так и физической.

Хотя формально эта встреча не стала первой для Шараповой. Еще перед приездом в Стэнфорд она «размялась» в показательных турнирах лиги World Team Tennis – своеобразный клубный чемпионат США (не столько аналог, сколько пародия на НБА, НХЛ и другие известные лиги). Матчи там играются в одну партию до 5 геймов. Тем не менее, для тренировки – оптимальный вариант.

Соперницы в это же время продолжали исходить желчью. Бушар вспоминала победу над Шараповой в Мадриде. Чего бы и не вспомнить, когда после нее почти за три месяца ты выиграла всего-то две игры (и то – в том же Мадриде Кербер с поединка против канадки снялась)?

- Я боролась за всех, кто занимается спортом честно. И это придавало мне сил! – исходила пафосом Бушар, над которой уже смеются даже ее поклонники. Но Эжени этих смешков не слышит.

Маша, конечно, слышала. Но отвечать не стала. Лишь написала в своем эссе для Players Tribune:

- Если ты человек, и у тебя есть сердце, на такие вещи нельзя не обращать внимания. Вряд ли когда-либо они перестанут меня так или иначе задевать. Но я не выношу профессиональный негатив за пределы корта. В конечном счете, я слишком уважаю всех, кто выступает в Туре – включая моих критиков. И надеюсь, что рано или поздно они изменят свое мнение обо мне.

В Стэнфоре Шарапову встречали полные трибуны. Ей аплодировали, ее поддерживали. И она – победила.

А потом – снова снялась.

И СНОВА ТРАВМА…

- Боль в руке появилась еще в конце матча в понедельник. Во вторник мы провели обследование и врач посоветовал мне не рисковать. Публика здесь тепло меня встретила и я очень хотела продолжить играть в Стэнфорде, но увы – я вынуждена сняться, - рассказала Мария.

Надрыв мышцы бедра – такого с ней раньше не случалась. Но травма левого предплечья – история для россиянки не новая. Пока неясно, насколько все серьезно. По графику Шарапову ждут два турнира в ближайшие недели – ей дали wild card в Торонто и Цинциннати. Дальше, по идее – US Open. Но непонятно, что лучше – играть и набирать очки, или взять очередную паузу на пару месяцев и вернуться осенью.

Впрочем, эти паузы, как видим, не особо помогают…

К сожалению, у Марии – толстая медкарта. И внушительная история травм. Да и в 30 лет спортсмены здоровее не становятся… Это не отменяет главного – Шарапова хочет играть. И сделает все, чтобы вернуться на прежний уровень.

- Меня вдохновляет пример Венус Уильямс, которая в 37 лет вышла в финал Уимблдона, - признавалась Мария. – Это заставляет верить в то, что если все делать правильно, то карьеру можно существенно продлить.

Можно, конечно, рассуждать на тему кармы или сглаза со стороны всяких завистливых Бушар, но есть надежда, что настрой и мотивация Шарапова окажутся сильнее.

И она все же сможет нормально, полноценно вернуться в Тур.