Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Динамо Минск- : -АЕК Ларнака
Футбол  Спарта- : -Црвена Звезда
Футбол  Люнгбю- : -Краснодар
Футбол  Зенит- : -Бней Иегуда
Футбол  Фенербахче- : -Штурм
Футбол  Атлетик- : -Динамо Бух
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

КХЛ, не прозевай Малахова! Веди его армию домохозяек на хоккей

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Андрей Малахов
Андрей МалаховФото: Gettyimages.ru

Дмитрий Пономаренко поддерживает инициативу «Спартака» в отношении Андрея Малахова. И предлагает лиге использовать телеведущего масштабнее.

Слухи о возможном уходе популярного телеведущего Андрея Малахова обретают реальность с каждым днем. Неужели кумир миллионов российских телезрителей может оказаться без работы?

Первым на эту новость отреагировали, конечно, хоккеисты. Привычка принимать мгновенные решения на площадке не позволяет мешкать и в различных других ситуациях.

И вот уже ХК «Спартак» официально обратился к Малахову с конкретным предложением – поработать на домашних матчах красно-белых в Парке Легенд.

Понятно, что в клубе особо не надеются, что известный на всю страну телеведущий Первого канала осядет в отдельной команде КХЛ и посвятит всю свою деятельность привлечению болельщиков на трибуны «Спартака».

Однако, как сообщили мне в московском клубе, Андрей на предложение уже откликнулся и сбросил руководству «Спартака» свою личную почту для контактов. Процесс, что называется, пошел!

Еще раз повторю, будучи реалистом, я не склонен надеяться, что Малахов будет работать на матчах «Спартака». Но вот побывать ВИП-гостем на некоторых знаковых поединках по ходу сезона. Почему бы нет? Это уже привлечет к хоккее дополнительный интерес. Причем, у совершенно новой аудитории.

И в связи с этим мне хочется обратиться уже не к «Спартаку», а к руководству КХЛ. К Геннадию Тимченко и Дмитрию Чернышенко.

Господа, не провороньте ценный кадр! Ведь свободные фигуры уровня Малахова на медийном рынке представляют огромную ценность, когда остаются без работы и могут выбирать – чем заняться дальше?

Мы часто и много говорим, что хоккей должен стать всенародно любимым видом спорта, как во времена СССР. И немало делаем для этого.

Однако надо признать, что в большинстве регионов хоккей остается этаким государством в государстве. Его болельщики – проверенные и закаленные всяческими прошлыми бедствиями бойцы. Они могут затащить на матч своих родственников и друзей. Но более широкие слои публики и, главное, телезрителей относятся к хоккею с прохладцей. Ведь разобраться в этой стремительной игре не так просто. А рассуждают о ней с экрана, как правило, бывшие игроки или тренеры. Которые сидят в теме глубоко, сыплют специфическими терминами. И с обычным человеком, впервые включившим трансляцию хоккейного матча, говорят словно на разных языках.

Привлечение к работе на матчах фигур уровня Малахова – возможно дорогой, но очень мощный ход. Андрей – это мост, по которому в хоккейное пространство хлынет огромная армия домохозяек. Которая давно уже любит не просто ток-шоу, которые ведет Малахов на ТВ, но и самого его в кадре – не меньше.

Сейчас болельщики со стажем начнут брезгливо кривить губы: «Да что домохозяйка в хоккее понимает…»

А я отвечу, что женский ум более сноровистый и цепкий, чем прямолинейный мужской. Женский взгляд более внимательный. И если домохозяйка начнет смотреть матчи КХЛ вслед за Малаховым или любыми другими популярными телеведущими, то через несколько недель будет разбираться во всех нюансах игры и любого специалиста при случае поправит и одернет. Не сомневайтесь, это проверено неоднократно.

Так что мое предложение к руководству КХЛ – берите на вооружение очень правильную и своевременную инициативу «Спартака». Заключайте договор с Малаховым. И повышайте свои телерейтинги за счет огромной армии домохозяек.

Главное тут – не мешкать! Малахов ждать не будет.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Горди Дуайер: Я вспоминаю «Медвешчак» как организацию, давшую мне шанс поработать в КХЛГлавный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился воспоминаниями о «Медвешчаке», где он отработал два сезона, пока клуб не покинул КХЛ.Роб Клинкхаммер: Моя цель – выступить на Олимпиаде, это мечтаНападающий минского «Динамо» Роб Клинкхаммер прокомментировал вызов в сборную Канады на Sochi Hockey Open.Леонид Вайсфельд: Мне импонирует хоккей, который «Салават» показывает при ВестерлундеГенеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд рассказал о предсезонной подготовке команды.Борис Майоров: Известных игроков в ЦСКА перебор! Это неудобно для всехБорис Майоров: Известных игроков в ЦСКА перебор! Это неудобно для всехДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение о составе ЦСКА, мощно усилившемся в нынешнем межсезонье.ХК «Спартак» опубликовал обращение к Андрею Малахову. И это не шутка.ХК «Спартак» опубликовал обращение к Андрею Малахову. И это не шутка.ХК «Спартак» опубликовал открытое письмо телеведущему Андрею Малахову, который может уйти с Первого канала.
Бокс
Андрей Рябинский: Не исключаю, что Поветкин проведет бой с Джошуа
Футбол
Американские сенаторы требуют проверить условия труда на объектах ЧМ-2018
Футбол
«Бавария» пожелала удачи Кличко
Футбол
Еременко-старший возглавил «Пюник»
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости