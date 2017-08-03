КХЛ, не прозевай Малахова! Веди его армию домохозяек на хоккей

Дмитрий Пономаренко поддерживает инициативу «Спартака» в отношении Андрея Малахова. И предлагает лиге использовать телеведущего масштабнее.

Слухи о возможном уходе популярного телеведущего Андрея Малахова обретают реальность с каждым днем. Неужели кумир миллионов российских телезрителей может оказаться без работы?

Первым на эту новость отреагировали, конечно, хоккеисты. Привычка принимать мгновенные решения на площадке не позволяет мешкать и в различных других ситуациях.

И вот уже ХК «Спартак» официально обратился к Малахову с конкретным предложением – поработать на домашних матчах красно-белых в Парке Легенд.

Понятно, что в клубе особо не надеются, что известный на всю страну телеведущий Первого канала осядет в отдельной команде КХЛ и посвятит всю свою деятельность привлечению болельщиков на трибуны «Спартака».

Однако, как сообщили мне в московском клубе, Андрей на предложение уже откликнулся и сбросил руководству «Спартака» свою личную почту для контактов. Процесс, что называется, пошел!

Еще раз повторю, будучи реалистом, я не склонен надеяться, что Малахов будет работать на матчах «Спартака». Но вот побывать ВИП-гостем на некоторых знаковых поединках по ходу сезона. Почему бы нет? Это уже привлечет к хоккее дополнительный интерес. Причем, у совершенно новой аудитории.

И в связи с этим мне хочется обратиться уже не к «Спартаку», а к руководству КХЛ. К Геннадию Тимченко и Дмитрию Чернышенко.

Господа, не провороньте ценный кадр! Ведь свободные фигуры уровня Малахова на медийном рынке представляют огромную ценность, когда остаются без работы и могут выбирать – чем заняться дальше?

Мы часто и много говорим, что хоккей должен стать всенародно любимым видом спорта, как во времена СССР. И немало делаем для этого.

Однако надо признать, что в большинстве регионов хоккей остается этаким государством в государстве. Его болельщики – проверенные и закаленные всяческими прошлыми бедствиями бойцы. Они могут затащить на матч своих родственников и друзей. Но более широкие слои публики и, главное, телезрителей относятся к хоккею с прохладцей. Ведь разобраться в этой стремительной игре не так просто. А рассуждают о ней с экрана, как правило, бывшие игроки или тренеры. Которые сидят в теме глубоко, сыплют специфическими терминами. И с обычным человеком, впервые включившим трансляцию хоккейного матча, говорят словно на разных языках.

Привлечение к работе на матчах фигур уровня Малахова – возможно дорогой, но очень мощный ход. Андрей – это мост, по которому в хоккейное пространство хлынет огромная армия домохозяек. Которая давно уже любит не просто ток-шоу, которые ведет Малахов на ТВ, но и самого его в кадре – не меньше.

Сейчас болельщики со стажем начнут брезгливо кривить губы: «Да что домохозяйка в хоккее понимает…»

А я отвечу, что женский ум более сноровистый и цепкий, чем прямолинейный мужской. Женский взгляд более внимательный. И если домохозяйка начнет смотреть матчи КХЛ вслед за Малаховым или любыми другими популярными телеведущими, то через несколько недель будет разбираться во всех нюансах игры и любого специалиста при случае поправит и одернет. Не сомневайтесь, это проверено неоднократно.

Так что мое предложение к руководству КХЛ – берите на вооружение очень правильную и своевременную инициативу «Спартака». Заключайте договор с Малаховым. И повышайте свои телерейтинги за счет огромной армии домохозяек.

Главное тут – не мешкать! Малахов ждать не будет.