Опоздал на пару лет. Владимир Кличко завершил карьеру

Украинский боксер-тяжеловес и бывший чемпион мира Владимир Кличко объявил о завершении карьеры, которая стартовала более 20 лет назад.

Решение

«Я сознательно взял несколько недель для принятия решения, чтобы после боя на «Уэмбли» прошло достаточно времени. Как любитель и как профессиональный боксёр я добился всего, о чём мечтал, и сейчас хочу начать вторую - послеспортивную карьеру. Я и представить себе не мог, что у меня будет настолько продолжительная и невероятно успешная боксёрская карьера, и очень благодарен за это. Спасибо всем, кто всегда меня поддерживал. Особенно, моей семье, моей команде и моим болельщикам», - сказал Кличко в своем заявлении.

Таким образом, он отказался от реванша с Энтони Джошуа, которому проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде 29 апреля на «Уэмбли».





Наследие

За многолетнее доминирование в тяжелом весе Владимир не сумел заслужить того уважения, которое он получил за бой с Джошуа, который он проиграл нокаутом. А на окончание его карьеры портал Boxrec отреагировал моментально, исключив украинца из всех рейтингов.

В России, конечно, Кличко долгие годы не считали чужим, и еще его победу над Александром Поветкиным не забудут. Но остальной мир этот поединок пропустил. В таком случае какой победой он запомнимся остальным? С чем ассоциируется с фамилией Кличко? Берд, Ибрагимов Томпсон, Рахман, Чагаев, Питер, Хэй, Вах, Пулев, Пьянета, Леапаи? Едва ли.

До поражений в последних боях наиболее известной была его встреча с Корри Сандерсом, которую он проиграл нокаутом во втором раунде. Уж настолько это было ярко и неожиданно. Превзойти это смог только Тайсон Фьюри. «Цыганский король» до боя выставлял себя шутом, а на ринге не пропустил от украинца ни одного серьезного удара. Владимир до конца боя так и не понял, что произошло, и как нужно было с таким соперником работать.

Затмило бой с Фьюри очередное поражение Кличко - пятое в карьере. И винить в нем он опять может только себя. Владимир сумел вернуться после нокдауна и отправил Джошуа на настил ринга в ответ. Но в свойственной себе манере испугался собственного успеха и стал «сушить» бой. Причем сделал это настолько плохо, что на момент окончания боя мог рассчитывать только на победу нокаутом (96-93, 93-95 и 95-93 – счет судей в пользу Джошуа после 10-го раунда), а в результате сам два раза оказался в горизонтальном положении.

Новое поражение означало бы только то, что Кличко был чемпионом 11 лет только за счет кризиса в тяжелом весе. Только ушли Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд и Майк Тайсон, а новые чемпионы Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри были лишь в начале пути. Эти 11 лет ничем не запомнились. Чемпиона красят конкурентные бои, а Владимир все конкурентные бои проиграл.

Шанс Поветкина

Своим решением Владимир серьезно подставил команду Джошуа. Три месяца Энтони был в подвешенном состоянии, а его менеджеры делали все, чтобы провести второй бой с украинцем. В конце июля даже забронировали арену в Лас-Вегасе на 11 ноября. Всё говорило о новой битве боксеров.

Единственным человеком, который оказался не готов к реваншу, стал тот, кому реванш нужен был в первую очередь. Неужели Кличко не осознавал, что не готов вернуться еще месяц назад? Для кого вообще в контракте прописали право на незамедлительный второй бой боксеров?



Сейчас же практически непонятно с кем Энтони может провести бой. На прошлой неделе свою карьеру завершил Тайсон Фьюри. Деонтей Уайлдер вроде согласился встретится с Луисом Ортисом, но его обязательный претендент Бермейн Стиверн против очередной необязательной защиты чемпионского пояса американца. Джозеф Паркер и Хьюи Фьюри назначили бой на конец сентября. Диллиан Уайт проведет поединок в августе, но теоретически может успеть восстановиться к ноябрю.

Так что из топовых соперников без работы пока остается только Александр Поветкин. Но есть большие сомнения, что бой с ним вызовет большой интерес в Штатах. Однако россиянин уже вернулся во все рейтинги и формально для титульного боя препятствий нет. Возможно, для Поветкина наступил даже идеальный момент. Он провел 12 раундов с Руденко и показал, что находится в хорошей форме. Размениваться на новые промежуточные бои смысла нет, поэтому организация боя с Джошуа должна стать приоритетной задачей компании «Мир бокса».