Ахрик Цвейба: Провал «Динамо» связан с отсутствием конкуренции в Украине

Бывший игрок киевского «Динамо» Ахрик Цвейба поделился своим мнением о провале киевского «Динамо» в Лиге чемпионов.

- В чем причина провала «Динамо» Киев в игре с «Янг Бойз»?

- Очень сложно сказать, почему так произошло. Команда просто посыпалась, проигрывая все единоборства, хотя в первой игре они смотрелись здорово. С чем связан этот провал? Я думаю, с тем, что сейчас идет обновление состава, плюс новые руководители клуба и тренер. Я очень хорошо знаю и Хацкевича, и Олега Лужного - это достойные специалисты, которым нужно дать время.

Такие поражения в футболе случаются. Казалось бы, «Динамо» уровнем выше, чем «Янг Бойз», но вот тем не менее такой результат. Обидно, что это произошло, но посыпать голову пеплом я бы не стал, все-таки мне хочется с надеждой смотреть в будущее киевского «Динамо».

- Могла ли здесь иметь место банальная недооценка соперника?

- Может быть, этот фактор и сыграл определенную роль. Ребята, наверняка, вышли на поле с полной уверенностью, что они смогут пройти в групповой раунд Лиги чемпионов. Как-никак по классу «Динамо» Киев - более именитая команда. Мне кажется, быстрый гол с пенальти отправил киевлян в нокдаун, и задорные ребята с «Янг Бойз» почувствовали это, выиграв, что называется, на кураже.

- Неоднократно слышалось, что уровень чемпионата Украины резко упал. Можно ли говорить, что и этот фактор дает о себе знать в игре «Динамо»?

- Конечно. Уровень действительно сильно упал из-за политической и экономической ситуаций. Если раньше помимо «Шахтера» конкурентами были «Днепр» и «Металлист», то теперь этих команд просто нет. И, естественно, это не может не сказаться на киевской команде. Получается, в УПЛ теперь только две команды более-менее равных по статусу – это «Шахтер» и «Динамо». Остальные выступают спойлерами для взятия очков этих двух клубов. В таких условиях команда развиваться не может.

- Долго так будет продолжаться, и есть ли выход из этой ситуации?

- Чудес не бывает. Нельзя отделять в целом нестабильную ситуацию в стране от футбола. Все проблемы, существующие сейчас на Украине, отражаются и на спорте в том числе. Хочется верить, что Лужный и Хацкевич – это мои друзья, которым удастся найти выход из ситуации. Я верю в этих людей и надеюсь, у них все получится

- Кто сегодня лидер в нынешнем «Динамо», кто может реально повести за собой клуб?

- Думаю, что Андрей Ярмоленко, футболист, который давно уже перерос украинскую лигу. И мне непонятно, почему он до сих пор не играет за границей.