Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Динамо Минск- : -АЕК Ларнака
Футбол  Спарта- : -Црвена Звезда
Футбол  Люнгбю- : -Краснодар
Футбол  Зенит- : -Бней Иегуда
Футбол  Фенербахче- : -Штурм
Футбол  Атлетик- : -Динамо Бух
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ахрик Цвейба: Провал «Динамо» связан с отсутствием конкуренции в Украине

Александр Августин
Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Ахрик Цвейба: Провал «Динамо» связан с отсутствием конкуренции в Украине
Фото: ФК «Динамо» (Киев)

Бывший игрок киевского «Динамо» Ахрик Цвейба поделился своим мнением о провале киевского «Динамо» в Лиге чемпионов.

- В чем причина провала «Динамо» Киев в игре с «Янг Бойз»?
- Очень сложно сказать, почему так произошло. Команда просто посыпалась, проигрывая все единоборства, хотя в первой игре они смотрелись здорово. С чем связан этот провал? Я думаю, с тем, что сейчас идет обновление состава, плюс новые руководители клуба и тренер. Я очень хорошо знаю и Хацкевича, и Олега Лужного - это достойные специалисты, которым нужно дать время.

Такие поражения в футболе случаются. Казалось бы, «Динамо» уровнем выше, чем «Янг Бойз», но вот тем не менее такой результат. Обидно, что это произошло, но посыпать голову пеплом я бы не стал, все-таки мне хочется с надеждой смотреть в будущее киевского «Динамо».

- Могла ли здесь иметь место банальная недооценка соперника?
- Может быть, этот фактор и сыграл определенную роль. Ребята, наверняка, вышли на поле с полной уверенностью, что они смогут пройти в групповой раунд Лиги чемпионов. Как-никак по классу «Динамо» Киев - более именитая команда. Мне кажется, быстрый гол с пенальти отправил киевлян в нокдаун, и задорные ребята с «Янг Бойз» почувствовали это, выиграв, что называется, на кураже.

- Неоднократно слышалось, что уровень чемпионата Украины резко упал. Можно ли говорить, что и этот фактор дает о себе знать в игре «Динамо»?
- Конечно. Уровень действительно сильно упал из-за политической и экономической ситуаций. Если раньше помимо «Шахтера» конкурентами были «Днепр» и «Металлист», то теперь этих команд просто нет. И, естественно, это не может не сказаться на киевской команде. Получается, в УПЛ теперь только две команды более-менее равных по статусу – это «Шахтер» и «Динамо». Остальные выступают спойлерами для взятия очков этих двух клубов. В таких условиях команда развиваться не может.

- Долго так будет продолжаться, и есть ли выход из этой ситуации?
- Чудес не бывает. Нельзя отделять в целом нестабильную ситуацию в стране от футбола. Все проблемы, существующие сейчас на Украине, отражаются и на спорте в том числе. Хочется верить, что Лужный и Хацкевич – это мои друзья, которым удастся найти выход из ситуации. Я верю в этих людей и надеюсь, у них все получится

- Кто сегодня лидер в нынешнем «Динамо», кто может реально повести за собой клуб?
- Думаю, что Андрей Ярмоленко, футболист, который давно уже перерос украинскую лигу. И мне непонятно, почему он до сих пор не играет за границей.

Матч

Янг Бойз - Динамо К - 2:0 (0:0)

Место и дата

02 августа 21:15, Стад-де-Суисс, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Марио Фернандес: Оба матча в раунде плей-офф ЛЧ будут крайне сложными для насЗащитник «красно-синих» Марио Фернандес поделился ожиданиями от предстоящего четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов.Думаете, этот колхоз не обыграем? 5 возможных соперников ЦСКА в Лиге чемпионовДумаете, этот колхоз не обыграем? 5 возможных соперников ЦСКА в Лиге чемпионов«Советский спорт» представляет потенциальных соперников московского ЦСКА в плей-офф Лиги чемпионов.Угу Алмейда: У ЦСКА отличная команда, прямо как машинаФорвард АЕК Угу Алмейда поделился впечатлениями после матча против ЦСКА в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:1.«Зенит» - «Бней Иегуда». Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск)Сегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию ответного матча третьего раунда квалификации Лиги Европы между «Зенитом» и «Бней Иегудой».Определились все участники четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионовСтали известны все участники заключительного, четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов.
Бокс
Андрей Рябинский: Не исключаю, что Поветкин проведет бой с Джошуа
Футбол
Американские сенаторы требуют проверить условия труда на объектах ЧМ-2018
Футбол
«Бавария» пожелала удачи Кличко
Футбол
Еременко-старший возглавил «Пюник»
все новости
Динамо К
Динамо Ккалендарьстатистика
Янг Бойз
Янг Бойзкалендарьстатистика
Чемпионат Украины
Чемпионат Украинытаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости