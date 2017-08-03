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Заслуженные допингеры России: Как мы сами себя лишаем Олимпиады

Олег Чикирис
Олег Чикирис
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Заслуженные допингеры России: Как мы сами себя лишаем Олимпиады
Фото: Gettyimages.ru

Очередное решение из разряда «отморожу уши назло маме»: приказом министра Колобкова биатлонисты Логинов и Старых получили звания ЗМС.

Их не исправишь, бесполезно. Их решения не поддаются ни логике, ни элементарному здравому смыслу. В советские времена это назвали бы вредительством, сейчас можно всё.

Судьба олимпийской сборной висит на волоске? Не беда. Назначим Ольгу Каниськину, лишенную из-за допинга награды Игр в Лондоне, замдиректора школы олимпийского резерва в Саранске прямо накануне Игр в Рио.

Российских легкоатлетов не допускают на Олимпиаду? Не страшно! Поручимся за Анну Чичерову в ответ на вопрос боссов из ИААФ: «Ну хоть она-то у вас чистая? Мы же ее на обложки журналов-буклетов ставим». Авось пронесет!

Не пронесло. Расхлебываем до сих пор.

Что говорить, если допигнеры сидят в Думе и в Совете Федерации, возглавляют Юнармию, снимаются в фильмах и вообще неплохо себя чувствуют. Не страшно: один раз не допингер.

Плевать мы хотели на расследования, подозрения и разоблачения. И не замечаем, что плюем против ветра…

Последний приказ минспорта из разряда вышеприведенных примеров. Я уже не говорю о том, что он нарушает разнарядку самого министерства, где черным по белому написано:

Пункт 30. Основаниями для отказа в присвоении почетных спортивных званий считаются:

<…>

б) спортивная дисквалификация спортсмена на срок более одного года за нарушение правил вида спорта или за использование допинговых средств и (или) методов (для присвоения звания «Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный тренер России»)…

Сейчас о другом: чуть больше чем через месяц на сессии МОК (возможно, до или после, но почти наверняка в сентябре) будет представлен доклад комиссий Международного олимпийского комитета о допинге в российском спорте. По итогам будет принято решение о полном или частичном допуске или полном недопуске сборной России на Игры-2018 в Пхенчхане. Как полагаете, уместно сейчас награждать спортсменов, уличенных в применении допинга?

Потом нам, конечно, расскажут, что вихри враждебные веют над нами, темные силы нас злобно гнетут, а бой роковой выиграть не было ни малейшего шанса. Возможно, будут найдены виновные, но, как говорил герой «Кавказской пленницы» «не из нашего района».

А Шипулин и компания при этом запросто могут остаться в следующем феврале дома и подключиться к огромной армии, которая будет следить за Олимпиадой по телевизору.

Присоединяйтесь, Антон! Присоединяйтесь…

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