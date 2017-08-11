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«Постоянно беру здесь люля-кебаб». Как живет в Сочи воспитанник СКА

Евгений Нарижный
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Святослав Гребенщиков
Святослав ГребенщиковФото: КХЛ

Экс-игрок СКА Святослав Гребенщиков рассказал, как отдохнуть в Сочи и почему он выбрал клуб из курортного города.

Святослав Гребенщиков родился в Петербурге и до перехода в «Сочи» всю карьеру провел в системе СКА. Нападающий выступал в МХЛ за СКА-1946 и в ВХЛ за «СКА-Неву». Святослав успел сыграть несколько матчей и за главную команду, а в октябре 2016-го ему поступило предложение от «Сочи». На момент перехода Гребенщиков был лучшим бомбардиром ВХЛ с 21 (15+6) очком.

В новом клубе хоккеист не успел отличиться заброшенной шайбой, возможно, потому что пропустил половину сезона из-за травмы. За день до интервью Святослав получил повреждение на тренировке – сломал большой палец. Несмотря на это, он согласился ответить на вопросы корреспондента «Советского спорта».

«Когда поступило предложение из Сочи – долго не думал»

– Надолго выбыли?
– Примерно на три недели, теперь пропущу все предсезонные турниры и начало регулярного чемпионата.

В КХЛ вы еще не забивали, зато недавно отличились на сборе в игре с «Нефтехимиком». Почему пока нет голов в лиге?
– Не знаю, в чем причина. Моменты были, давали много игрового времени. Может, где-то хитрости не хватило.

В будущем хотели бы вернуться в СКА?
– Пока не могу сказать, надо играть здесь, а дальше видно будет. Матчи против родной команды всегда особенные для меня. Хочется показать себя.

После вашей игры за основу СКА против минского «Динамо» вас перед прессой похвалил Ковальчук. Было приятно?
– Честно говоря, даже не помню такого. Ковальчук такой человек и игрок – всегда подбадривает. Никогда не говорил про кого-то плохо, если только лично.

Когда переходили в «Сочи», были предложения от других клубов?
– Не было. Поступило предложение из «Сочи» –  я и поехал, даже долго не думал. Все сошлось – хороший город, другая лига.

Не смущало, что играть будете в городе, который раньше не считался хоккейным?
– Нисколько, это даже вызывало интерес – новая команда, новый город.

Сложно было переезжать из Петербурга в Сочи? Где жить нравится больше?
– Совру, если скажу, что здесь нравится больше. Все-таки Петербург – это мой родной город. Но здесь тоже уже адаптировался, как свой становлюсь. В такси подрабатываю (улыбается).

«Любимые места в Сочи? Кафе, рестораны с вкусной едой»

Как провели отпуск?
– В Испании с семьей. Хорошо отдохнул, но в то же время не забывал заниматься, поддерживал форму.

В Сочи любимые места уже появились?
– Конечно! Кафе, рестораны с вкусной едой (смеется). А в первую очередь пляж. Всегда приятно, когда есть море, можно дух перевести, отдохнуть и морально, и физически.

Что из местного колорита вам особенно полюбилось?
– Постоянно беру здесь люля-кебаб из баранины – мое любимое блюдо.

Какие задачи ставите лично перед собой на новый сезон?
– В первую очередь надо закрепиться в составе, показывать хорошую игру. Хотелось бы добавить в стабильности и провести полноценный сезон, без травм.

Конкуренция в «Сочи» не пугает?
– Она подстегивает, добавляет азарта, так что я только за.

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