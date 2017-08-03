Ждали Бразилию? Получите «Динамо»! 9 самых сумасшедших соперников сборной России

В четверг 3 августа стало известно имя очередного соперника сборной России по товарищескому матчу.

Все ждали кого-то сильного и интересного, вроде Бразилии, о которой было говорено, и не раз, или, на крайний случай – Аргентину. Надоели эти бесконечные катары.

Продинамили

«Ах надоели?!» - удивились в Российском футбольном союзе. Тогда получите соперника поинтереснее – московское «Динамо»!

Да, вы не ошиблись. Свой ближайший товарищеский матч в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира по футболу сборная России проведет против только вернувшегося в премьер-лигу и идущего в подвале турнирной таблице бело-голубого клуба.

Вот как мотивировал решение сыграть с «Динамо» экс-наставник этого клуба, ныне возглавляющий сборную России, Станислав Черчесов:

- В конце августа – начале сентября мы проведем учебно-тренировочный сбор в рамках окна, предусмотренного в международном футбольном календаре. На него мы планируем пригласить в своем большинстве футболистов, которые раньше либо не вызывались в команду, либо вызывались не в постоянном режиме. Мы познакомимся с ними, а они в свою очередь - с нашими требованиями. В данной ситуации такой формат представляется очень важным и полезным, ведь мы должны иметь более четкое представление о ближайшем резерве национальной сборной. Если вы помните, то и год назад после Чемпионата Европы во Франции многие основные игроки в сентябре не получали вызов в сборную. Таким образом, футболисты, принимавшие участие в Кубке Конфедераций и сейчас выступающие в еврокубках, получат возможность спокойно работать в своих клубах, что в какой-то степени также соответствуют интересам сборной России на данном этапе. Что касается контрольных игр в октябре и ноябре, то уже достигнута договоренность с национальными сборными, и после соблюдения всех формальностей РФС сразу же проинформирует болельщиков о месте и времени этих матчей, - объяснил Станислав Саламович.

Мы же в редакции «Советского спорта» решили вспомнить самых необычных соперников сборной России за последние 25 лет. На их фоне даже «Динамо» покажется отличным вариантом.

«Ювентус» и «Фиорентина»

Вы же помните, кто был первым соперником сборной России в ее истории? Да – Мексика, с которой мы провели товарищескую встречу 16 августа 1992 года. А вторым?

Здесь сложнее, потому что свой второй матч российская команда сыграла на пятом турнире памяти Пьера Чезаре Баретти. В нем участвовали итальянские клубы, но нашу команду и сборную США все же допустили на особых условиях.

В первой своей встрече Россия под руководством Павла Садырина играла с туринским «Ювентусом», в котором тогда блистали молодой Антонио Конте, Фабрицио Раванелли, Джанлука Виалли и, конечно, блистательный Роберто Баджо. Станислав Черчесов должен хорошо помнить тот матч, ведь он был первым номером сборной России. Встреча завершилась победой «Юве» со счетом 2:1. Единственный гол нашей команды забил Игорь Ледяхов.

Во второй игре сборной России противостояли заклятые враги «Ювентуса» - «Фиорентина». Итальянцы проиграли, хоть в их составе и выделялись Штефан Эффенберг и Габриэль Батистута. Россия выиграла 1:0 – гол на счету Дмитрия Радченко.

ТуС Целле, Германия

Если бы не сборная России, мы бы вряд ли когда-нибудь услышали о таком немецком городке, как Целле с населением в 69 тысяч человек. В нем есть клуб, который называется ТуС Целле. Не так давно он вылетел из четвертой по силе региональной немецкой лиги.

Вы не поверите, но с этой командой сборная России играла на тренировочных сборах в январе 1993 года. Естественно, команда Садырина выиграла, умудрившись, правда, как-то пропустить гол – 5:1. Два гола тогда забил Александр Бородюк. Остальные на счету Игоря Ледяхова, Игоря Корнеева и Юрия Матвеева.

«Саарбрюккен», Германия

«Саарбрюккен» - еще один соперник сборной России образца 1993 года. Это небольшой клуб из одноименного городка в Германии с населением порядка 175-ти тысяч человек. Ныне он выступает в четвертой по силе региональной лиге страны.

Стоит ли говорить, что и в этом поединке сборная России оказалась победителем. Все тот же счет – 5:1. И практически те же герои: два гола на счету Корнеева, и по одному у Андрея Канчельскиса, Ледяхова и Василия Кулькова. В воротах – все тот же Черчесов, что и во всех предыдущих встречах.

«Видзев», Польша

Сейчас польский футбольный клуб «Видзев» из города Лодзь выступает в третьей по силе лиге Польши, в которую вышел только в прошлом сезоне из четвертой. Однако, когда этот клуб был соперником сборной России по товарищескому матчу в октябре 1993 года, это был крепкий середняк польского чемпионата, шедший на 14-м месте в сильнейшей лиге страны. Только пару лет назад он был отправлен в низший дивизион из-за финансовых проблем.

Несмотря на кажущуюся слабость соперника, сборная России смести его с поля не смогла, победив со счетом 2:1. До 70-й минуты команда Садырина и вовсе проигрывала, но голы Александра Мостового и Дмитрия Галямина принесли нам победу.

«Анжи», Махачкала

Думаете, сборная России играла только с иностранными клубами? Нет. Встречалась наша команда и с представителями отечественного чемпионата. Так в октябре 2000 года соперниками сборной под руководством Олега Романцева стали футболисты из махачкалинского «Анжи», которым тогда руководил Гаджи Гаджиев. Играли на тренировочном поле пансионата «Бор» без зрителей.

Хоть махачкалинцы тогда и прослыли неуступчивой командой, для сборной России обыграть середняка чемпионата страны не составило труда. Встреча завершилась разгромом – 7:1. Голы забивали: Сергей Семак, Владимир Бесчастных, Игорь Чугайнов, Дмитрий Аленичев, Александр Мостовой, Дмитрий Бузникин и Егор Титов. На эту канонаду «Анжи» ответил лишь выстрелом Будуна Будунова.

«Симидзу Эс-Палс», Япония

Впервые слышите название японского футбольного клуба «Симидзу Эс-Палс»? А сборная России встречалась с этим клубом, только недавно вышедшим во вторую по силе японскую лигу, дважды.

Впервые наша команда предстала перед японским клубом в присутствии 20-ти тысяч фанатов в 2002 году – в рамках подготовки к чемпионату мира, проходившему на территории страны восходящего солнца и Южной Кореи. Тогда россияне под руководством все того же Романцева победили – 3:0. Голы забивали Руслан Пименов, Егор Титов и Дмитрий Хохлов. Из всей той сборной все еще продолжают играть всего два человека: Марат Измайлов и Дмитрий Сычев. Оба выступают в клубах второй российской лиги, московских «Арарате» и «Казанке» соответственно.

Во второй раз России пришлось встречаться с «Симидзу Эс-Палс» в 2004 году в рамках сбора в Японии, на котором наша команда также сыграла с олимпийской командой этой страны. На этот раз выиграть не удалось – 1:1. Тренер, Георгий Ярцев, сетовал на отсутствие самоотдачи у футболистов, которые были вызваны в сборную. Автором единственного мяча в составе нашей команды стал Денис Бояринцев.

Сборная легионеров РФПЛ

Еще дважды наша национальная команда играла со сборной легионеров чемпионата России по футболу – интересный эксперимент, который имел место в 2003 и 2004 годах.

Обе встречи завершились победами сборной России – 5:2 и 3:1. За нас забивали в первом матче дважды Дмитрий Булыкин, Роман Павлюченко, Александр Кержаков и Владимир Бут, игравший за легионеров (в свои ворота). Во второй встрече в сборной России отличились Мостовой, Алдонин и Кержаков. Нам забил игравший за легионеров Владимир Быстров. Тренером легионеров во второй встрече был итальянец Невио Скала.



