Матч тура в цифрах: невидимый хет-трик, роковая карточка и первое италодерби

Главный матч тура - встреча двух самых популярных команд обеих столиц - московского «Спартака» и питерского «Зенита».

1 хет-трик

За 46 матчей только раз одному игроку удалось забить за матч три мяча. Отличился спартаковец Мовсисян, который 10 ноября 2013 года за 15 минут трижды поразил ворота зенитовцев, вот только ни один болельщик этого хет-трика не увидел, ведь игра проходила без зрителей.

2 удаления

Только аргентинец Пареха дважды получал красную карточку в играх команд, последнее удаление в ноябре 2012 года стало для него роковым, больше на поле в российских чемпионатах аргентинец не появлялся.

3 автогола

Трижды футболисты забивали мячи в свои ворота. Дважды «отличились» спартаковцы Павлюченко (2005) и Ковальчук (2006) и один раз зенитовец Анюков (2011). При этом после голов Павлюченко и Анюкова игры все-таки завершались вничью. Ковальчук, забив на 3-й минуте гол в свои ворота, «положил» начало разгрому «Зенита», который в итоге был побежден 4:1.

4 победы

Четыре победы подряд одержал «Спартак» над зенитовцами (2006-2007), у зенитовцев такая серия состоит из трех побед (2012-2013).

5 мячей

Самое крупное поражение «Спартак» в чемпионатах России потерпел именно от «Зенита» с разницей в пять мячей – 0:5 (август 2012 года).

5 матчей

Пять встреч не могут победить спартаковцы в Питере (рекордный для «Зенита» результат), и серия еще продолжается. Аналогичная серия спартаковцев – 4 домашних игры без поражений и эта серия так же не завершена.

2+4 гола

Дважды спартаковец Дзюба забивал «Зениту», и четыре мяча зенитовец Дзюба отправлял мячи в ворота «Спартака», причем забил красно-белым в четырех играх.

7 горчичников

Больше всех в этих матчах – 7 предупреждений получил спартаковец Макеев, который предупреждался в среднем ровно в каждом втором матче.

9 раз

Дольше всех сражались между собой, руководя «Зенитом» и «Спартаком», в качестве тренеров Спаллетти и Карпин – 9 матчей. Итальянский специалист чуть впереди, 4 победы против 3 у Карпина при двух ничьих.

12 голов

Двенадцать раз забивал мячи «Спартаку» зенитовец Кержаков, тринадцатый он забил красно-белым, когда играл в «Динамо».

12 тренеров

За годы противостояний 12 тренеров «Спартака» сражались с 12 тренерами «Зенита». Больше всех против «Зенита» спартаковцами руководил Романцев (15 раз), против красно-белых чаще всего «Зенит» выходил со Спаллетти (10).

17 побед

После апрельского выигрыша «Спартака» в прошлом сезоне баланс встреч команд уравнялся – по 17 раз побеждала каждая из них, при 12 ничьих.

18 голов

Столько мячей забил «Зенит» спартаковцами в пяти последних матчах в Санкт-Петербурге. При этом одна игра завершилась вничью 0:0, а в остальных побеждали хозяева.

20

Манчини и Каррера составили двадцатую пару тренеров в матчах «Зенита» и «Спартака» в чемпионатах России, из них в 7-й раз на тренерских мостиках клубов будут одновременно стоять иностранцы, но впервые это будут представители одной страны – Италии.

25 матчей

Двадцать пять раз выходил на поле (рекорд для игроков двух команд) защищать ворота «Зенита» от ударов спартаковцев Малафеев, пять раз он сумел сохранить ворота «сухими».

50 000 болельщиков

Самая большая зрительская аудитория на матче собралась в «Лужниках» 15 марта 2009 года.