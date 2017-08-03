Катастрофа в Украине: здесь футбол упал еще ниже

Киев примет финал Лиги чемпионов-2018, но его «Динамо» в турнире не сыграет. Как так? Отвечает наш автор Алексей Андронов.

«Янг Бойз» из Берна становится главной грозой украинских клубов в Лиге чемпионов. Год назад «мальчики» не пустили в турнир донецкий «Шахтер» (сами в турнир не попали, уступив менхенгладбахской «Боруссии» со счетом 2:9 по сумме двух игр). Теперь в Берне шлагбаум опустился перед «Динамо».

Скорее всего, это не был самый интересный и содержательный матч предпоследнего квалификационного раунда. Но он точно был одним из самых боевых. «Янг Бойз» с первых минут обрушился на ворота киевлян всей своей массой. Счет 1:3 неделю назад обязывал швейцарцев идти вперед, но что им удастся буквально «затоптать» «Динамо», не ожидал никто.

Киевляне опасались искусственного газона (им почти не приходится играть на таких полях во внутренних турнирах), но и это вряд ли можно считать причиной провала. Уже на 10-й минуте они привезли в свои ворота пенальти, а вратарь Максим Коваль за первые 15 минут трижды оказывался на газоне после столкновений с форвардами швейцарского клуба. Один из тренеров киевлян Олег Лужный готов был рвать на части арбитров, но изменить их «степень допуска» жесткости было не в его силах.

«Янг Бойз» продолжал исполнять «кросс-чекинг» и дальше, и совершенно удивительно, что к этому оказалось не готово именно «Динамо». Атлетизм и физическая готовность всегда были визитной карточкой киевского футбола, сейчас Александр Хацкевич снова ведет команду в этом направлении – но вчера под давлением соперника киевляне просто рассыпались, и стройности в их игровых рядах было не более, чем у разбегающейся от хулигана группы первоклашек.

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Статистика игры для «Динамо» выглядит просто убийственной. 8-0 по угловым, 18-1 по ударам. В пользу соперника, разумеется. Такого не припомнить и в играх против грандов, а тут серебряный призер чемпионата Швейцарии (последний раз какой-либо турнир бернцы выигрывали 40 лет назад) с известным, но уже немолодым Гийомом Оаро в атаке.

Если смотреть просто на протокол матча, – возникнет иллюзия, что шанс у «Динамо» был. Победный гол «Янг Бойз» забил на 90-й минуте после чудовищной ошибки почти «забитого» Коваля. Счет 1:0 устраивал «Динамо», но если бы оно его удержало – это было бы чудом. Швейцарцы были быстрее, агрессивнее и сильнее. Даже выход Ярмоленко один на один – и то только эпизод. А содержание игры сомнений не оставляло.

Все это весьма удивительно, если учесть, что прошедшие недели киевляне провели действительно убедительно, взяли реванш у «Шахтера» в чемпионате, разгромили «Карпаты». Подниматься после такого удара будет непросто, а ведь теперь впереди квалификация к Лиге Европы. Если говорить серьезно – пожалуй, для обновленного «Динамо» это как раз и есть турнир «его уровня». Вопрос в способности держать удар, и прогрессировать. Особенно это будет касаться вратаря Коваля, который, выручив команду едва ли не десяток раз, в итоге забил фактически сам себе.

«Падая, и вставая, ты растешь» – эту фразу часто приписывают Сент-Экзюпери. В спорт ее принес голландский конькобежец Корнелиус Феркерк. Пожалуй, ее пора начертать на входе в Конча-Заспу.