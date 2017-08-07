«Спартак» умеет меняться». Интервью Самедова и другие тексты свежего «ССФ»
Во вторник 8 августа выходит новый номер еженедельника «Советский спорт – Футбол» (скачать PDF-версию номера можно здесь). Вот его основные материалы.
Помирать, так с музыкой!
Шеф-редактор «ССФ» Николай Роганов размышляет о том, что нового мы узнали о «Зените» и «Спартаке», посмотрев воскресный матч, в котором петербуржцы разгромили москвичей со счетом 5:1.
«Самые крутые матчи у «Спартака» – против ЦСКА и «Зенита»
Александр Самедов рассказал о том, с каким чувством ждет дерби с ЦСКА, а также поговорил с «ССФ» о молодых футболистах и поэзии.
Удивительно ароматное дерби!
Обозреватель «ССФ» Юрий Цыбанев предвкушает субботний матч ЦСКА – «Спартак» и объясняет, какая в нем есть «скрытая пружина».
Дерби №53
Ни одно соперничество в истории российского футбола не вызывает такого ажиотажа, как столичное дерби ЦСКА – «Спартак». И ни в одном не было такого количества ярчайших событий. Доказательства приводит Павел Осипов.
Богатые не плачут - они мстят
Обозреватель «ССФ» Сергей Микулик считает трансфер Неймара местью парижан «Барселоне» за мартовское унижение в Лиге чемпионов.
«Советую сборной Португалии учить русский!»
Один из лучших игроков «Локомотива» Мануэл Фернандеш рассказал, зачем дрался в финале Кубка России, почему занимается боксом, как команде играть без Ари, и поделился мнением о шансах сборной России на ЧМ-2018.
Старт-АПЛ
Сезон английской премьер-лиги стартует 11 августа. Главные действующие лица те же – «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». «ССФ» размышляет о том, что и почему изменилось в этих клубах летом.
Супергерои
8 августа в Скопье состоится первый большой матч нового еврокубкового сезона. Триумфатор Лиги чемпионов «Реал» и победитель Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» поспорят за Суперкубок УЕФА. Дмитрий Роговицкий собрал самые любопытные цифры об этой игре.
С «Локо» придется считаться
По мнению обозревателя «ССФ» Евгения Ловчева, «Локомотиву» на старте чемпионата везет, но это не умаляет заслуг главного тренера Юрия Семина.
Уход запрещен!
Трансферное окно в российском футболе открыто до начала осени. А как переходили футболисты из команды в команду в прежние времена и всегда ли это разрешалось? Рассказывает Валерий Бурт.