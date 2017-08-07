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«Спартак» умеет меняться». Интервью Самедова и другие тексты свежего «ССФ»

Николай Роганов
Источник:  «Совспорт Футбол»Комментарии

Во вторник 8 августа выходит новый номер еженедельника «Советский спорт – Футбол» (скачать PDF-версию номера можно здесь). Вот его основные материалы.

Помирать, так с музыкой!

Шеф-редактор «ССФ» Николай Роганов размышляет о том, что нового мы узнали о «Зените» и «Спартаке», посмотрев воскресный матч, в котором петербуржцы разгромили москвичей со счетом 5:1.

«Самые крутые матчи у «Спартака» – против ЦСКА и «Зенита»

Александр Самедов рассказал о том, с каким чувством ждет дерби с ЦСКА, а также поговорил с «ССФ» о молодых футболистах и поэзии.

Удивительно ароматное дерби!

Обозреватель «ССФ» Юрий Цыбанев предвкушает субботний матч ЦСКА – «Спартак» и объясняет, какая в нем есть «скрытая пружина».

Дерби №53

Ни одно соперничество в истории российского футбола не вызывает такого ажиотажа, как столичное дерби ЦСКА – «Спартак». И ни в одном не было такого количества ярчайших событий. Доказательства приводит Павел Осипов.

Богатые не плачут - они мстят
Обозреватель «ССФ» Сергей Микулик считает трансфер Неймара местью парижан «Барселоне» за мартовское унижение в Лиге чемпионов.

«Советую сборной Португалии учить русский!»

Один из лучших игроков «Локомотива» Мануэл Фернандеш рассказал, зачем дрался в финале Кубка России, почему занимается боксом, как команде играть без Ари, и поделился мнением о шансах сборной России на ЧМ-2018.

Старт-АПЛ

Сезон английской премьер-лиги стартует 11 августа. Главные действующие лица те же – «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». «ССФ» размышляет о том, что и почему изменилось в этих клубах летом.

Супергерои

8 августа в Скопье состоится первый большой матч нового еврокубкового сезона. Триумфатор Лиги чемпионов «Реал» и победитель Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» поспорят за Суперкубок УЕФА. Дмитрий Роговицкий собрал самые любопытные цифры об этой игре.

С «Локо» придется считаться

По мнению обозревателя «ССФ» Евгения Ловчева, «Локомотиву» на старте чемпионата везет, но это не умаляет заслуг главного тренера Юрия Семина.

Уход запрещен!

Трансферное окно в российском футболе открыто до начала осени. А как переходили футболисты из команды в команду в прежние времена и всегда ли это разрешалось? Рассказывает Валерий Бурт.

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