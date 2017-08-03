Юрий Семин: С Ари в атаке были варианты, теперь сложнее

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин – о подготовке к матчу со «СКА-Хабаровском», роли Фарфана и восстановлении Ари.

– Первое место – это и ответственность и уверенность. Не сказал бы, что три матча были простыми. Предстоящая игра будет ещё сложнее. «СКА-Хабаровск» – хорошая команда, перед нашей игрой они неделю адаптировались в Москве. Вы прекрасно видели их матч с «Зенитом». Там только индивидуальное мастерство помогло «Зениту» победить.

Хотел бы попросить болельщиков, чтобы пришли и поддержали нас. Аудитория увеличивается, но не так стремительно. В ближайшее время попрошу, чтобы руководство организовало встречу с болельщиками. Давно мы не встречались.

– Многие считают, что «СКА-Хабаровск» и «Тосно» пока лишние в премьер-лиге.

– Я так не считаю, это глубокое заблуждение. Все команды хорошо готовы физически. Вот «Зенит» играл с «Тосно», что, легко они победили?

– Известно ли вам о трансферах в линию атаки?

– В линию атаки необходимо усиление. Когда был Ари, были варианты, то теперь сложнее. Для того, чтобы бороться за высокие места, нужно усиление. Но как и когда это произойдёт, сложно сказать.

– Какие сроки восстановления Ари? Может ли он вернуться на поле раньше запланированного?

– Чуда не будет. Есть определённое время на восстановление после такой травмы.

– Против каких команд «Локо» комфортнее играть – таких, как ЦСКА или закрытых?

– Ни с теми, ни с другими. Но ЦСКА с нами не контролировал ни игру, ни мяч. Была равная игра, и мы её провели лучше.

– Следите ли за выступлениями молодёжной команды?

– По возможности. Кто-то из тренеров всегда выезжает смотреть. Какие-то матчи смотрю я сам. Мы приглашаем молодых на сборы. Один задержался в первой команде – Лысов.

– Вы говорите, нет вариантов в атаке. А что думаете о Фарфане? Его в сборную хотят вернуть.

– О Фарфане могу сказать только приятные слова, это трудолюбивый профессионал, который, не играя довольно долгое время до прихода в «Локо», смог восстановится, сбросить лишние килограммы, и доказать, что ещё может вернуться в национальную сборную. Будет так же продолжать, будет играть стартовом составе. Тем более, он на многих позициях может выступать.

Неманья Пейчинович: Оборона? Мы пропустили всего один гол

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович рассказал, каково обороне команды без капитана Ведрана Чорлуки.

– Вам пришлось поиграть с разными партнерами в обороне. Со всеми налажено взаимопонимание?

– Очевидно, что нам комфортно, мы пропустили всего один гол в трёх матчах, да и то в матче с хорошей командой – ЦСКА. Коммуникация в обороне ¾ не проблема. Баринов давно с нами. Кверквелия уже адаптировался, проблем нет.

– О Чорлуке пока не думаете? Или ждете его возвращения?

– Нам сейчас каждый игрок важен. Чорлука – наш лучший футболист. Ждем его возвращения.

– «Локо» – лидер. Что изменилось в команде по сравнению с прошлым сезоном?

– На сборах адаптировали новую тактику, команда играет компактно, так что проблем нет. Если будем работать дальше, стараться, останемся лидерами.

– Матч со «СКА-Хабаровском» приходится на День железнодорожника. Эта игра станет особенной?

– Конечно, надо выигрывать дома. Не боимся соперника, это не сильная команда.

– Наоборот, сильная команда, – поправляет Семин своего игрока.



– Да, сильная, – кивает Пейчинович. – Но все равно все зависит от нас.