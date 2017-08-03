Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Динамо Минск1 : 1АЕК Ларнака
Футбол  Спарта0 : 1Црвена Звезда
Футбол  Люнгбю1 : 2Краснодар
Футбол  Зенит0 : 1Бней Иегуда
Футбол  Фенербахче1 : 1Штурм
Футбол  Атлетик0 : 0Динамо Бух
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Юрий Семин: С Ари в атаке были варианты, теперь сложнее

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Юрий Семин
Юрий СеминФото: «Советский спорт»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин – о подготовке к матчу со «СКА-Хабаровском», роли Фарфана и восстановлении Ари.

– Первое место – это и ответственность и уверенность. Не сказал бы, что три матча были простыми. Предстоящая игра будет ещё сложнее. «СКА-Хабаровск» – хорошая команда, перед нашей игрой они неделю адаптировались в Москве. Вы прекрасно видели их матч с «Зенитом». Там только индивидуальное мастерство помогло «Зениту» победить.

Хотел бы попросить болельщиков, чтобы пришли и поддержали нас. Аудитория увеличивается, но не так стремительно. В ближайшее время попрошу, чтобы руководство организовало встречу с болельщиками. Давно мы не встречались.

– Многие считают, что «СКА-Хабаровск» и «Тосно» пока лишние в премьер-лиге.
– Я так не считаю, это глубокое заблуждение. Все команды хорошо готовы физически. Вот «Зенит» играл с «Тосно», что, легко они победили?

– Известно ли вам о трансферах в линию атаки?
– В линию атаки необходимо усиление. Когда был Ари, были варианты, то теперь сложнее. Для того, чтобы бороться за высокие места, нужно усиление. Но как и когда это произойдёт, сложно сказать.

– Какие сроки восстановления Ари? Может ли он вернуться на поле раньше запланированного?
– Чуда не будет. Есть определённое время на восстановление после такой травмы.

– Против каких команд «Локо» комфортнее играть – таких, как ЦСКА или закрытых?
– Ни с теми, ни с другими. Но ЦСКА с нами не контролировал ни игру, ни мяч. Была равная игра, и мы её провели лучше.

– Следите ли за выступлениями молодёжной команды?
– По возможности. Кто-то из тренеров всегда выезжает смотреть. Какие-то матчи смотрю я сам. Мы приглашаем молодых на сборы. Один задержался в первой команде – Лысов.

– Вы говорите, нет вариантов в атаке. А что думаете о Фарфане? Его в сборную хотят вернуть.
– О Фарфане могу сказать только приятные слова, это трудолюбивый профессионал, который, не играя довольно долгое время до прихода в «Локо», смог восстановится, сбросить лишние килограммы, и доказать, что ещё может вернуться в национальную сборную. Будет так же продолжать, будет играть стартовом составе. Тем более, он на многих позициях может выступать.

Неманья Пейчинович: Оборона? Мы пропустили всего один гол

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович рассказал, каково обороне команды без капитана Ведрана Чорлуки.

– Вам пришлось поиграть с разными партнерами в обороне. Со всеми налажено взаимопонимание?
– Очевидно, что нам комфортно, мы пропустили всего один гол в трёх матчах, да и то в матче с хорошей командой – ЦСКА. Коммуникация в обороне ¾ не проблема. Баринов давно с нами. Кверквелия уже адаптировался, проблем нет.

– О Чорлуке пока не думаете? Или ждете его возвращения?
– Нам сейчас каждый игрок важен. Чорлука – наш лучший футболист. Ждем его возвращения.

– «Локо» – лидер. Что изменилось в команде по сравнению с прошлым сезоном?
– На сборах адаптировали новую тактику, команда играет компактно, так что проблем нет. Если будем работать дальше, стараться, останемся лидерами.

– Матч со «СКА-Хабаровском» приходится на День железнодорожника. Эта игра станет особенной?
– Конечно, надо выигрывать дома. Не боимся соперника, это не сильная команда.

– Наоборот, сильная команда, – поправляет Семин своего игрока.

– Да, сильная, – кивает Пейчинович. – Но все равно все зависит от нас.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Мовсисян вернется в Россию? Таблица трансферов РФПЛМовсисян вернется в Россию? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Президент «Стандарда»: От «Локо» предложений по Са не получали, да и продадим его, если «ПСЖ» 220 млн дастПрезидент бельгийского «Стандарда» Бруно Венанси опроверг слухи о том, что нападающий Орланду Са может перейти в московский «Локомотив».Рагнар Сигурдссон: «Рубин» – новая глава в моей жизниНовичок «Рубина» защитник Рагнар Сигурдссон поделился впечатлениями после переезда в Казань.Галимов рассудит «Урал» и «Зенит», Куликов – «Спартак» и «Арсенал»Назначены судьи и инспекторы на матчи 5-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт РФС.Вратарь «Локомотива» Коченков стал отцом (фото)3 августа в семье голкипера «Локомотива» Антона Коченкова произошло пополнение.
Футбол
Официально: Неймар покинул «Барселону»
Футбол
Галимов рассудит «Урал» и «Зенит», Куликов – «Спартак» и «Арсенал»
Теннис
Шарапова снялась с турнира WTA в Торонто из-за травмы предплечья
Футбол
Курбан Бердыев: Сигурдссон сможет сыграть уже против ЦСКА
все новости
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Юрий Сёмин
Юрий Сёминвсе новости
Неманья Пейчинович
Неманья Пейчиновичвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости