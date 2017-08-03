Леонид Слуцкий: Нужно купить еще игроков и расширить бар

Накануне своего первого официального матча в качестве главного тренера «Халл Сити» Леонид Слуцкий дал большое интервью корреспонденту телеканала «Россия 24» Илье Казакову. «Советский спорт» выбрал самое интересное из того, что сказал бывший главный тренер ЦСКА и сборной России.

Об уходе из ЦСКА

Мне сложно объяснить, что случилось. У любого тренера наступает период, когда трудиться становится тяжело. Не всегда это можно объяснить логически. У нас творческая профессия и в ней случаются кризисы.

О выборе зарубежного чемпионата для перезапуска карьеры

Когда я начинал, мне было все равно, какой язык учить – английский, итальянский или испанский. Но казалось, что английский немного легче. К тому же больше вариантов: вторые лиги Испании, Италии, Германии – это не чемпионшип. Совсем другой соревновательный уровень и все остальное. В чемпионшипе в прошлом сезоне работали семь иностранных тренеров. Это самый высокий показатель в Европе. Пусть не обижаются в других государствах, но Англия – самая футбольная страна. И по посещаемости, и по контрактам с телевидением, и по игрокам, и по силе лиги в целом.

О том, почему «Халл» выбрал именно его

Все произошло максимально быстро. У меня была одна встреча с владельцем, который сказал, что помимо меня есть еще пять кандидатов. Через день мне перезвонили и предложили подписать контракт. Почему хозяин клуба так решил? Мне сложно сказать.

Почти все говорили, что в первое трансферное окно почти невозможно найти вариант: русский тренер, никогда не работал в Англии, язык и все остальное. Нужно дождаться октября, когда пойдут тренерские перестановки. Но я понимал, что до середины осени здесь не останусь. И благодарен «Халлу» за предложение.

О помощи Абрамовича

Он действительно очень посодействовал, но это больше касалось бытовых вещей: прохождения учебы, проживание в отеле «Челси», клуб организовывал билеты на матчи, причем не только на свои. Огромное спасибо Абрамовичу за то, что помог адаптироваться к новой стране и ее реалиям.

Естественно, никто тренировать за меня не будет. Сейчас наступает новый этап.Мы по-прежнему сотрудничаем с «Челси». В «Халле» есть два футболиста, которые принадлежат «Челси». Вероятно, появятся и другие. Помощь Романа Аркадьевича продолжается. Надеюсь, процесс станет двусторонним: выступавшие за «Халл» вернутся в «Челси», став сильнее. Постараюсь отблагодарить Абрамовича.

О традициях

Мат здесь не считается чем-то ненормальным. К тому же он достаточно скудный, всего-то два слова. Большой привет Сергею Богдановичу Семаку, ему было бы очень легко искоренить здесь ругательства.

Традиция выпить с тренером соперника есть. Для этого даже существует специальная комната, я ее уже видел на домашнем стадионе. Буду приглашать туда коллег. Нужно максимально расширить ассортимент бара.

О приглашении игроков или помощников из России

Здесь клубы могут платить большие деньги за трансферы, но при этом зарплаты ниже, чем в ведущих командах РФПЛ. Вдобавок российский игрок, чтобы получить разрешение на выступления в Англии, должен соответствовать куче параметров: регулярно выходить за сборную, стоить не меньше 10 миллионов и так далее. «Халл» не платит таких денег.

Тренеры и персонал здесь на таком высоком и профессиональном уровне, что приглашать кого-то нет ни необходимости, ни возможностей. Кроме того, прошел через процесс получения английской рабочей визы. Даже заключив контракт с «Халлом», теоретически мог остаться без нее, потому что клуб потом подавал документы в FA, где объяснял, в чем я такой особенный, чем лучше специалистов из Евросоюза. Специальная комиссия дала одобрение.Потом еще долго ждал саму бумагу. То есть процесс очень сложный. И привести кого-то из России даже в обслуживающий персонал было бы непросто чисто технически.

О главных проблемах на старте сезона

Основной задачей виделось сохранить состав. Это было трудно сделать, это и не удалось. Ушло пять арендованных – это уже половина основного состава. Двое – Магуайр и Робертсон – проданы за очень большие деньги в «Лестер» и «Ливерпуль» соответственно. Но это нормально, это бизнес. Любой игрок перешел бы из «Халла» в «Ливерпуль», как и в России – из воронежского «Факела» в ЦСКА или «Спартак». Еще трое покинули команду, потому что активировали соответствующие опции в своих соглашениях. Они еще до моего прихода эти вопросы решали. С молодым защитником Таймоном не знаю, что произошло – там что-то связано с юридической казуистикой, какой-то юношеский контракт. Вот и получается одиннадцать человек.

Ситуация непростая: клуб вылетел, многие хотят уйти, а мы хотим взять людей, которые соответствуют нашим задачам, а не продешевить. Любого новичка мы брали в сумасшедшей конкуренции. Это новый для меня опыт: в ЦСКА мы приобретали одного-двух исполнителей и продавали одного ключевого за трансферное окно – то Красича, то Мусу, то Думбья, то Хонду... Я недавно прочитал, что у армейцев команда с самым стабильным составом в Европе. А в «Халле» на первых тренировках у меня было 18 полевых игроков, но из них 11 – из молодежного состава.

Сейчас если кто-то получает травму, то это обморок. Одно дело была бы сыгранная команда: поменял в машине винтик, и она дальше едет. А здесь мы изначально представляли собой просто группу футболистов. Сейчас потихоньку становимся командой. Но даже очень хорошие результаты товарищеских матчей, качественный футбол против «Бенфики» и «Нанта» не гарантия, что мы успешно начнем официальный сезон.

О состоянии команды

У меня есть ощущение, что двигаемся вперед очень уверенно, но при этом опаздываем на один-два шага. На сегодняшний день уверен, что в «Халле» будут еще пять новичков до конца трансферного окна. Впервые в жизни у меня ситуация, когда должен держать в уме пятерых новых футболистов к старту сезона.