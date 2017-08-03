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«В Самаре пока папу римского не выбрали». Соцсети комментируют пожар на арене

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«В Самаре пока папу римского не выбрали». Соцсети комментируют пожар на арене

«Советский спорт» сегодня одним из первых сообщил о ЧП в Самаре, где пожар на стадионе, строящемся к ЧМ-2018, был виден из разных концов города. Социальные сети реагировали на новость в течение дня. Собираем самые знаковые (и при этом разноплановые) оценки.

Слухи стали заполнять Самару уже с раннего утра:

Быстро были сделаны самые пессимистические выводы:


В ряде случаев тут же добавился хэштег #коррупция:


Нашлись и те, кто сразу же отправился на место событий:

Реакция соцсетей на пожар на строящемся стадионе в Самаре оказалась очень креативной:

Были и многочисленные шутки в жанре «Горячо сегодня на стройке». Иронизировали и по поводу быстрого рапорта строительной организации, что не сгорело ничего, ущерб не нанесен, а клубы дыма, которые опутали город – это лишь строительный мусор:

Не только стадион в Самаре сегодня в центре внимания соцсетей. Аккаунт «Крыша на Крестовском» тоже радовал:

За что тут же удостоился встречного вопроса:

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