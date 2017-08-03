«В Самаре пока папу римского не выбрали». Соцсети комментируют пожар на арене

«Советский спорт» сегодня одним из первых сообщил о ЧП в Самаре, где пожар на стадионе, строящемся к ЧМ-2018, был виден из разных концов города. Социальные сети реагировали на новость в течение дня. Собираем самые знаковые (и при этом разноплановые) оценки.

Слухи стали заполнять Самару уже с раннего утра:

Официант в кафе "Чинар" (находится совсем близко от космической стройки) утверждает, что видела, как "Самара-Арена" сегодня горела. — Самарская область (@news163ru) 3 августа 2017 г.

Быстро были сделаны самые пессимистические выводы:







В ряде случаев тут же добавился хэштег #коррупция:





Нашлись и те, кто сразу же отправился на место событий:

Что сейчас происходит на стадионе "Самара-Арена" https://t.co/ZaAY3dhSo0 — Самарская область (@news163ru) 3 августа 2017 г.

Реакция соцсетей на пожар на строящемся стадионе в Самаре оказалась очень креативной:

В Самаре пока не выбрали папу pic.twitter.com/pvBih1WBiS — #ВГИК (@vgikofficial) 3 августа 2017 г.

Были и многочисленные шутки в жанре «Горячо сегодня на стройке». Иронизировали и по поводу быстрого рапорта строительной организации, что не сгорело ничего, ущерб не нанесен, а клубы дыма, которые опутали город – это лишь строительный мусор:

Чотам, горит Самара-Арена? Сгорел магнитофон импортный, пиджак замшевый, золотой портсигар, нет, 3 магнитофона, 3 пиджака, 3 портсигара. — 匚几丹丑丹 (@SlavaTogliatti) 3 августа 2017 г.

Не только стадион в Самаре сегодня в центре внимания соцсетей. Аккаунт «Крыша на Крестовском» тоже радовал:

Сегодня я буду открыта. — Крыша на Крестовском (@SpbRoof) 3 августа 2017 г.

За что тут же удостоился встречного вопроса: