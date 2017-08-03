Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Динамо Минск1 : 1АЕК Ларнака
Футбол  Спарта0 : 1Црвена Звезда
Футбол  Люнгбю1 : 2Краснодар
Футбол  Зенит0 : 1Бней Иегуда
Футбол  Фенербахче1 : 1Штурм
Футбол  Атлетик0 : 0Динамо Бух
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Зарубежная пресса: Россия безнравственна в спорте

Максим Тузин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Зарубежная пресса: Россия безнравственна в спорте
Фото: Gettyimages.ru

На фоне свежего скандала с присуждением российским биатлонистам, пойманным на допинге, «званий заслуженный мастер спорта», сегодня в зарубежной прессе появилась публикация, весьма жестко описывающая ситуацию в России в сфере борьбы с допингом.

Журналист Ник Шагер в The Daily Beast пишет, что Россия «закоренела в обмане», что «ее менталитет подразумевает стремление к победе любой ценой». И лучше всего это проявляется в спорте. Автор пересказывает документальный фильм Icarus («Икар»), фильм, который «показывает, на что готов пойти наш бывший враг по холодной войне, чтобы обойти верховенство закона в своем стремлении к триумфу и завоеваниям. Однако в данном случае игровая площадка – не политика, а олимпийский спорт».

Автор статьи пересказывает содержание данного фильма, представленного в январе на кинофестивале Sundance. Вот его трейлер:


В фильме говорится, что в 2014 году велосипедист Брайан Фогель (режиссер и соавтор сценария фильма, сыгравший в нем самого себя), желая улучшить свой результат на гонке Haute Route, решил начать использовать стероиды и прибегнул для этого к помощи главы российской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, с которым он познакомился по рекомендации главы лаборатории UCLA Olympic Laboratory (Лос-Анджелес) Дона Кэтлина. Родченков разработал для Фогеля схему приема гормональных препаратов, а также провез в Россию несколько чистых образцов его мочи. Фогелю не удалось улучшить свой результат (в 2014 году он финишировал 27-м, а в 2013-м – 17-м), однако все его допинговые пробы оказались отрицательными.

После того как 4 декабря 2014 года немецкое телевидение показало документальный фильм «Как Россия делает своих победителей», главным героем которого был Родченков, тот оказался под огнем WADA и МОК, а также стал «обузой для России». По словам Шагера, Фогель помог Родченкову бежать в Лос-Анджелес, где тот встретился с адвокатами и корреспондентами The New York Times, чтобы разоблачить российскую допинговую систему, пиком использования которой стала, по его утверждению, Олимпиада 2014 года в Сочи. В фильме Icarus рассказано о том, как Родченков при поддержке Фогеля пытался стать героическим разоблачителем, а также показаны российское двуличие и смертельная опасность, которая ждет тех, кто выскажется против существующего положения вещей.

«Примечательно, что не хватает там критики самих Родченкова и Фогеля, – указывает Шагер. – В фильме Icarus много внимания уделяется попыткам этих двоих порвать Россию и избежать смерти, но не отводится должного места тому факту, что оба они – этически скомпрометированные обманщики и что их курс на борьбу с российским допингом обусловлен не нравственным чувством, а необходимостью. Фильм Фогеля обходит тот очевидный момент, что Родченков – не святой пророк, а просто человек, который настучал на свое начальство, когда подумал, что оно собирается его убить. Отказавшись повернуть камеры на себя, Фогель (в конце концов, систематически применявший допинг в сотрудничестве с Родченковым) несколько подпортил созданную в фильме Icarus картину праведного риска и самопожертвования перед лицом огромной угрозы», – отмечает Шагер.

«Однако тем, кто ценит честность, честную игру и справедливую соревновательность в спорте, необходимо посмотреть этот фильм (который заканчивается тем, что президент МОК Томас Бах игнорирует рекомендацию WADA исключить российскую команду из Игр в Рио 2016 года), так как в нем разоблачаются систематическая коррупция и несостоятельность по обе стороны допинговой проблемы. Не говоря уже о том, что он является дополнительным свидетельством того, что у России по-прежнему мало равных в нарушении любых законов ради достижения своих целей. Это красноречивое обличение, от которого только Дональд Трамп может отмахнуться как от «фальшивых новостей», – резюмирует журналист.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виталий Смирнов: Допинг-пробы опечатаны следственными органами, никто не может приказать их открытьГлава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов объяснил, почему Россия не может предоставить WADA доступ к пробам московской лаборатории.Виталий Смирнов: Никто не собирается безоговорочно принимать доклад МакларенаГлава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов заявил, что Россия не согласна с требованиями Всемирного антидопингового агентства безоговорно принять результаты доклада Ричарда Макларена.Геннадий Величкин: Зарипов никогда этим дерьмом не баловался! Ему надо помочьГеннадий Величкин: Зарипов никогда этим дерьмом не баловался! Ему надо помочьВице-президент «Магнитки» рассказал, чем закончилось сегодняшнее заседание КХЛ по дисквалификации Даниса Зарипова.Данис Зарипов: Вариант с НХЛ не исключенФорвард «Ак Барса» Данис Зарипов, дисквалифицированный на два года за применение допинга, заявил, что может продолжить карьеру в НХЛ.Усэйн Болт: Спорт очищается, теперь есть понимание: если ты нарушаешь правила – тебя поймаютВосьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт считает, что легкая атлетика на пути очищения от допинговых скандалов, но заявил при этом, что проблема должна быть искоренена полностью.
Футбол
Официально: Неймар покинул «Барселону»
Футбол
Галимов рассудит «Урал» и «Зенит», Куликов – «Спартак» и «Арсенал»
Теннис
Шарапова снялась с турнира WTA в Торонто из-за травмы предплечья
Футбол
Курбан Бердыев: Сигурдссон сможет сыграть уже против ЦСКА
все новости