Зарубежная пресса: Россия безнравственна в спорте

На фоне свежего скандала с присуждением российским биатлонистам, пойманным на допинге, «званий заслуженный мастер спорта», сегодня в зарубежной прессе появилась публикация, весьма жестко описывающая ситуацию в России в сфере борьбы с допингом.

Журналист Ник Шагер в The Daily Beast пишет, что Россия «закоренела в обмане», что «ее менталитет подразумевает стремление к победе любой ценой». И лучше всего это проявляется в спорте. Автор пересказывает документальный фильм Icarus («Икар»), фильм, который «показывает, на что готов пойти наш бывший враг по холодной войне, чтобы обойти верховенство закона в своем стремлении к триумфу и завоеваниям. Однако в данном случае игровая площадка – не политика, а олимпийский спорт».

Автор статьи пересказывает содержание данного фильма, представленного в январе на кинофестивале Sundance. Вот его трейлер:

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В фильме говорится, что в 2014 году велосипедист Брайан Фогель (режиссер и соавтор сценария фильма, сыгравший в нем самого себя), желая улучшить свой результат на гонке Haute Route, решил начать использовать стероиды и прибегнул для этого к помощи главы российской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, с которым он познакомился по рекомендации главы лаборатории UCLA Olympic Laboratory (Лос-Анджелес) Дона Кэтлина. Родченков разработал для Фогеля схему приема гормональных препаратов, а также провез в Россию несколько чистых образцов его мочи. Фогелю не удалось улучшить свой результат (в 2014 году он финишировал 27-м, а в 2013-м – 17-м), однако все его допинговые пробы оказались отрицательными.

После того как 4 декабря 2014 года немецкое телевидение показало документальный фильм «Как Россия делает своих победителей», главным героем которого был Родченков, тот оказался под огнем WADA и МОК, а также стал «обузой для России». По словам Шагера, Фогель помог Родченкову бежать в Лос-Анджелес, где тот встретился с адвокатами и корреспондентами The New York Times, чтобы разоблачить российскую допинговую систему, пиком использования которой стала, по его утверждению, Олимпиада 2014 года в Сочи. В фильме Icarus рассказано о том, как Родченков при поддержке Фогеля пытался стать героическим разоблачителем, а также показаны российское двуличие и смертельная опасность, которая ждет тех, кто выскажется против существующего положения вещей.

«Примечательно, что не хватает там критики самих Родченкова и Фогеля, – указывает Шагер. – В фильме Icarus много внимания уделяется попыткам этих двоих порвать Россию и избежать смерти, но не отводится должного места тому факту, что оба они – этически скомпрометированные обманщики и что их курс на борьбу с российским допингом обусловлен не нравственным чувством, а необходимостью. Фильм Фогеля обходит тот очевидный момент, что Родченков – не святой пророк, а просто человек, который настучал на свое начальство, когда подумал, что оно собирается его убить. Отказавшись повернуть камеры на себя, Фогель (в конце концов, систематически применявший допинг в сотрудничестве с Родченковым) несколько подпортил созданную в фильме Icarus картину праведного риска и самопожертвования перед лицом огромной угрозы», – отмечает Шагер.

«Однако тем, кто ценит честность, честную игру и справедливую соревновательность в спорте, необходимо посмотреть этот фильм (который заканчивается тем, что президент МОК Томас Бах игнорирует рекомендацию WADA исключить российскую команду из Игр в Рио 2016 года), так как в нем разоблачаются систематическая коррупция и несостоятельность по обе стороны допинговой проблемы. Не говоря уже о том, что он является дополнительным свидетельством того, что у России по-прежнему мало равных в нарушении любых законов ради достижения своих целей. Это красноречивое обличение, от которого только Дональд Трамп может отмахнуться как от «фальшивых новостей», – резюмирует журналист.