Скандалы со стадионом в Санкт-Петербурге продолжаются!

Еще до начала игры, окрестности стадиона сокрушали скандалы: безобразным образом осуществлялся доступ на стадион. Еще больше их стало с началом матча. «Советский спорт» рассказывает главное.

Жители города и гости Санкт-Петербурга, которые решили посетить «Зенит-Арену» (впрочем, по просьбе «Зенита», который не хотел ассоциировать себя с этой многострадальной ареной, ее чаще называют «Санкт-Петербург» или же арена на Крестовском), столкнулись с огромным количеством трудностей.

Люди, к-рые зашли на стадион только что, стояли в очереди 40 мин.

Сейчас очередь больше 100м

А идёт 11мин матча.

Это позор,@zenit_spb!!!😡 pic.twitter.com/cBAVEbTWXs — Никита Павлов (@pavlov_plov) 3 августа 2017 г.

Большая часть комментариев крутится вокруг одной и той же темы: страшно представить, что будет на матче «Зенит» – «Спартак».

Шел первый тайм, очередь меньше не становилась:





А это новенькое (и разумеется, крайне дорогое) табло. «Пиксели выцвели», – резюмируют пользователи соцсетей, которые постят и твитят со стадиона: