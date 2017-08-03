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Скандалы со стадионом в Санкт-Петербурге продолжаются!

Максим Тузин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Еще до начала игры, окрестности стадиона сокрушали скандалы: безобразным образом осуществлялся доступ на стадион. Еще больше их стало с началом матча. «Советский спорт» рассказывает главное.

Жители города и гости Санкт-Петербурга, которые решили посетить «Зенит-Арену» (впрочем, по просьбе «Зенита», который не хотел ассоциировать себя с этой многострадальной ареной, ее чаще называют «Санкт-Петербург» или же арена на Крестовском), столкнулись с огромным количеством трудностей.

Большая часть комментариев крутится вокруг одной и той же темы: страшно представить, что будет на матче «Зенит» – «Спартак».

Шел первый тайм, очередь меньше не становилась:


А это новенькое (и разумеется, крайне дорогое) табло. «Пиксели выцвели», – резюмируют пользователи соцсетей, которые постят и твитят со стадиона:

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