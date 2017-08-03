Скандалы со стадионом в Санкт-Петербурге продолжаются!
Еще до начала игры, окрестности стадиона сокрушали скандалы: безобразным образом осуществлялся доступ на стадион. Еще больше их стало с началом матча. «Советский спорт» рассказывает главное.
Жители города и гости Санкт-Петербурга, которые решили посетить «Зенит-Арену» (впрочем, по просьбе «Зенита», который не хотел ассоциировать себя с этой многострадальной ареной, ее чаще называют «Санкт-Петербург» или же арена на Крестовском), столкнулись с огромным количеством трудностей.
Люди, к-рые зашли на стадион только что, стояли в очереди 40 мин.— Никита Павлов (@pavlov_plov) 3 августа 2017 г.
Сейчас очередь больше 100м
А идёт 11мин матча.
Это позор,@zenit_spb!!!😡 pic.twitter.com/cBAVEbTWXs
Большая часть комментариев крутится вокруг одной и той же темы: страшно представить, что будет на матче «Зенит» – «Спартак».
Шел первый тайм, очередь меньше не становилась:
А это новенькое (и разумеется, крайне дорогое) табло. «Пиксели выцвели», – резюмируют пользователи соцсетей, которые постят и твитят со стадиона: