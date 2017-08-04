За родину, но без флага. Что ждет наших атлетов на чемпионате мира?

Сегодня в Лондоне стартует чемпионат мира, на котором все же выступит 19 россиян – пусть и в качестве нейтральных спортсменов. «Советский спорт» проанализировал, на что могут рассчитывать наши атлеты в столице Великобритании.

ЖДЕМ ТОЛЬКО МЕДАЛЕЙ!

Мария ЛАСИЦКЕНЕ (прыжки в высоту)

Сложно представить, что может помешать действующей чемпионке мира завоевать второе золото подряд. В этом сезоне Ласицкене не знает поражений – она выиграла все 15 стартов, в которых принимала участие, остается единственной, кто в нынешнем году преодолел планку на высоте 2 метра, а в начале июля в Лозанне Мария и вовсе прыгнула 2,06. Если не случится сенсации, россиянка продолжит победную серию в Лондоне.

Сергей ШУБЕНКОВ (110 м с/б)

Как и Ласицкене, Шубенков давно получил допуск до соревнований на международном уровне и успел набрать хорошую форму, заодно осознав – тот факт, что выступаешь под нейтральным, а не российским флагом, на скорость не влияет. В Секешфехерваре в начале июля он пробежал коронную дистанцию за 13,01 – второй результат сезона в мире! Быстрее был только ямаец Омар Маклеод (12,90). Конечно, барьерный спринт – та еще лотерея, но шанс в ней победить у Сергея высок.

Данил ЛЫСЕНКО (прыжки в высоту)

В июне в Саранске молодой «Кузнечик из Бирска» покорил высоту 2,34 м, на тренировках прыгал 2,35. Выше Лысенко нынешним летом «взлетали» только опытный катарец Мутаз Эсса Баршим (2,38) и Матеуш Пшибылко из Германии (2,35 м на официальном старте). Для Лысенко предстоящий чемпионат мира – первый на взрослом уровне. Он признается – волнение есть. Но Данил стабилен в нынешнем сезоне, так что можно надеяться – в Лондоне нервы его не подведут.

Александр МЕНЬКОВ (прыжки в длину)

Победитель московского чемпионата мира (2013) давно не выступал на международном уровне и сам не знает, чего от себя ждать. Месяц назад в Жуковском Меньков улетел на 8,32 м, и в Лондоне с подобным результатом можно рассчитывать на подиум. Южноафриканцы Луво Маньонга (8,65) и Рушвал Самааи (8,49), так же как Тайрон Смит с Бермудских островов (8,34) летали и подальше. Но не настолько, чтобы нельзя было сказать, что россиянин их не победит. При хорошем раскладе Меньков может допрыгнуть до золота. Как при печальном – не допрыгнуть до медали вообще.

Илья ШКУРЕНЕВ (десятиборье)

Шкуренев остался четвертым в Пекине-2015, но с тех пор только прибавил в результатах. В этом июне россиянин обновил личный рекорд, показав вторую сумму текущего сезона – 8601 балла. На предыдущем чемпионате мира это была бы гарантированная бронза. Но конкуренция в десятиборье плотная, и как все сложится в Лондоне, никто не знает. Немец Рико Фраймут и канадец Дамиан Уорнер в прошлый раз не пустили Шкуренева в призы. Теперь с ними же ему предстоит бороться за золото.

Валерий ПРОНКИН (метание молота)

Павел Файдек и Войцех Новицки доминируют в нынешнем сезоне в секторе молотобойцев – видимо, два поляка и разыграют лондонское золото. Пронкин в конце прошлой недели на чемпионате России послал снаряд на 79,32 м, обновив свой личный рекорд (и заодно – третий результат сезона в мире, который до этого тоже принадлежал ему). Валерий моложе основных конкурентов – ему всего 23 года, но в мандраже излишнем волнении наш богатырь раньше замечен не был. Покажет в столице Англии свой уровень – наверняка будет в призах.

ПОБОРЮТСЯ ЗА ПОДИУМ

Анжелика СИДОРОВА (прыжки с шестом)

В июне в Осло Анжелика прыгнула 4,75 м – всего на 10 см ниже, чем лучший результат сезона, принадлежащий гречанке Екатерине Стефаниди. Проблема в том, что на примерно таком уровне нынешним летом выступает почти дюжина спортсменок. Конкуренция предельно высока, и борьба нервов будет иметь серьезное значение. Хотя смешно осознавать – помня о результатах Исинбаевой – что в нынешних женских прыжках с шестом можно взять золото чемпионата мира, даже приблизившись к отметке в 5 м.

Клавдия АФАНАСЬЕВА (спортивная ходьба)

На «двадцатке» у Клавдии только среди российских ходоков – лишь пятый результат. Но кроме Афанасьевой в Лондон от нас никто не едет. Бороться с мексиканками и китаянками будет тяжеловато, тем более – в одиночку. Хотя, возможно, тот факт, что лишь ей дали допуск на чемпионат мира, добавит молодой спортсменке мотивации.

Илья ИВАНЮК (прыжки высоту)

Илья Иванюк на недавнем чемпионате России опередил в борьбе за серебро Ивана Ухова по меньшему количеству попыток. Увы, результат – 2,26 – не позволяет говорить о том, что в Лондоне он тоже поднимется на подиум. Впрочем, надежда есть – в этом сезоне планку на 2,30 м Илья тоже преодолевал.

Алексей СОКИРСКИЙ и Сергей ЛИТВИНОВ (метание молота)

У Литвинова и Сокирского есть опыт – обоим уже за 30 лет. Но в нынешнем сезоне результаты двух молотобойцев пока не впечатляют. Сергей разок метнул молот за 77 метров (77,32), Алексей – за 76 м (76,23). Это даже не первая десятка лучших результатов! И пока нет предпосылок к тому, что в Лондоне оба пошлют снаряд заметно дальше. Разве что за счет опыта…

Сергей ШИРОБОКОВ (спортивная ходьба)

Широбокову – лишь 18 лет. Он – чемпион планеты среди юношей и чемпион России на «двадцатке». Формально, у Сергея – четвертый результат сезона в мире, хотя в ходьбе это не так показательно, как в других дисциплинах. Мы в праве ждать от него успехов в Лондоне, но важно помнить, насколько в этом виде важен опыт. Которого у Широбокова на подобном уровне, считайте, нет.

ШАНСОВ ПОЧТИ НЕТ

Вера РЕБРИК (метание копья)

Чемпионка Европы-2012 в последние годы особо не блистала – на предыдущем мировом первенстве Ребрик даже не вышла из квалификации. Ее лучший результат сезона – 62,02 – позволяет говорить о финале. Но не о призах.

Дарья КЛИШИНА (прыжки в длину)

Чтобы в Лондоне рассчитывать на медаль, нужно улетать за 6,90. На золото – минимум за 7,05. Это как раз личный рекорд Клишиной, который она установила… в 2011 году. Увы, в нынешнем сезоне Дарья и близко не подобралась к подобным результатам. Максимум – прыгнула на 6,75 м. Мы, конечно, ценим Клишину за ее красоту и популярность, но признаем – до тройки лучших она заметно не дотягивает.

Ольга МУЛЛИНА (прыжки с шестом)

Муллина месяц назад обновила личный рекорд, покорив планку на высоте 4,67 м. Но, сами понимаете, серьезных разговоров о медалях Лондоне тут быть не может в принципе.

Ирина ГОРДЕЕВА (прыжки в высоту)

Гордеева когда-то прыгала даже на 2,04, но, к сожалению, те времена остались в прошлом. В этом сезоне ее потолок – ровно на 10 см ниже. В секторе, где твоя соперница - Мария Ласицкене, вообще сложно мечтать о золоте. Но Ирине, увы, и на бронзу пока рассчитывать не стоит.

Илья МУДРОВ (прыжки с шестом)

В компании ребят уровня Сэма Кендрикса, Павла Войцеховского и Арманда Дюплантиса, которые взлетают на 5,90 – 6,00 м, с результатом 5,60 о медалях лучше даже не думать. Так что Мудров может радоваться просто тому, что все-таки поедет в Лондон, куда он, в начале карьеры, не смог отобраться на Олимпиаду.

Александр ЛЕСНОЙ (толкание ядра)

Американцы Райан Краузер и Джо Ковач с завидной регулярностью толкают ядро за 22 м, на примерно таком уровне держатся еще два Томаса - новозеландец Уолш и чех Станек. Лесной же в этом году послал снаряд на 21,36 м – учитывая, что его личный рекорд 21,40, всерьез надеяться россиянин сможет лишь на попадание в финал.

Виктор БУТЕНКО (метание диска)

Виктор не входит даже в топ-20 сильнейших дискоболов этого сезона. Это все, что нужно знать о наших шансах в данном виде.