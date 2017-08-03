Нелепейший зенитовец и провал теста перед матчем года. Жуть «Зенита» дома в ЛЕ
От жесточайшего
провала Роберто Манчини спасли Лодыгин и Кокорин.
Куча дебютов и ужасный Эрнани
Игроки «Бней Иегуды» до матча всеми способами показывали,
что приехали скорее расслабиться, чем всерьез бороться за выход в следующий
раунд после домашних 0:2. Футболисты вышли на поле под предлогом «посмотреть
поле», хотя на самом деле они гораздо больше времени изучали не газон, а себя
через фронтальную камеру.
Но главный кадр накануне выложил конголезец Чибота: он назвал
картину «воссоединение» и имел в виду, что двое его партнеров, застрявших в Duty free при
пересадке в Стамбуле, наконец-то догнали команду. Оба – Бен Турджман и Аяд
Абаши – даже вышли в стартовом составе.
Интереснее, конечно, что Роберто Манчини ловко упаковал в
начальный вариант столько разных дебютов. Юрий Лодыгин вышел впервые в сезоне и
на новом стадионе, Денис Терентьев – первый раз в «Зените» за пять лет, Нобоа
сыграл за клуб вообще дебютный раз в жизни. Появление Жулиано, «жертвы Манчини»,
на этом фоне вообще не новость.
За три часа до игры Себастьян Дриусси и Леандро Паредес
занимались киберспортом, рубились на фирменных джойстиках за аргентинские клубы
в симулятор. По крайней мере в соцсети выкладывали это именно днем перед
матчем. Запрет на соцсети, который анонсировал Сергей Фурсенко, в «Зените»
пока, видимо, не действует.
Артем Дзюба, вернувшийся в старт, в первом тайме никак не
мог получить точную передачу верхом. Единственный раз мяч прилетел ему в
голову, когда Эрнани бил штрафной с перспективной точки, а Дзюба неудачно
парковался у стенки.
Выходу Эрнани при всем выборе надежных центральных
полузащитников только одно объяснение: потенциальным покупателям бразильца нужно
объяснить, что они собираются что-то заплатить не за наглухо запасного.
Правда, будет лучше, если «Зенит» сотрет из всех скаутских программ запись этого матча и будет предъявлять только протокол. Почти все, что делал Эрнани на поле, было как минимум нелепо. Тот удар со штрафного в Дзюбу, передачи чужим без сопротивления, подкат в центре поля в ногу Жиркову, после которого партнер даже хромал.
Роберто Манчини: Не стыдно ли проиграть этой команде? Такое бывает
Жесть по дороге и рекорд российского «Зенита»
«Зенит» решил максимально протестировать новый стадион
накануне «Спартака»: продавал билеты на «Бней Иегуду» по 200 рублей и сумел
таким демпингом собрать на мало кому нужный в принципе матч 50 с лишним тысяч зрителей.
Тест провалился: к началу на трибуны попали в лучшем случае
чуть больше половины. На «Спартаке», может быть, будет проще, потому что
главный матч года в восемь вечера выходного дня. В будний ад начинался еще в
метро: влезть в вагон до «Крестовского острова» можно было далеко не с первой
попытки. Поездка на матч наложилась на час-пик, и это оказалось страшно. Все
три игры Кубка конфедераций, на которых собиралось 50+ тысяч, выпадали на выходные.
Не очень помогала оперативному проходу и мануальная терапия при досмотре: так тщательно не ощупывали даже перед Россией – Новой Зеландией с Владимиром Путиным в гостях.
«Зенит» при этом делает, что нужно, своими сильными
сторонами – теми, где не участвует инфраструктура стадиона и правила доступа на
«режимный объект». В перерыве, например, всем подтянувшимся с опозданием показали
забавный стебный ролик про сложности с проходом к футболу: Дриусси принимает
решение за 0,06 секунды, Манчини за шесть секунд завязывает галстук, а
болельщик добирается от метро до своего места 60 минут.
Приходить на «Спартак» пораньше призывает даже Александр
Кержаков: за час до начала игры он будет прощаться с болельщиками. Если народ
прислушается, красивая картинка будет на дерби столиц с первой секунды.
Кстати, при официально проданных 52 тысячах билетов в
итоговой статистике посещаемости только 45 тысяч с копейками. Это все равно
рекорд в российской истории «Зенита», а разница – видимо, люди, которые купили недорогой
билет и на каком-то этапе жести с дорогой или проходом передумали идти.
Спасатель Кокорин и спаситель Лодыгин
Манчини выбрал на ответную «Иегуду» такой состав, что на
футбольный предспартаковский тест было не очень похоже. Эта малосыгранная
версия «Зенита» больше напоминала весеннего Луческу. Такой же оранжевой команде
– тогда «Уралу» – петербуржцы долго не могли забить в матче открытия арены на
Крестовском.
Лучший неиспользованный момент вообще загубил гостевой
Чибота – дурацкую ошибку капитана Анюкова так мощно исправил Лодыгин, что про
его шансы выходить из-под Лунева почаще ненужных игр захотелось порассуждать.
Правда, в середине второго тайма дико нелогичный гол (видео) израильтян резко перевернул впечатления: еще гол – и овертайм. «Зенит» бы вернул тем, кто опоздал на полчаса, потерянное время. Но даже тем, кого разочаровал долгий проход, наверняка больше хотелось группы Лиги Европы, плей-офф. А не идиотского вылета в начале августа – в прошлогоднем спартаковском стиле.
Спасать, переворачивать, переламывать Манчини отправил
главную силу – Александра Кокорина. Еще в перерыве, кстати, на табло вдруг
появилась его фамилия: счет не изменился, а гол приписали уже прошедшей 32-й
минуте. За пророчество выдать сложно.
Зенитовцы зачем-то продолжали пасовать Эрнани, он
старательно приближал ссылку в «Зенит-2» вместо продажи хоть куда-нибудь, а
Лодыгину приходилось снова делать что-то цирковое – чтобы только спасти проход
в следующий раунд в основное время. Скорее всего, вместо бразильца на концовку
должен был выйти Паредес – но из-за травмы Гарсии пришлось выпускать Ивановича
и держать Эрнани до последнего. В «благодарность» он обрезался еще и в
добавленное время.
«Зенит» дожил до конца этого жуткого матча, в котором больше заслужил вылет, а решающим в противостоянии стал в итоге выездной гол Кокорина.
Матч
Зенит - Бней Иегуда - 0:1 (0:0)
Голы
Бузагло 67 (0:1).
Состав
Зенит: Лодыгин, Анюков (Кокорин, 73), Терентьев, Нету, Хави Гарсия (Иванович, 81), Жирков, Нобоа, Эрнани, Жулиано (Дриусси, 79), Полоз, Дзюба
Бней Иегуда: Зубас, Бен Ари, Азуз, Кандил (Габбай, 88), Хабаши, Турджман, Чибота, Гордана, Вальскис (Хозез, 61), Финиш (Ашкенази, 90), Бузагло
Предупреждения:
Судья:
Али Палабийик (Турция)
Место и дата
03 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция