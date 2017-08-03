Нелепейший зенитовец и провал теста перед матчем года. Жуть «Зенита» дома в ЛЕ

От жесточайшего провала Роберто Манчини спасли Лодыгин и Кокорин.

Куча дебютов и ужасный Эрнани

Игроки «Бней Иегуды» до матча всеми способами показывали, что приехали скорее расслабиться, чем всерьез бороться за выход в следующий раунд после домашних 0:2. Футболисты вышли на поле под предлогом «посмотреть поле», хотя на самом деле они гораздо больше времени изучали не газон, а себя через фронтальную камеру.

Но главный кадр накануне выложил конголезец Чибота: он назвал картину «воссоединение» и имел в виду, что двое его партнеров, застрявших в Duty free при пересадке в Стамбуле, наконец-то догнали команду. Оба – Бен Турджман и Аяд Абаши – даже вышли в стартовом составе.

Интереснее, конечно, что Роберто Манчини ловко упаковал в начальный вариант столько разных дебютов. Юрий Лодыгин вышел впервые в сезоне и на новом стадионе, Денис Терентьев – первый раз в «Зените» за пять лет, Нобоа сыграл за клуб вообще дебютный раз в жизни. Появление Жулиано, «жертвы Манчини», на этом фоне вообще не новость.

За три часа до игры Себастьян Дриусси и Леандро Паредес занимались киберспортом, рубились на фирменных джойстиках за аргентинские клубы в симулятор. По крайней мере в соцсети выкладывали это именно днем перед матчем. Запрет на соцсети, который анонсировал Сергей Фурсенко, в «Зените» пока, видимо, не действует.

Артем Дзюба, вернувшийся в старт, в первом тайме никак не мог получить точную передачу верхом. Единственный раз мяч прилетел ему в голову, когда Эрнани бил штрафной с перспективной точки, а Дзюба неудачно парковался у стенки.

Выходу Эрнани при всем выборе надежных центральных полузащитников только одно объяснение: потенциальным покупателям бразильца нужно объяснить, что они собираются что-то заплатить не за наглухо запасного.

Правда, будет лучше, если «Зенит» сотрет из всех скаутских программ запись этого матча и будет предъявлять только протокол. Почти все, что делал Эрнани на поле, было как минимум нелепо. Тот удар со штрафного в Дзюбу, передачи чужим без сопротивления, подкат в центре поля в ногу Жиркову, после которого партнер даже хромал.

Роберто Манчини: Не стыдно ли проиграть этой команде? Такое бывает

Жесть по дороге и рекорд российского «Зенита»

«Зенит» решил максимально протестировать новый стадион накануне «Спартака»: продавал билеты на «Бней Иегуду» по 200 рублей и сумел таким демпингом собрать на мало кому нужный в принципе матч 50 с лишним тысяч зрителей.

Тест провалился: к началу на трибуны попали в лучшем случае чуть больше половины. На «Спартаке», может быть, будет проще, потому что главный матч года в восемь вечера выходного дня. В будний ад начинался еще в метро: влезть в вагон до «Крестовского острова» можно было далеко не с первой попытки. Поездка на матч наложилась на час-пик, и это оказалось страшно. Все три игры Кубка конфедераций, на которых собиралось 50+ тысяч, выпадали на выходные.

Не очень помогала оперативному проходу и мануальная терапия при досмотре: так тщательно не ощупывали даже перед Россией – Новой Зеландией с Владимиром Путиным в гостях.

«Зенит» при этом делает, что нужно, своими сильными сторонами – теми, где не участвует инфраструктура стадиона и правила доступа на «режимный объект». В перерыве, например, всем подтянувшимся с опозданием показали забавный стебный ролик про сложности с проходом к футболу: Дриусси принимает решение за 0,06 секунды, Манчини за шесть секунд завязывает галстук, а болельщик добирается от метро до своего места 60 минут.

Приходить на «Спартак» пораньше призывает даже Александр Кержаков: за час до начала игры он будет прощаться с болельщиками. Если народ прислушается, красивая картинка будет на дерби столиц с первой секунды.

Кстати, при официально проданных 52 тысячах билетов в итоговой статистике посещаемости только 45 тысяч с копейками. Это все равно рекорд в российской истории «Зенита», а разница – видимо, люди, которые купили недорогой билет и на каком-то этапе жести с дорогой или проходом передумали идти.

Спасатель Кокорин и спаситель Лодыгин

Манчини выбрал на ответную «Иегуду» такой состав, что на футбольный предспартаковский тест было не очень похоже. Эта малосыгранная версия «Зенита» больше напоминала весеннего Луческу. Такой же оранжевой команде – тогда «Уралу» – петербуржцы долго не могли забить в матче открытия арены на Крестовском.

Лучший неиспользованный момент вообще загубил гостевой Чибота – дурацкую ошибку капитана Анюкова так мощно исправил Лодыгин, что про его шансы выходить из-под Лунева почаще ненужных игр захотелось порассуждать.

Правда, в середине второго тайма дико нелогичный гол (видео) израильтян резко перевернул впечатления: еще гол – и овертайм. «Зенит» бы вернул тем, кто опоздал на полчаса, потерянное время. Но даже тем, кого разочаровал долгий проход, наверняка больше хотелось группы Лиги Европы, плей-офф. А не идиотского вылета в начале августа – в прошлогоднем спартаковском стиле.

Спасать, переворачивать, переламывать Манчини отправил главную силу – Александра Кокорина. Еще в перерыве, кстати, на табло вдруг появилась его фамилия: счет не изменился, а гол приписали уже прошедшей 32-й минуте. За пророчество выдать сложно.

Зенитовцы зачем-то продолжали пасовать Эрнани, он старательно приближал ссылку в «Зенит-2» вместо продажи хоть куда-нибудь, а Лодыгину приходилось снова делать что-то цирковое – чтобы только спасти проход в следующий раунд в основное время. Скорее всего, вместо бразильца на концовку должен был выйти Паредес – но из-за травмы Гарсии пришлось выпускать Ивановича и держать Эрнани до последнего. В «благодарность» он обрезался еще и в добавленное время.

«Зенит» дожил до конца этого жуткого матча, в котором больше заслужил вылет, а решающим в противостоянии стал в итоге выездной гол Кокорина.