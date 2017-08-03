Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Анжи- : -Ростов
Футбол  Монако- : -Тулуза
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Нелепейший зенитовец и провал теста перед матчем года. Жуть «Зенита» дома в ЛЕ

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Нелепейший зенитовец и провал теста перед матчем года. Жуть «Зенита» дома в ЛЕ
Фото: ФК «Зенит»

От жесточайшего провала Роберто Манчини спасли Лодыгин и Кокорин.

Куча дебютов и ужасный Эрнани

Игроки «Бней Иегуды» до матча всеми способами показывали, что приехали скорее расслабиться, чем всерьез бороться за выход в следующий раунд после домашних 0:2. Футболисты вышли на поле под предлогом «посмотреть поле», хотя на самом деле они гораздо больше времени изучали не газон, а себя через фронтальную камеру.

Но главный кадр накануне выложил конголезец Чибота: он назвал картину «воссоединение» и имел в виду, что двое его партнеров, застрявших в Duty free при пересадке в Стамбуле, наконец-то догнали команду. Оба – Бен Турджман и Аяд Абаши – даже вышли в стартовом составе.

Интереснее, конечно, что Роберто Манчини ловко упаковал в начальный вариант столько разных дебютов. Юрий Лодыгин вышел впервые в сезоне и на новом стадионе, Денис Терентьев – первый раз в «Зените» за пять лет, Нобоа сыграл за клуб вообще дебютный раз в жизни. Появление Жулиано, «жертвы Манчини», на этом фоне вообще не новость.

За три часа до игры Себастьян Дриусси и Леандро Паредес занимались киберспортом, рубились на фирменных джойстиках за аргентинские клубы в симулятор. По крайней мере в соцсети выкладывали это именно днем перед матчем. Запрет на соцсети, который анонсировал Сергей Фурсенко, в «Зените» пока, видимо, не действует.

Артем Дзюба, вернувшийся в старт, в первом тайме никак не мог получить точную передачу верхом. Единственный раз мяч прилетел ему в голову, когда Эрнани бил штрафной с перспективной точки, а Дзюба неудачно парковался у стенки.

Выходу Эрнани при всем выборе надежных центральных полузащитников только одно объяснение: потенциальным покупателям бразильца нужно объяснить, что они собираются что-то заплатить не за наглухо запасного.

Правда, будет лучше, если «Зенит» сотрет из всех скаутских программ запись этого матча и будет предъявлять только протокол. Почти все, что делал Эрнани на поле, было как минимум нелепо. Тот удар со штрафного в Дзюбу, передачи чужим без сопротивления, подкат в центре поля в ногу Жиркову, после которого партнер даже хромал.

Роберто Манчини: Не стыдно ли проиграть этой команде? Такое бывает 

Жесть по дороге и рекорд российского «Зенита»

«Зенит» решил максимально протестировать новый стадион накануне «Спартака»: продавал билеты на «Бней Иегуду» по 200 рублей и сумел таким демпингом собрать на мало кому нужный в принципе матч 50 с лишним тысяч зрителей.

Тест провалился: к началу на трибуны попали в лучшем случае чуть больше половины. На «Спартаке», может быть, будет проще, потому что главный матч года в восемь вечера выходного дня. В будний ад начинался еще в метро: влезть в вагон до «Крестовского острова» можно было далеко не с первой попытки. Поездка на матч наложилась на час-пик, и это оказалось страшно. Все три игры Кубка конфедераций, на которых собиралось 50+ тысяч, выпадали на выходные.

Не очень помогала оперативному проходу и мануальная терапия при досмотре: так тщательно не ощупывали даже перед Россией – Новой Зеландией с Владимиром Путиным в гостях.

«Зенит» при этом делает, что нужно, своими сильными сторонами – теми, где не участвует инфраструктура стадиона и правила доступа на «режимный объект». В перерыве, например, всем подтянувшимся с опозданием показали забавный стебный ролик про сложности с проходом к футболу: Дриусси принимает решение за 0,06 секунды, Манчини за шесть секунд завязывает галстук, а болельщик добирается от метро до своего места 60 минут.

Приходить на «Спартак» пораньше призывает даже Александр Кержаков: за час до начала игры он будет прощаться с болельщиками. Если народ прислушается, красивая картинка будет на дерби столиц с первой секунды.

Кстати, при официально проданных 52 тысячах билетов в итоговой статистике посещаемости только 45 тысяч с копейками. Это все равно рекорд в российской истории «Зенита», а разница – видимо, люди, которые купили недорогой билет и на каком-то этапе жести с дорогой или проходом передумали идти.

Спасатель Кокорин и спаситель Лодыгин

Манчини выбрал на ответную «Иегуду» такой состав, что на футбольный предспартаковский тест было не очень похоже. Эта малосыгранная версия «Зенита» больше напоминала весеннего Луческу. Такой же оранжевой команде – тогда «Уралу» – петербуржцы долго не могли забить в матче открытия арены на Крестовском.

Лучший неиспользованный момент вообще загубил гостевой Чибота – дурацкую ошибку капитана Анюкова так мощно исправил Лодыгин, что про его шансы выходить из-под Лунева почаще ненужных игр захотелось порассуждать.

Правда, в середине второго тайма дико нелогичный гол (видео) израильтян резко перевернул впечатления: еще гол – и овертайм. «Зенит» бы вернул тем, кто опоздал на полчаса, потерянное время. Но даже тем, кого разочаровал долгий проход, наверняка больше хотелось группы Лиги Европы, плей-офф. А не идиотского вылета в начале августа – в прошлогоднем спартаковском стиле.

Спасать, переворачивать, переламывать Манчини отправил главную силу – Александра Кокорина. Еще в перерыве, кстати, на табло вдруг появилась его фамилия: счет не изменился, а гол приписали уже прошедшей 32-й минуте. За пророчество выдать сложно.

Зенитовцы зачем-то продолжали пасовать Эрнани, он старательно приближал ссылку в «Зенит-2» вместо продажи хоть куда-нибудь, а Лодыгину приходилось снова делать что-то цирковое – чтобы только спасти проход в следующий раунд в основное время. Скорее всего, вместо бразильца на концовку должен был выйти Паредес – но из-за травмы Гарсии пришлось выпускать Ивановича и держать Эрнани до последнего. В «благодарность» он обрезался еще и в добавленное время.

«Зенит» дожил до конца этого жуткого матча, в котором больше заслужил вылет, а решающим в противостоянии стал в итоге выездной гол Кокорина.

Матч

Зенит - Бней Иегуда - 0:1 (0:0)

Голы

Бузагло 67 (0:1).

Состав

Зенит: Лодыгин, Анюков (Кокорин, 73), Терентьев, Нету, Хави Гарсия (Иванович, 81), Жирков, Нобоа, Эрнани, Жулиано (Дриусси, 79), Полоз, Дзюба

Бней Иегуда: Зубас, Бен Ари, Азуз, Кандил (Габбай, 88), Хабаши, Турджман, Чибота, Гордана, Вальскис (Хозез, 61), Финиш (Ашкенази, 90), Бузагло

Предупреждения:

Дриусси, 85 - Кандил, 67

Судья:

Али Палабийик (Турция)

Место и дата

03 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Бубнов: Не думаю, что поражение «Зенита» повлияет как-то на матч со «Спартаком»Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение «Зенита» от «Бней Иегуда» (0:1) в ответном матче квалификации третьего раунда Лиги Европы.«Спартак» и «Зенит» поборются за игрока «Атлетико»? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» и «Зенит» поборются за игрока «Атлетико»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Сергей Фурсенко: Газон на стадионе «Зенита» прекрасно перенесет сентябрьСергей Фурсенко: Газон на стадионе «Зенита» прекрасно перенесет сентябрьПрезидент «Зенита» после выхода команды в раунд плей-офф Лиги Европы предвкушал матч со «Спартаком» и говорил о проблемах стадиона.Победный хаос. Так «Краснодару» играть нельзяПобедный хаос. Так «Краснодару» играть нельзя«Краснодар» на выезде обыграл датский «Люнгбю» в рамках ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы (3:1).«Атлетик», «Милан» и «Эвертон» вышли в следующий раунд Лиги ЕвропыВ ответном матче квалификации Лиги Европы «Атлетик» разгромил «Динамо» (Бухарест») (3:0), «Милан» уверенно переиграл «Университатя Крайова» (2:0), а «Эвертон» на выезде обыграл «Ружомберок» (1:0).
Футбол
В сферу интересов «Спартака» попал вингер «Спорт Ресифи» Фелипе
Футбол
Юрий Лодыгин: Сейчас я в «Зените», но все может быть
Футбол
Александр Кокорин: Состав «Зенита» практически поменялся, но должны были побеждать
Футбол
Главный тренер «Бней Иегуды»: Победа против сильной команды на огромном стадионе очень важна
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Азеведо Жуниор Эрнани
Азеведо Жуниор Эрнанивсе новости
Александр Кокорин
Александр Кокоринвсе новости
Роберто Манчини
Роберто Манчинивсе новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости