Расширяй и властвуй! Кельтская лига превращается в PRO-14

Хорошо или плохо, но мы больше не увидим привычный нам PRO-12! Со старым укладом Кельтской лиги покончено. Обозреватель «Советского спорта» Вадим Анисимов разбирался, что нам ждать от нового турнира в следующем сезоне, до которого осталось совсем недолго.

За последние годы в одной из главных регбийных лиг PRO-12 градус борьбы заметно упал. Привычные итальянцы обитают на дне турнирной таблицы, а четверку лидеров можно предугадать заранее почти со стопроцентным попаданием. В таких случаях на помощь организаторам Кельтской лиги приходят их же светлые умы. На руку PRO-12сыграл и факт вылета двух южноафриканских команд из Супер Регби. Руководители сначала громко анонсировали включение «Кингс» и «Читас» в турнир, посовещались, да и решили довести дело до конца. Теперь привычный намGUINNESS PRO-12 уже не станет прежним!

Если с включением «Кингс» и «Читас» все предельно ясно, то долгое время оставалось непонятным, как же изменится формат турнира. Наконец организаторы лиги представили вниманию общественности новую концепцию PRO-14.Итак, что же мы имеем? Турнир теперь будет состоять из двух конференций А и В, в каждую из которых войдет одинаковое количество команд из каждой страны. По две ирландские и валлийские команды, по одной шотландской, итальянской и южноафриканской. Таким коктейлем предстают перед нами обе конференции.

Что касается матчей, то команда сыграет 21 игру. Причем каждая с каждой как минимум один раз. Организаторы сохраняют принцип домашних и выездных дерби. Шотландские, итальянские и южноафриканские франшизы будут вынуждены провести еще и дополнительный матч на национальном уровне. К примеру, «Глазго Уорриорз» встретятся с «Эдинбургом» целых три раза!

Самое вкусное в подобных турнирах – это, конечно же, стадия плей-офф. Лига PRO-14 вводит дополнительный уровень отбора – четвертьфиналы. Лучшие тройки из каждой конференции попадут в Кубок Европейских Чемпионов. А последнее седьмое место получит тот, кто наберет наибольшее количество очков помимо вышеуказанных «шести». Вот только южноафриканцам пока надеяться на полноправные привилегии лучших команд рановато. В европейских кубках участвовать в этом году они не смогут. Поэтому придется осваиваться и бороться только за высокие места вPRO-14. К счастью для «Читас» и Кингс», домашние матчи команды будут проводить в ЮАР. Более того, Лига дает южноафриканским франшизам бонус в виде закрепленного дня матчей (суббота) и пяти дней без дальних перелетов. Достойный аванс для новых членов турнира.

Уже на следующей неделе будет доступен календарь грядущего турнира, который должен окончательно развеять туман над расписанием игр и так называемыми «дополнительными раундами дерби».

Чем же полезно такое расширение уже канувшего в лету PRO-12? Очевидно, новой волной внимания к ставшей скучноватой Кельтской лиге. К тому же приезд южноафриканцев обещает нелишние шесть миллионов фунтов в год. Это называется взаимовыгодное сотрудничество. А пока организаторы и официальные лица уже потирают руки в предвкушении солидных дивидендов, болельщикам остается разбираться в тонкостях нового турнира и планировать далекие поездки за любимой командой.