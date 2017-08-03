Роберто Манчини: Не стыдно ли проиграть этой команде? Такое бывает
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини – о поражении в матче с «Бней Иегудой», встрече со «Спартаком» и состоянии Шатова и Гарсии.
«Недооценки соперника не было»
– Не стыдно ли вам
проигрывать команде, домашнее поле которой находится на рынке? – пресс-конференция
началась с неожиданно жесткого вопроса от одного из журналистов.
– Это одна их тех игр, когда у нас было огромное количество возможностей, которые мы не смогли реализовать. Вот, что случается, когда ты не выкладываешься по максимуму, на все сто процентов. Такое бывает.
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– Была ли недооценка соперника со стороны
«Зенита»?
– У нас очень плотный график, играем практически каждые три дня, так что перестановки в составе неизбежны. То, что сегодня произошло – бывает, такого избежать невозможно. Поражения случаются при таком плотном графике. Недооценки соперника не было.
– Есть ли шанс у тех футболистов, которые играли сегодня, стать игроками основы? В частности, Лодыгин — вратарь номер два или у него есть шанс стать первым?
– У нас с голкиперами сложная ситуация. У нас два хороших вратаря. В предыдущих матчах выходил Лунев и играл очень хорошо. Сегодня Юрий Лодыгин вышел на поле и тоже сыграл очень хорошо. Это не самый плохой вариант, когда у тебя два хороших голкипера.
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«У Шатова проблема с нервными окончаниями»
– На что пожаловался
Хави Гарсия?
– У него была проблема с мышцей.
– Готов ли сыграть против «Спартака» Эмануэль
Маммана?
– Решение по этому игроку будет принято в день матча в зависимости от его физического состояния.
– Что с мышечной травмой Шатова?
– У Шатова была не мышечная проблема, а проблема с нервными окончаниями. Уже 4 августа он приступит к тренировкам.
– Почему такое маленькое количество дальних ударов?
– «Бней Иегуда» – такая команда, которая защищается полным составом на своей половине поля и не дает пространства для ударов и маневров. Ее нужно вскрывать короткими передачами. Они не давали нам возможности бить издалека.
***
Йосси Абуксис: Оставлять игроков в аэропорту – не моя тактика
–
Рады, что победили или расстроены, что не смогли дожать «Зенит»?
– Конечно, очень приятно победить «Зенит», но чуть-чуть есть и расстройство из-за того, что дальше пошел соперник. Ведь мы могли забить второй мяч. Лично для меня такая победа против сильной команды на огромном стадионе очень важна.
–
Вы говорили, что пройти «Зенит» почти не было шансов. Это был психологический
ход с вашей стороны?
– Я говорил так, чтобы не нервировать «Зенит», но игрокам в раздевалке я говорил другие вещи, поверьте.
– Вы потеряли двух человек
в Стамбуле перед игрой. Может, стоит продолжать оставлять их где-нибудь, если
вы продолжите побеждать?
– Очень многие мне советовали не выпускать их на поле, но я сделал иначе. И не жалею, ведь они сыграли хорошо. Когда вернемся в Израиль - они будут наказаны. Не думайте, что это моя тактика – оставлять игроков в аэропорту, – засмеялся тренер, которому еще через несколько минут пришлось хохотать во весь голос.
– Скажите, пожалуйста, почему на
спинах ваших игроков фамилии все были на иврите?
– Вы немного не так поняли, – заливаясь в громком смехе начал рассказывать Абуксис. – Это наш спонсор. Неужели вы думали, что всех наших игроков зовут одинаково? – пошутил израильтянин и под аплодисменты местных журналистов покинул зал для пресс-конференции.
Матч
Зенит - Бней Иегуда - 0:1 (0:0)
Голы
Бузагло 67 (0:1).
Состав
Зенит: Лодыгин, Анюков (Кокорин, 73), Терентьев, Нету, Хави Гарсия (Иванович, 81), Жирков, Нобоа, Эрнани, Жулиано (Дриусси, 79), Полоз, Дзюба
Бней Иегуда: Зубас, Бен Ари, Азуз, Кандил (Габбай, 88), Хабаши, Турджман, Чибота, Гордана, Вальскис (Хозез, 61), Финиш (Ашкенази, 90), Бузагло
Предупреждения:
Судья:
Али Палабийик (Турция)
Место и дата
03 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция