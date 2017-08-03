Роберто Манчини: Не стыдно ли проиграть этой команде? Такое бывает

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини – о поражении в матче с «Бней Иегудой», встрече со «Спартаком» и состоянии Шатова и Гарсии.

«Недооценки соперника не было»

– Не стыдно ли вам проигрывать команде, домашнее поле которой находится на рынке? – пресс-конференция началась с неожиданно жесткого вопроса от одного из журналистов.

– Это одна их тех игр, когда у нас было огромное количество возможностей, которые мы не смогли реализовать. Вот, что случается, когда ты не выкладываешься по максимуму, на все сто процентов. Такое бывает.



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– Была ли недооценка соперника со стороны «Зенита»?

– У нас очень плотный график, играем практически каждые три дня, так что перестановки в составе неизбежны. То, что сегодня произошло – бывает, такого избежать невозможно. Поражения случаются при таком плотном графике. Недооценки соперника не было.



– Есть ли шанс у тех футболистов, которые играли сегодня, стать игроками основы? В частности, Лодыгин — вратарь номер два или у него есть шанс стать первым?

– У нас с голкиперами сложная ситуация. У нас два хороших вратаря. В предыдущих матчах выходил Лунев и играл очень хорошо. Сегодня Юрий Лодыгин вышел на поле и тоже сыграл очень хорошо. Это не самый плохой вариант, когда у тебя два хороших голкипера.

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«У Шатова проблема с нервными окончаниями»

– На что пожаловался Хави Гарсия?

– У него была проблема с мышцей.

– Готов ли сыграть против «Спартака» Эмануэль Маммана?

– Решение по этому игроку будет принято в день матча в зависимости от его физического состояния.