Сергей Фурсенко: Газон на стадионе «Зенита» прекрасно перенесет сентябрь

Президент «Зенита» после выхода команды в раунд плей-офф Лиги Европы предвкушал матч со «Спартаком» и говорил о проблемах стадиона.

«На «Спартаке» будет биток»

– Такой холодный душ – это хорошо для команды, – начал Фурсенко. – Они должны проанализировать то, что произошло. Зрители, конечно, приходили увидеть победу. Но ничего: без поражений не бывает побед.

– Не было недооценки соперника?

– Нет, мне кажется, они просто играли по счету. Надо учитывать, что играл экспериментальный состав, который ни разу не играл. Они не сыграны, поэтому было крайне тяжело.

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– Следующая игра со «Спартаком».

– Это испытание на прочность. Думаю, в этих матчах и закаляется характер как игроков, так и тренеров, президентов.

– Агент Ригони сказал, что игрок завтра прилетит.

– Мы будем рады, если к нам приезжают гости (улыбается).

– На следующей игре ожидаете аншлага?

– Билеты практически закончились. Думаю, в продажу поступят еще некоторые билеты, связанные с вырезками по безопасности. Мы сможем еще продать какое-то количество. Будет биток.

– Болельщики «Спартака» выбрали квоту?

– Да, квота выбрана полностью, для них предполагается пять с половиной тысяч мест.

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«Надеюсь, протечек больше не будет»

– Многие болельщики долго не могли попасть на стадион. С чем это связано? Можно победить эту проблему?

– Надо приходить чуть раньше, потому что существующая пропускная система отрабатывает так, как отрабатывает. Наши волонтеры работали в поте лица, пытались распределить зрителей по разным входам. Повторюсь, надо раньше приходить. Стадион очень большой, пропускная способность чуть ниже. Мы всегда считаем, что нужно прийти за десять минут до начала матча и попасть на стадион, а надо это делать за час. В следующем матче мы будем провожать Сашу Кержакова, и все придут еще раньше. Все будет хорошо.

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– Можно приоткрыть завесу над сценарием проводов?

– Это вы все увидите. Саша – великий игрок для нас, он человек, который забил больше всех голов. Молодежь на него равняется. Кержаков – харизматическая личность как футболист: он прекрасно держится перед камерами. Мне кажется, его будущее очень позитивно.

– Когда «Зенит» играл в мае с «Тереком», на стадионе был холодно, хотя стадион обещали протапливать. Осенью при открытой крыше болельщики не замерзнут?

– Этот проект стадиона поможет избежать проблем в ненастную погоду. Вы помните, что в прошлом домашнем матче небольшие протечки были, но при этом шел жуткий ливень. Игра бы остановилась, если бы крышу не закрыли. Есть некоторые конструктивные недоработки, которые сейчас активно устраняются. Надеюсь, что протечек больше не будет.

А если говорить про холод – холодно не будет. Мы привыкли на «Петровском» болеть, поэтому на «Крестовском» будет лучше.

«Преждевременно говорить о будущем Лодыгина»

– Поле пока справляется, но говорят, что если его не выкатывать – приходится менять газон. Есть понимание, когда его менять?

– Есть такой стадион «Альянц Арена», известный вам. Футболисты всегда с удовольствием там играют. Четыре раза в год там меняют поле. В этом нет ничего страшного. Это определенные дополнительные затраты. Тем не менее, есть понимание, что мы справимся с этой задачей.

– А есть понимание, когда придется делать замену?

– Когда газон придет в негодность, в перерыве на матчи сборных его и поменяем.

– В сентябре?

– Нет. Думаю, в сентябре газон еще прекрасно отстоит.

– Но ФИФА разбирает медиа-городок, есть возможность выкатить.

– Когда разберут, тогда и поговорим (улыбается).

– Юрий Лодыгин о своем будущем сказал: «Все может быть». Можете пролить свет на его будущее?

– Он член нашей команды. Лодыгин – хороший и качественный вратарь. Сегодня он не допускал ошибок, а пропущенный гол бывает у каждого вратаря. Пока преждевременно о чем-то говорить.

– На матче с «Бней Иегудой» был рекорд посещаемости. Будет ли продолжаться работа по привлечению болельщиков?

– Будут варьироваться цены. Я хочу поблагодарить болельщиков, они здорово поддерживали команду. Я даже горжусь этим: несмотря на то, что игра сложилась не самым лучшим образом, они все равно болели до конца.