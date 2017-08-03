«Манчини был зол!» Кому в «Зените» стыдно за первое поражение в сезоне?
Аналитика от
Лодыгина, инсайды от Жулиано и стыд Жиркова – о чем думали игроки после
поражения от «Бней Иегуды».
«Проигрывать всегда немного стыдно»
Артем Дзюба, который отыграл весь матч, кивнул на Кокорина:
пообщайтесь с ним. Кокорин возмутился: «Что я должен сказать? Там же есть те,
кто играл весь матч!». Но в итоге перестал кокетничать и рассказал об игре.
– Эмоции двоякие. С одной стороны, прошли дальше. С другой -
проиграли дома сопернику, которому не должны были уступать.
– Почему тогда это
случилось?
– Сложно сказать. Может, не до конца воспринимали всерьез, держали в уме первую игру. Думали, удастся полегче.
– Сыграла роль
несыгранность?
– Состав практически поменялся, да. Но должны были побеждать.
– Не опасались в
концовке?
– Боязно не было, но в конце был момент, когда они могли перевести в дополнительное время. Юра помог!
– Это не из-за
предстоящего матча со «Спартаком»?
– Нет, просто у нас тяжелый был график. Может недооценили чуть-чуть.
– Ваш выход на замену
запланированный?
– У тренера надо узнать. Установки не было никакой.
Юрию Жиркову вопрос об игре задали в лоб – наверняка в такой
формулировке он был в головах у болельщиков.
– Вам не стыдно
проигрывать такому сопернику?
– Немного стыдно, да. Проигрывать всегда немного стыдно.
– У вас больше
удовлетворения от прохода в следующий раунд или от потери очков?
– Каких очков?
– Для коэффициента
России.
– У нас еще много матчей, будем набирать очки в коэффициент,
– немного повеселел Жирков.
«Ощущение, что прошли дальше некрасиво»
Юрий Лодыгин первый раз с 21 мая играл в официальном матче,
поэтому был явно доволен и выдавал аналитические монологи – хоть сейчас на «Матч
ТВ».
– Тяжелые эмоции, но особые чувства от первого матча на новом стадионе. Я бы не сказал, что мы показали хорошую игру, но из-за своих ошибок и пропускали опасные контратаки. Я бы назвал эти ошибки простыми. У нас не было особо опасных ударов по воротам соперника. Главное, что прошли дальше, но остается ощущение, что некрасиво это сделали.
– Как свою игру оцените?
– Я получил удовольствие от болельщиков, от своей игры. Но единственное, результат огорчает. Всегда хочется сыграть на ноль. Но после такого времени без игр, думаю, нормально.
– Вы несколько раз здорово
выручили команду. В чем причина тех ошибок, которые привели к вашим сейвам?
– В чем причина моих сейвов? – удивился Лодыгин.
– Нет, ошибок, из-за которых пришлось их совершать.
– А…, – сказал Лодыгин и объяснил все просчеты команды. – Один раз был заброс, проиграли борьбу. Левый хав вышел один на один... А второй раз - ситуация такая же. Какие-то не такие опасные забросы, а мы ошибались. Надо было более уверенно играть.
– Чего больше ждете: матча со «Спартаком» или
жеребьевки?
– Жеребьевку я, конечно, посмотрю. Но все ждем игру со «Спартаком».
– Много слухов о вашем будущем. Прокомментируете
их?
– Сейчас я здесь, я сыграл, получил удовольствие. Но все может быть, – сказал Лодыгин и убежал.
Жулиано в «Зените» уже год,
но по-прежнему смущается говорить по-русски, предпочитает английский.
– Наша цель побеждать всегда. К сожалению, сегодня это не удалось.
У нас были шансы забить, но мы их не реализовали. Но главное, что мы вышли. И
теперь готовимся к следующей игре.
– Следующий
матч - против «Спартака». Как готовитесь?
– Мы готовимся каждый день, потому что знаем: это большое дерби для нас. Нам нужно побеждать, чтобы чувствовать уверенность и быть первыми в чемпионате.
– Может быть, сегодня вы проиграли
как раз из-за того, что все мысли занимает «Спартак»?
– Конечно, тяжело играть каждые три дня. Особенно когда предстоят такие игры как против «Спартака». Но я не думаю, что это причина нашего поражения. Мы проиграли, потому что играли недостаточно хорошо. Мы должны работать усерднее.
Аналитика от
Лодыгина, инсайды от Жулиано и стыд Жиркова – о чем думали игроки после
поражения от «Бней Иегуды».
«Проигрывать всегда
немного стыдно»
Артем Дзюба, который отыграл весь матч, кивнул на Кокорина:
пообщайтесь с ним. Кокорин возмутился: «Что я должен сказать? Там же есть те,
кто играл весь матч!». Но в итоге перестал кокетничать и рассказал об игре.
– Эмоции двоякие. С одной стороны, прошли дальше. С другой -
проиграли дома сопернику, которому не должны были уступать.
– Почему тогда это
случилось?
– Сложно сказать. Может, не до конца воспринимали всерьез,
держали в уме первую игру. Думали, удастся полегче.
– Сыграла роль
несыгранность?
– Состав практически поменялся, да. Но должны были
побеждать.
– Не опасались в
концовке?
– Боязно не было, но был момент. Юра помог
– Это не из-за
предстоящего матча со «Спартаком»?
– Нет, у нас тяжелый был график. Может недооценили
чуть-чуть.
– Ваш выход на замену
запланированный?
– У тренера надо узнать. Установки не было никакой.
Юрию Жиркову вопрос об игре задали в лоб – наверняка в такой
формулировке он был в головах у болельщиков.
– Вам не стыдно
проигрывать такому сопернику?
– Немного стыдно, да. Проигрывать всегда немного стыдно.
– У вас больше
удовлетворения от прохода в следующий раунд или от потери очков?
– Каких очков?
– Для коэффициента
России.
– У нас еще много матчей, будем набирать очки в коэффициент,
– немного повеселел Жирков.
«Ощущение, что прошли дальше некрасиво»
Юрий Лодыгин первый раз с 21 мая играл в официальном матче,
поэтому был явно доволен и выдавал аналитические монологи – хоть сейчас на «Матч
ТВ».
– Тяжелые эмоции, но особые
чувства от первого матча на новом стадионе. Я бы не сказал, что мы показали
хорошую игру, но из-за своих ошибок и пропускали опасные контратаки. Я бы
назвал эти ошибки простыми. У нас не было особо опасных ударов по воротам соперника.
Главное, что прошли дальше, но остается ощущение, что некрасиво это сделали.
– Вы несколько раз здорово
выручили команду. В чем причина тех ошибок, которые привели к вашим сейвам?
– В чем причина моих сейвов? –
удивился Лодыгин.
– Нет, ошибок!
– А…, – сказал Лодыгин и
объяснил все просчеты команды. Один раз был
заброс, проиграли борьбу, а форвард соперника вышел один на один.
– Чего больше ждете: матча со «Спартаком» или
жеребьевки?
– Жеребьевку я, конечно, посмотрю. Но все ждем игру со «Спартаком».
– Много слухов о вашем будущем. Прокомментируете
их?
– Сейчас я здесь, я сыграл, получил удовольствие. Но все может быть, – сказал Лодыгин и убежал.
Жулиано в «Зените» уже год,
но по-прежнему смущается говорить по-русски, предпочитает английский.
– Наша цель побеждать всегда. К сожалению, сегодня это не удалось.
У нас были шансы забить, но мы их не реализовали. Но главное, что мы вышли. И
теперь готовимся к следующей игре.
– Следующий
матч - против «Спартака». Как готовитесь?
– Мы готовимся каждый день, потому что знаем: это большое дерби для нас. Нам нужно побеждать, чтобы чувствовать уверенность и быть первыми в чемпионате.
– Может быть, сегодня вы проиграли
как раз из-за того, что все мысли занимает «Спартак»?
– Конечно, тяжело играть каждые три дня. Особенно когда предстоят такие игры как против «Спартака». Но я не думаю, что это причина нашего поражения. Мы проиграли, потому что играли недостаточно хорошо. Мы должны работать усерднее.
– Что сказал Манчини после игры?
– Он, конечно, был зол, ведь результат плохой. И он совершенно прав.
– Что сказал Манчини после игры?
– Он, конечно, был зол, ведь результат плохой. И он совершенно прав.