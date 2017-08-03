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«Манчини был зол!» Кому в «Зените» стыдно за первое поражение в сезоне?

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Манчини был зол!» Кому в «Зените» стыдно за первое поражение в сезоне?
Фото: ФК «Зенит»

Аналитика от Лодыгина, инсайды от Жулиано и стыд Жиркова – о чем думали игроки после поражения от «Бней Иегуды».

«Проигрывать всегда немного стыдно»

Артем Дзюба, который отыграл весь матч, кивнул на Кокорина: пообщайтесь с ним. Кокорин возмутился: «Что я должен сказать? Там же есть те, кто играл весь матч!». Но в итоге перестал кокетничать и рассказал об игре.

– Эмоции двоякие. С одной стороны, прошли дальше. С другой - проиграли дома сопернику, которому не должны были уступать.

– Почему тогда это случилось?
– Сложно сказать. Может, не до конца воспринимали всерьез, держали в уме первую игру. Думали, удастся полегче.

– Сыграла роль несыгранность?
– Состав практически поменялся, да. Но должны были побеждать.

– Не опасались в концовке?
– Боязно не было, но в конце был момент, когда они могли перевести в дополнительное время. Юра помог!

– Это не из-за предстоящего матча со «Спартаком»?
– Нет, просто у нас тяжелый был график. Может недооценили чуть-чуть.

– Ваш выход на замену запланированный?
– У тренера надо узнать. Установки не было никакой.

Юрию Жиркову вопрос об игре задали в лоб – наверняка в такой формулировке он был в головах у болельщиков.

– Вам не стыдно проигрывать такому сопернику?

– Немного стыдно, да. Проигрывать всегда немного стыдно.

– У вас больше удовлетворения от прохода в следующий раунд или от потери очков?

– Каких очков?

– Для коэффициента России.

– У нас еще много матчей, будем набирать очки в коэффициент, – немного повеселел Жирков.

«Ощущение, что прошли дальше некрасиво»

Юрий Лодыгин первый раз с 21 мая играл в официальном матче, поэтому был явно доволен и выдавал аналитические монологи – хоть сейчас на «Матч ТВ».

– Тяжелые эмоции, но особые чувства от первого матча на новом стадионе. Я бы не сказал, что мы показали хорошую игру, но из-за своих ошибок и пропускали опасные контратаки. Я бы назвал эти ошибки простыми. У нас не было особо опасных ударов по воротам соперника. Главное, что прошли дальше, но остается ощущение, что некрасиво это сделали.

– Как свою игру оцените?
– Я получил удовольствие от болельщиков, от своей игры. Но единственное, результат огорчает. Всегда хочется сыграть на ноль. Но после такого времени без игр, думаю, нормально. 

– Вы несколько раз здорово выручили команду. В чем причина тех ошибок, которые привели к вашим сейвам?
– В чем причина моих сейвов? – удивился Лодыгин.

– Нет, ошибок, из-за которых пришлось их совершать.
– А…, – сказал Лодыгин и объяснил все просчеты команды. – Один раз был заброс, проиграли борьбу. Левый хав вышел один на один... А второй раз - ситуация такая же. Какие-то не такие опасные забросы, а мы ошибались. Надо было более уверенно играть.  

– Чего больше ждете: матча со «Спартаком» или жеребьевки? 
– Жеребьевку я, конечно, посмотрю. Но все ждем игру со «Спартаком». 

– Много слухов о вашем будущем. Прокомментируете их? 
– Сейчас я здесь, я сыграл, получил удовольствие. Но все может быть, – сказал Лодыгин и убежал.

Жулиано в «Зените» уже год, но по-прежнему смущается говорить по-русски, предпочитает английский.

– Наша цель побеждать всегда. К сожалению, сегодня это не удалось. У нас были шансы забить, но мы их не реализовали. Но главное, что мы вышли. И теперь готовимся к следующей игре.

Следующий матч - против «Спартака». Как готовитесь?
– Мы готовимся каждый день, потому что знаем: это большое дерби для нас. Нам нужно побеждать, чтобы чувствовать уверенность и быть первыми в чемпионате.

Может быть, сегодня вы проиграли как раз из-за того, что все мысли занимает «Спартак»?
– Конечно, тяжело играть каждые три дня. Особенно когда предстоят такие игры как против «Спартака». Но я не думаю, что это причина нашего поражения. Мы проиграли, потому что играли недостаточно хорошо. Мы должны работать усерднее.«Манчини был зол!» Что говорили игроки о первом поражении при новом тренере

Аналитика от Лодыгина, инсайды от Жулиано и стыд Жиркова – о чем думали игроки после поражения от «Бней Иегуды».

«Проигрывать всегда немного стыдно»

Артем Дзюба, который отыграл весь матч, кивнул на Кокорина: пообщайтесь с ним. Кокорин возмутился: «Что я должен сказать? Там же есть те, кто играл весь матч!». Но в итоге перестал кокетничать и рассказал об игре.

– Эмоции двоякие. С одной стороны, прошли дальше. С другой - проиграли дома сопернику, которому не должны были уступать.

– Почему тогда это случилось?

– Сложно сказать. Может, не до конца воспринимали всерьез, держали в уме первую игру. Думали, удастся полегче.

– Сыграла роль несыгранность?

– Состав практически поменялся, да. Но должны были побеждать.

– Не опасались в концовке?

– Боязно не было, но был момент. Юра помог

– Это не из-за предстоящего матча со «Спартаком»?

– Нет, у нас тяжелый был график. Может недооценили чуть-чуть.

– Ваш выход на замену запланированный?

– У тренера надо узнать. Установки не было никакой.

Юрию Жиркову вопрос об игре задали в лоб – наверняка в такой формулировке он был в головах у болельщиков.

– Вам не стыдно проигрывать такому сопернику?

– Немного стыдно, да. Проигрывать всегда немного стыдно.

– У вас больше удовлетворения от прохода в следующий раунд или от потери очков?

– Каких очков?

– Для коэффициента России.

– У нас еще много матчей, будем набирать очки в коэффициент, – немного повеселел Жирков.

«Ощущение, что прошли дальше некрасиво»

Юрий Лодыгин первый раз с 21 мая играл в официальном матче, поэтому был явно доволен и выдавал аналитические монологи – хоть сейчас на «Матч ТВ».

– Тяжелые эмоции, но особые чувства от первого матча на новом стадионе. Я бы не сказал, что мы показали хорошую игру, но из-за своих ошибок и пропускали опасные контратаки. Я бы назвал эти ошибки простыми. У нас не было особо опасных ударов по воротам соперника. Главное, что прошли дальше, но остается ощущение, что некрасиво это сделали.

– Вы несколько раз здорово выручили команду. В чем причина тех ошибок, которые привели к вашим сейвам?

– В чем причина моих сейвов? – удивился Лодыгин.

– Нет, ошибок!

– А…, – сказал Лодыгин и объяснил все просчеты команды. Один раз был заброс, проиграли борьбу, а форвард соперника вышел один на один. 

– Чего больше ждете: матча со «Спартаком» или жеребьевки? 
– Жеребьевку я, конечно, посмотрю. Но все ждем игру со «Спартаком». 

– Много слухов о вашем будущем. Прокомментируете их? 
– Сейчас я здесь, я сыграл, получил удовольствие. Но все может быть, – сказал Лодыгин и убежал.

Жулиано в «Зените» уже год, но по-прежнему смущается говорить по-русски, предпочитает английский.

– Наша цель побеждать всегда. К сожалению, сегодня это не удалось. У нас были шансы забить, но мы их не реализовали. Но главное, что мы вышли. И теперь готовимся к следующей игре.

Следующий матч - против «Спартака». Как готовитесь?
– Мы готовимся каждый день, потому что знаем: это большое дерби для нас. Нам нужно побеждать, чтобы чувствовать уверенность и быть первыми в чемпионате.

Может быть, сегодня вы проиграли как раз из-за того, что все мысли занимает «Спартак»?
– Конечно, тяжело играть каждые три дня. Особенно когда предстоят такие игры как против «Спартака». Но я не думаю, что это причина нашего поражения. Мы проиграли, потому что играли недостаточно хорошо. Мы должны работать усерднее.

Что сказал Манчини после игры?
– Он, конечно, был зол, ведь результат плохой. И он совершенно прав.

Что сказал Манчини после игры?
– Он, конечно, был зол, ведь результат плохой. И он совершенно прав.

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