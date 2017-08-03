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Победный хаос. Так «Краснодару» играть нельзя

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Победный хаос. Так «Краснодару» играть нельзя
Фото: ФК «Краснодар»

«Краснодар» на выезде обыграл датский «Люнгбю» в рамках ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы (3:1). «Советский спорт» рассказывает об этой встрече.

ЛЕГКАЯ ПРОГУЛКА

Ну вот и все. Хватит с «Люнгбю». Команда и так уже прыгнула выше головы, вышла в третий раунд квалификации Лиги Европы. Для клуба это лучшее достижение на международной арене. В 1999 году этот коллектив играл с «Локомотивом», но что тогда проиграл, что сейчас. И слава богу.

Возможно, поражение от «Спартака» в третьем туре чемпионата России положительно сказалось на мотивации «быков». Эффект на лицо – 20 минут матча и красивых гола Перейры.

«Краснодар» по-прежнему ошибался в обороне, по-прежнему позволял сопернику поддавливать. Но сложилось ощущение, что команда Игоря Шалимова будто играла с «Лунгбю» в поддавки: а ты попробуй забей, а ты решись и обыграй. Обыграли и забили.

Короче говоря, в четверг вечером в Люнгбю было весело. То Гранквист к воротам неприятеля убежит, то Мартынович в скоростном рывке по флангу обострит. А это, между прочим, высокорослые центральные защитники. То, кстати говоря, кто-то из них ошибется у владений Синицына. Слева в обороне у «Краснодара» - дыра. Ристич не справлялся с нервотрепкой, что ему устроили соперники. И чем ближе был перерыв, тем больше проблем ему приносили Кьер и партнеры.

Ощущение, что временами пришлось наблюдать не игру четвертой команды России, а ее тренировку с халатным отношением к делу. Потери мяча, нелогичные решения, переоценка возможностей – все это было. Хотелось как-то восторженно высказаться о первом тайме «Краснодара», но за последние двадцать минут ребята разочаровали: ни интересных атакующих решений, ни безошибочной игры в обороне. Забили, расслабились, пропустили. Перерыв.

ВСЕ ДЕЛО В КАБОРЕ

Хоть убейте, я не понимаю, что делает в «Краснодаре» Шишкин. Пока этот трансфер никак себя не оправдал, В этом сезоне Роман не провел ни одного качественного матча за «быков». Шишкин исполнял роль никак не опорного хавбека, а игрока, просто поставленного на эту позицию. Ни отбора, ни прессинга. Ничего. На фоне Каборе, выгрызающего мяч вместе с газоном и гетрами соперника, россиянин потерялся. Хотя нет, растворился.

После 65-й минуты Шалимов потерял контроль над командой. Какой-то тотальный футбол в исполнении «Краснодара»! С соблюдением позиций проблемы, с оборонительными построениями – тоже. Но вперед «быки» неслись как на праздник. Это ведь у них уже в крови: зачастую красота важнее результата. Благо, соперник, с кустарным или, если хотите, колхозным футболом, позволял вести себя раскованно и безответственно.

После прохода «Люнгбю» «Краснодару» необходимо спуститься с небес на землю, ибо структурированности в командных действиях «быков» как воды в пустыне – ее просто нет. В понедельник это доказал «Спартак» (2:0). Главное, чтобы в следующем раунде квалификации команда этих проблем с лихвой не наелась: уровень соперников повыше будет. И там, где «Люнгбю» прощал, условные ПАОК или «Бордо» явно не простят. А матч конечно получился ярким, этого не отнять.

ВИДЕО ГОЛОВ

Матч

Люнгбю - Краснодар - 1:3 (1:2)

Голы

Перейра 9 (0:1). Перейра 22 (0:2). Йенсен 28 (1:2). Мамаев 89 (1:3 - пен.).

Состав

Люнгбю: Андерсен, Лумб, Кристенсен, Серенсен (Шиенде, 81), Лунд, Орнсков, Кристиансен, Блюме (Ларсен К., 59), Йенсен (Оджо, 72), Бойсен, Кьер

Краснодар: Синицын, Мартынович, Рамирес, Гранквист, Шишкин (Газинский, 65), Ристич, Мамаев, Перейра (Жигулёв, 80), Каборе, Классон, Вандерсон (Сулейманов, 87)

Предупреждения:

Кьер, 7; Йенсен, 44 - нет

Судья:

Себастьян Колцеску (Румыния)

Место и дата

03 августа 20:45, Люнгбю, Онлайн-трансляция

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