«Зенит» позорится накануне игры со «Спартаком», а сборная шокирует (видео)
В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных
событиях в российском футболе.
Позор «Зенита»
Другим словом, кроме как «позор», назвать матч «Зенита» в
квалификационном раунде Лиги Европы против израильского клуба «Бней Иегуда» не
получается.
Это был позор и с игровой точки зрения: клуб, потративший в это летнее трансферное окно на новых футболистов уже более 60 миллионов евро, проигрывает команде, весь состав которой стоит в несколько раз дешевле.
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И позор – с точки зрения организации матча: игра уже идет, а перед входом на стадион на Крестовском острове все еще стоят очереди метров в сто каждая. Болельщиков продолжали натужно пропускать даже ближе к концу первого тайма. Складывалось впечатление, будто в клубе что-то знали и просто не хотели показывать своим фанатам эту стыдобу.
Скандалы со стадионом в Санкт-Петербурге продолжаются!
Люди, к-рые зашли на стадион только что, стояли в очереди 40 мин.— Никита Павлов (@pavlov_plov) August 3, 2017
Сейчас очередь больше 100м
А идёт 11мин матча.
Это позор,@zenit_spb!!!😡 pic.twitter.com/cBAVEbTWXs
«Краснодар» выигрывает
Зато с «Краснодаром», от которого подвигов в гостевом матче с датским «Лонгбю» не ждали, все было в полном порядке. Не самым основным составом быки добились второй победы над неуступчивым соперником, выиграв на выезде со счетом 3:1.
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Два гола – на счету Маурисио Перейры и один – в концовке
матча – провел Павел Мамаев с 11-метровой отметки. «Краснодар» выходит в
следующий раунд и укрепляет позиции России в таблице коэффициентов УЕФА.
Г⚽⚽⚽⚽Л! @FCKrasnodar#UEL #ЛигаЕвропы. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч. #ЛюнгбюКраснодар 0:1 9' Маурисио Перейра— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) August 3, 2017
Общий счет 1:3 pic.twitter.com/nNCiZYObnZ
Сборная нас динамит?
Давненько мы ничего не слышали от сборной России, а ведь уже
август. Услышали. Наконец-то. РФС назвал имя соперника национальной команды, с
которым коллектив Станислава Черчесова сыграют 3 сентября.
Помните, как нам обещали матчи против сильных сборных и даже рассказывали, что вели переговоры с Бразилией? Не дождетесь! Впервые за 13 лет сборная России сыграет не с другой национальной командой, а с клубом. Впервые за 17 лет и во второй раз в истории это будет российский клуб – московское «Динамо».
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Да, не удивляйтесь – такова наша реальность. Станислав Черчесов хочет «познакомиться» с теми, кого до этого не вызывал в сборную. И «Динамо» в качестве соперника под эти нужды подходит как никто другой! Может эта игра станет вторым шансом для Игоря Денисова, Артема Дзюбы и Александра Кокорина? Интересно, за кого будет играть Панченко?
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«Спартак» продолжает искать
Не обошлось вчера и без трансферных новостей и слухов. Хоть
переход Неймара в «ПСЖ» в ближайшие годы
ничто переплюнуть и не сможет, мы о них все же расскажем.
«Спартак» продолжает рыскать по миру в поисках усиления к Лиге чемпионов. На этот раз красно-белых занесло в Бразилию – в футбольный клуб «Спорт Ресифи», в котором играет вингер Эвертон Фелипе. В Бразилии даже пишут, что 20-летний футболист уже дал Массимо Каррере устное согласие на переход.
Кроме того, имя «Спартака» связывают и с полузащитником мадридского «Атлетико» Матиасом Краневиттером. На него, правда, претендует еще ряд богатых клубов, таких, как «Галатасарай» и «Фиорентина».
Сага с подписанием аргентинского полузащитника Эмилиано Ригони «Зенитом» может завершиться в ближайшее время. Футболист уже официально покинул свой клуб – «Индепендьенте», и отправился в Европу. Только вот куда?
Продолжает набирать свою команду Курбан Бердыев, как будто имеющейся армии игроков ему мало. «Рубин» объявил о переходе бывшего защитника «Краснодара» Рагнара Сигурдсона. Игрок сборной Исландии присоединится к казанскому клубу на правах аренды из английского «Фулхэма».