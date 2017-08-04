«Зенит» позорится накануне игры со «Спартаком», а сборная шокирует (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Позор «Зенита»

Другим словом, кроме как «позор», назвать матч «Зенита» в квалификационном раунде Лиги Европы против израильского клуба «Бней Иегуда» не получается.

Это был позор и с игровой точки зрения: клуб, потративший в это летнее трансферное окно на новых футболистов уже более 60 миллионов евро, проигрывает команде, весь состав которой стоит в несколько раз дешевле.

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И позор – с точки зрения организации матча: игра уже идет, а перед входом на стадион на Крестовском острове все еще стоят очереди метров в сто каждая. Болельщиков продолжали натужно пропускать даже ближе к концу первого тайма. Складывалось впечатление, будто в клубе что-то знали и просто не хотели показывать своим фанатам эту стыдобу.

Скандалы со стадионом в Санкт-Петербурге продолжаются!

Люди, к-рые зашли на стадион только что, стояли в очереди 40 мин.

Сейчас очередь больше 100м

А идёт 11мин матча.

Это позор,@zenit_spb!!!😡 pic.twitter.com/cBAVEbTWXs — Никита Павлов (@pavlov_plov) August 3, 2017

«Краснодар» выигрывает

Зато с «Краснодаром», от которого подвигов в гостевом матче с датским «Лонгбю» не ждали, все было в полном порядке. Не самым основным составом быки добились второй победы над неуступчивым соперником, выиграв на выезде со счетом 3:1.

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Два гола – на счету Маурисио Перейры и один – в концовке матча – провел Павел Мамаев с 11-метровой отметки. «Краснодар» выходит в следующий раунд и укрепляет позиции России в таблице коэффициентов УЕФА.

Сборная нас динамит?

Давненько мы ничего не слышали от сборной России, а ведь уже август. Услышали. Наконец-то. РФС назвал имя соперника национальной команды, с которым коллектив Станислава Черчесова сыграют 3 сентября.

Помните, как нам обещали матчи против сильных сборных и даже рассказывали, что вели переговоры с Бразилией? Не дождетесь! Впервые за 13 лет сборная России сыграет не с другой национальной командой, а с клубом. Впервые за 17 лет и во второй раз в истории это будет российский клуб – московское «Динамо».

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Да, не удивляйтесь – такова наша реальность. Станислав Черчесов хочет «познакомиться» с теми, кого до этого не вызывал в сборную. И «Динамо» в качестве соперника под эти нужды подходит как никто другой! Может эта игра станет вторым шансом для Игоря Денисова, Артема Дзюбы и Александра Кокорина? Интересно, за кого будет играть Панченко?

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«Спартак» продолжает искать

Не обошлось вчера и без трансферных новостей и слухов. Хоть переход Неймара в «ПСЖ» в ближайшие годы ничто переплюнуть и не сможет, мы о них все же расскажем.

«Спартак» продолжает рыскать по миру в поисках усиления к Лиге чемпионов. На этот раз красно-белых занесло в Бразилию – в футбольный клуб «Спорт Ресифи», в котором играет вингер Эвертон Фелипе. В Бразилии даже пишут, что 20-летний футболист уже дал Массимо Каррере устное согласие на переход.

Кроме того, имя «Спартака» связывают и с полузащитником мадридского «Атлетико» Матиасом Краневиттером. На него, правда, претендует еще ряд богатых клубов, таких, как «Галатасарай» и «Фиорентина».

Сага с подписанием аргентинского полузащитника Эмилиано Ригони «Зенитом» может завершиться в ближайшее время. Футболист уже официально покинул свой клуб – «Индепендьенте», и отправился в Европу. Только вот куда?

Продолжает набирать свою команду Курбан Бердыев, как будто имеющейся армии игроков ему мало. «Рубин» объявил о переходе бывшего защитника «Краснодара» Рагнара Сигурдсона. Игрок сборной Исландии присоединится к казанскому клубу на правах аренды из английского «Фулхэма».