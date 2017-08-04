Вилков – «Зениту»: «Дай пять!»

Назначение Михаила Вилкова на центральный матч 4-го тура не могло не вызвать неоднозначную реакцию у болельщиков. Дело в том, что при этом арбитре «Зенит» играет прекрасно, а «Спартак», наоборот, крайне неудачно.

Говорить о какой-то предвзятости Вилкова прямым текстом не стоит. Давайте просто изложим факты. Он был главным арбитром в 23 матчах с участием «Зенита», который одержал при этом судье 16 побед при единственном поражении, забив почти в 4 раза больше мячей, чем пропустил (47 против 13). Уступили же питерцы только 15 марта 2014 года – ЦСКА на его поле (0:1).

Дома с судьей Вилковым «Зенит» в 13 встречах вообще не проигрывал, одержав 9 побед (мячи 30-7). Причем дважды в этих матчах на «Петровский» пожаловал «Спартак». И в обоих поединках пропустил по 5 голов – 5:0 (11 августа 2012 года) и 5:2 (16 апреля 2016-го). Больше в российской истории красно-белые никогда в играх с «Зенитом» не пропускали по 5 мячей.

И ведь нельзя утверждать, что Вилков явно симпатизирует питерцам. При нем, к слову, они никогда не выигрывали более 4 матчей кряду. Сейчас победная серия насчитывает 3 встречи: в прошлом сезоне «Зенит» обыграл дома «Уфу» (2:0) и в гостях «Оренбург» (1:0) с «Локомотивом» (2:0). Правда, беспроигрышная серия питерцев при этом арбитре на данный момент насчитывает 14 матчей (10 побед и 4 ничьи, мячи 30-10).

Тем не менее, без спорных решений Вилкова в матчах с участием «Зенита» не обошлось. Например, 29 сентября 2012 года в домашней игре с «Локомотивом» он в первом тайме показал желтую карточку Роману Шишкину вместо Ведрана Чорлуки, которая стала для защитника второй. Благо, что та ошибка не повлияла на исход – ничья 1:1. А сразу после перерыва Вилков «исправился» - на 48-й минуте удалил Александра Анюкова.

А вот 26 апреля этого года в Оренбурге он поставил более чем спорный пенальти, когда Юрий Жирков, войдя в штрафную хозяев, попросту наткнулся на бедро Благое Георгиева. Все бы ничего, да тот гол с 11-метровой отметки Жулиано на 17-й минуте так и остался единственным.

У спартаковцев есть свои причины недолюбливать этого арбитра. А как иначе, если при нем красно-белые в 20 встречах добились лишь 4 побед, потерпев в 2 раза больше поражений (мячи 21-32). В гостях результаты у них еще более удручающие – за 13 игр единственная победа над «Краснодаром» 26 июля 2015 года (1:0) при 7 проигрышах!

А как вам вот такой факт: в первых 13 встречах, которые судил Вилков, «Спартак» одержал только одну (!) победу – 14 августа 2011 года дома над «Анжи» (3:0). Зато, помимо первого разгрома на «Петровском», успел проиграть и «Рубину» в Казани на 92-й минуте (1:2), и «Арсеналу» в Туле на 91-й (0:1). А в двух гостевых поединках с «Кубанью», которые завершились вничью (2:2 и 3:3), получил по пенальти в свои ворота. И если в первом случае спас Андрей Дикань, то во втором именно с 11-метровой отметки итоговый результат установил нынешний спартаковец Ивелин Попов.

И только в чемпионском сезоне «Спартак» несколько подправил статистику при Вилкове. Что логично: дома-то было 14 побед в 15 встречах. Две из них – как раз с участием этого арбитра: это 1:0 с «Крыльями Советов» (дебютный матч под руководством Массимо Карреры) и 2:1 с «Рубином». Хотя в двух последних играх, которые обслуживал Вилков, красно-белые не выиграли – 1:1 с «Локомотивом» и 0:3 в Ростове-на-Дону.

Так или иначе, но для самого арбитра все беды, завершившиеся ссылкой в ФНЛ (там он сейчас отработал июль, отсудив матчи «Сибирь» - «Енисей» и «Химки» - «Крылья Советов»), начались как раз после игр красно-белых. По итогам декабрьской встречи с «Рубином» Контрольно-квалификационная комиссия РФС признала ошибочными сразу несколько его решений. Любопытно, что тогда Вилков «помог» спартаковцам. По ходу второго тайма он удалил двух игроков – Эльмира Набиуллина на 70-й минуте и Квинси Промеса на 76-й. Все бы ничего, да как раз в промежутке между этими двумя красными карточками Денис Глушаков забил победный мяч.

Зато 18 марта в игре с «Локо» Вилков, наоборот, не в пользу «Спартака». Все просто: Соломон Кверквелия подтолкнул Зе Луиша, арбитр пенальти не назначил, встреча завершилась вничью, а ККК постановила, что арбитр поступил неправильно.

Может ли «Зенит» вообще проиграть дома, когда матч обслуживает Вилков? Или хотя бы не забить «Спартаку» 5 голов (кстати, между соперниками была еще игра в Москве 2 мая 2015 года, которая завершилась вничью 1:1, и когда Халк сравнял счет на 90-й минуте, но Вилков к этому не имел никакого отношения)? Способны ли, наконец, сами спартаковцы начать побеждать соперников на их полях при этом арбитре? Ответы на все эти вопросы мы получим в воскресенье. И, хочется верить, непосредственно к итоговому результату Вилков никакого отношения иметь не будет.