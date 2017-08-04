Сквозь снег и зной рвется в бой футбольный клуб «Дордой»

«Советский спорт» продолжает серию интервью с российскими футболистами, которые играют в экзотических чемпионатах. Сегодня интервью с Егором Потаповым, защитником кыргызского футбольного клуба «Дордой».

- Егор, как получилось, что Вы попали в чемпионат Кыргызстана?

- Получилось так, что я два года играл в Эстонии, потом год в Литве, получил предложение из Финляндии, подписал контракт, но из-за того, что не смог получить рабочую визу, я остался без команды. Потом вернулся в Питер и начал играть за футбольный клуб «Звезда», который выступает на КФК Северо-Запад. Через полгода я попытался трудоустроиться в Санкт-Петербургское «Динамо», но не получилось. До конца трансферного окна оставались считанные дни, и мой агент Вячеслав Мартынов предложил мне вариант с Кыргызстаном. Узнав цели и задачи команды, я долго не думал, к тому же мне очень хотелось играть. Более того у меня есть друг, с которым мы играли в Литве, – это Тамирлан Козубаев. Он много рассказал мне о стране и рекомендовал меня руководству команды «Дордой». Теперь мы с ним снова играем в одном клубе.

Публикация от Егор Потапов ⚽️ (@potapchik_5) Апр 30 2017 в 4:56 PDT

- Расскажите про свой клуб «Дордой»: какие у вас цели, задачи?

- У нас очень амбициозный клуб, у которого задача - победа во всех соревнованиях. В прошлом сезоне мы играли в Кубке АФК – это аналог Лиги Европы. Прошли квалификационные раунды и вышли в группу, но там сыграли неудачно и заняли только третье место. Шесть-семь человек постоянно вызываются в национальную команду, не считая молодежные и юношеские сборные.

- Команды каких стран встретились вам в кубке АФК?

- Раньше в турнире каждый мог попасть на любого соперника, а теперь команды разбиты по территориальному признаку. Сначала мы прошли вице-чемпиона Туркменистана, потом вице-чемпиона Таджикистана и попали в группу D (Центральная Азия). Там сошлись с чемпионом Кыргызстана (в Кубке АФК не разводят команды из одной страны), а также чемпионами Таджикистана («Истиклол») и Туркменистана («Алтын Асыр»).

- Вернемся в Кыргызстан. Как Вам Бишкек?

- Отличный город, он мне нравится. Через пять – семь лет тут вообще будет очень хорошо. Что меня очень сильно удивило - так это отзывчивость и доброта людей. Все пытались мне помочь и в клубе, и на бытовом уровне. Я такого раньше ни в одной команде не встречал. По выходным дням кто-то из местных игроков обязательно зовет куда-нибудь съездить-показать местные достопримечательности. К тому же все тут говорят по-русски. Ну, а в самом клубе все было солидно: сразу все показали, заселили, все предоставили. Главный тренер нашей команды Александр Сергеевич Крестинин еще тренирует сборную Кыргызстана.

- Что удивило в самом чемпионате?

- Первое, что удивило - это то, что в высшем дивизионе играет всего шесть команд, хотя и ресурсы, и возможности позволяют, чтобы было больше. Раньше было десять клубов, потом восемь - теперь шесть. Четыре круга в чемпионате. Но все матчи проходят с запредельными эмоциями. Ну, а на нашу команду все настраиваются по-особому.

Публикация от Егор Потапов ⚽️ (@potapchik_5) Апр 2 2017 в 2:25 PDT

- То есть «Дордой» - это кыргызский «Спартак»?

- Наша команда моложе, но мы – флагман кыргызского футбола. Многократный чемпион и обладатель кубка. К тому же на международной арене клуб выигрывал азиатский аналог кубка Интертото. Хотя самым известным клубом Кыргызстана является «Алай», который много лет играл в первой союзной лиге, а нашей команде 20 лет в этом году.

- Меня удивило, что в Кубке Кыргызстана, за который вы продолжаете бороться, участвовала ваша молодежная команда «Дордой-2», то есть вы могли бы встретиться с ними в финале?

- Действительно, тут дубль принимает участие в розыгрыше кубка. Наш дубль вылетел в четвертьфинале, а так в полуфинале вышел бы как раз на нас (смеется). Наши пацаны вели 2-0, но, к сожалению, соперник сравнял счет и вырвал победу в экстра-тайме. Кстати, в одном из четвертьфиналов так встретились «Алай» и «Алай-2». Основа выиграла с хоккейным счетом 10-5!

- А второй дивизион есть в чемпионате Кыргызстана?

- Да. Тут два дивизиона. По две команды выходят, но не всегда.

- То есть?

- Ну, как и в чемпионате Эстонии, первые места занимают дублеры основных команд, поэтому в высший дивизион выходят команды с шестого-седьмого места. В высшей лиге Кыргызстана (Топ-Лига) может выступать любая команда, которая соответствует критериям турнира (финансовые составляющие, условия стадиона и т.д.). Таким образом, для участия в Топ-Лиге не обязательно победить в турнире рангом ниже - главное финансы.

- Есть ли лимит на легионеров?

- В заявке на матч не более пяти легионеров. При этом максимум четверо могут быть в стартовом составе. Начиная со следующего года, футболисты из ЕАЭС не будут считаться легионерами, то есть я и Арген Жуматаев (Казахстан) не будем подпадать под установленный лимит.

Публикация от Егор Потапов ⚽️ (@potapchik_5) Июл 23 2017 в 2:54 PDT

- Много легионеров в чемпионате?

- Они есть в каждой команде, и практически в каждой есть африканский и узбекский футболист. У нас тоже есть два африканских игрока: Сулейман Зарифу из Того и ганец Дениэл Тэго. Последний - мой партнер по центру обороны - уже много лет тут живет и выступает за сборную Кыргызстана. Женился здесь и воспитывает прекрасную дочку. Также у нас есть нападающий из Узбекистана Алишер Азизов.

- Много болельщиков ходит на футбол?

- У нас небольшой стадион: где-то на тысячу мест. На игры чемпионата Кыргызстана примерно столько же и ходит, а вот для квалификационных матчей кубка АФК нам пришлось переехать на стадион нашего самого принципиального соперника - «Алая». В два часа в будни там нас поддерживало 8 тысяч человек! Дело в том, что квалификация проходила в зимнее время, и в столице стадионы не были готовы, а на юге страны в городе Ош температура воздуха выше, поэтому и качество газона стадионе имени А. Суюнбаева было более-менее нормальным. А вот матчи группового раунда Кубка АФК мы уже принимали в Бишкеке на республиканском стадионе им. Д. Омурзакова вместимостью более 18 тысяч человек.

- У нас в премьер-лиге матчи лидера в выходной день иногда и меньше болельщиков собирают.

- Меня очень поразила игра в Таджикистане, когда мы в групповом этапе встречались с местным «Истиколом». На игру пришло 18,5 тысяч человек и стоял такой шум, что слов партнеров на поле было не разобрать.

- Как вы добираетесь до своих соперников по чемпионату?

- Одна команда базируется в том же городе, где и мы, еще две - в сорока минутах езды на автобусе (город Кант и город Кара-Балта). Вылетать на Юг страны приходится только ради двух команд, которые размещаются в городах Ош и Кочкор-Ата.

- Самое жаркое дерби чемпионата?

- «Дордой» против «Алай» из города Ош. Противостояние Севера и Юга.

- Есть ли в Кыргызстане ультрас и околофутбол?

- У нас есть группировка «Yellow Blue Crew» - человек 30 - они нас постоянно поддерживают на международных матчах, но на игры внутреннего чемпионата не всегда приходят. Околофутбола как такового, нет.

- С каким российским дивизионом можно сравнить чемпионат Кыргызстана?

- Я бы сказал, со вторым дивизионом, но моя команда по условиям и подбору игроков могла бы играть и в ФНЛ.

- Зарплаты тоже на уровне ФНЛ?

- Нет, уровень зарплат, как во втором российском дивизионе: у кого-то чуть больше, у кого-то чуть меньше.

- Собираетесь командой на ужин? Устраиваете тимбилдинг?

- Да, когда вышли в групповой этап АФК, собирались в шашлычной. Перед сезоном есть традиция - зарезать барана, зажарить и съесть. Еще как-то раз меня неожиданно пригласили на кыргызскую свадьбу. Я только прилетел и начал тренироваться. Тут есть традиция - звать на свадьбу всех, кого ты знаешь. Также мы всей командой ходили на годик дочери нашего защитника. Год ребенка - это масштабный праздник «Туша той». Его празднуют буквально как свадьбу: человек триста гуляет в ресторане.

- Как с полями? Искусственные газоны?

- Нет, теперь практически везде натуральные газоны! Хотя зимой у каждого клуба есть мини-стадион с искусственным покрытием, где проходят две-три игры в сезоне, а так - на натуральном газоне. Чемпионат проходит по схеме «весна-осень»: с марта-апреля по октябрь-ноябрь. В ноябре обычно отпуск. В декабре начинаются сборы, а потом уже в январе начинается квалификация Кубка АФК.

Кумыс, степь, искусственные поля и чемпионат Монголии по футболу

- Холодно играть в футбол в Кыргызстане в декабре?

- В это время мы в основном работаем в зале и только легкие тренировки проводим на морозе, а потом улетаем в какую-нибудь жаркую страну (в этом году в Турцию), и там сборы продолжаются. Возвращаемся в конце января. Например, в этом январе пришлось проводить квалификационный матч на Юге Кыргызстана, потому что Бишкек завалило снегом. Но и там играли в минус пятнадцать.

Что еще мне нравится в Кыргызстане - тут есть полноценные четыре времени года. У нас в Питере есть осень, зима и летний дождь, а тут и снежная зима, и теплая весна, и жаркое лето, и красивая теплая осень. В марте уже бывает плюс пятнадцать, а летом температура доходит и до плюс сорока. Тут плавно теплеет и холодает, поэтому организму проще перестраиваться.

- Самый тяжелый матч был связан с погодными условиями?

- Нет, погода тут абсолютно не при чем. Эмоционально самым сложным был ответный матч первого квалификационного раунда кубка АФК с туркменским «Балканом». Дома сыграли 1:1 и ехали на выезд, где в тяжелейшем матче вырвали победу 2:1. А если говорить про чемпионат, то любой матч с «Алаем» - это битва. Они сейчас там лидируют.

We did it ❗️We are in AFC Cup 2017 Group Stage ❗️#HOSvsDOR Публикация от Football club "DORDOI" (@fcdordoi) Фев 28 2017 в 6:33 PST

- Последний вопрос, который мы задаем всем футболистам. Болеете ли вы за какую-нибудь команду?

- С детства за «Барселону» (смеется). Жаль, Неймар уходит.