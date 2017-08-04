Русский Неймар, только в 1000 раз дешевле: 9 игроков, выкупивших свои контракты
Пока из каждой микроволновки доносятся крики о рекордной
сумме трансфера, мы в «Советском спорте» проверяем факты. А они говорят нам о
том, что бразильский форвард «Барселоны» Неймар достался французскому «ПСЖ»
абсолютно бесплатно.
Неймар
Как так? Все просто. Неймар заплатил 222 миллиона евро из
собственных денег, чтобы выкупить свой контракт у клуба. Откуда он взял эти
деньги – другой вопрос. Но к «ПСЖ» он присоединился на правах свободного агента
– абсолютно бесплатно.
Теперь о том, откуда у Неймара столько денег… За несколько дней до трансфера он заключил сделку, став послом чемпионата мира 2022 года в Катаре, получив за это 300 миллионов евро. Сумма – выше рынка. В разы. Но надо учитывать, что группа компаний, занимающаяся организацией ЧМ, через своих «дочек» владеет и «ПСЖ». Несложно догадаться, что большая часть суммы от «посольского» контракта Неймара пошла именно на выкуп его трансфера у «Барсы». Мы подробно писали об этой схеме обхода финансового фэир-плей.
«Зенит», смотри, как надо! «ПСЖ» покупает Неймара в обход финансового фэйр-плей
Теперь о другом. Хоть такая изящная схема и применяется
впервые, Неймар – далеко не единственный, не первый и, наверняка, не последний
футболист, который сам выкупил собственный контракт у клуба. Мы решили
вспомнить, кто еще проворачивал такую «аферу».
Пабло Форналс
За примером далеко ходить не пришлось. Ровно десять дней
назад похожую сделку провернул полузащитник испанской «Малаги» Пабло Форналс.
21-летний воспитанник клуба очень отел продолжить карьеру в «Вильярреале»,
который ему тоже симпатизировал, но по каким-то причинам покупать не хотел.
Игрок пошел на крайние меры – воспользовался опцией в контракте, заплатив
необходимую сумму отступных. Он уже присоединился к «желтой подводной лодке».
По данным Transfermarkt за
свой трансфер игрок заплатил 12 миллионов евро.
Уэсли Снейдер
Еще за неделю до этого выкуп за себя заплатил экс-игрок
сборной Голландии и некогда один из претендентов на звание лучшего футболиста
планеты – Уэсли Снейдер. В последнее время полузащитник играл за турецкий
«Галатасарай». На перемены он решился из-за чемпионата мира 2018 года, на
котором хочет выступить в составе своей национальной команды. Пока 33-летний
игрок себе новый клуб не нашел, но вероятнее всего им станет итальянская
«Сампдория». Свобода обошлась игроку в 4,5 млн евро. Если он в течение трех лет
подпишет контракт с другим турецким клубом, будет обязан заплатить
«Галатасараю» штраф в 20 млн евро.
Вячеслав Подберезкин
Есть игроки, выкупавшие «вольную» у клуба и в наших
селениях. Речь идет о полузащитнике «Краснодара» Вячеславе Подберезкине.
Прошлой зимой он принял решение выкупить свой контракт у екатеринбургского
«Урала» и на правах свободного агента присоединиться к «Краснодару». За свободу
Вячеслав заплатил 220 тысяч евро – в тысячу раз меньше, чем Неймар. Почему того
же самого не мог сделать «Краснодар» – неизвестно. Сейчас трансферная стоимость
игрока оценивается примерно в 2,5 млн евро.
Франко Ди Санто
Аргентинскому нападающему «Шальке» Франко Ди Санто пришлось
выкупать собственный контракт у «Вердера». Клуб ни в какую не соглашался идти
на сделку с «Шальке». Вот игрок и воспользовался опцией выкупа свободы у своего
действующего клуба. По данным специализированных порталов, Франко пришлось
расстаться с 6 миллионами евро.
Андер Эррера
По той же схеме в 2014 году из испанского «Атлетика» из
Бильбао в английский «Манчестер Юнайтед» переходил центральный полузащитник
Андер Эррера. Вот только сумма была чуть повыше – в районе 36 миллионов
евро. Именно с этими деньгами согласился расстаться игрок ради карьеры в самом
дорогом футбольном клубе мира.
Обафеми Мартинс
Еще один наш хороший знакомый пользовался опцией выкупа
своего контракта. После недолгого пребывания в «Рубине» нигериец Обафеми
Мартинс перебрался в испанский «Леванте», где, правда, долго не задержался. Ему
предложили переехать в США и он тут же согласился, выкупив свое соглашение у
испанцев за 3 миллиона евро в 2013 году. Кстати, «Леванте» игрок достался
абсолютно бесплатно.
Шарлес
Вы наверняка помните бразильского полузащитника по имени
Шарлес, который приезжал в «Локомотив» в 2008 году. Весь 2011 год он провел в
арендах у себя на родине, а в 2012 году принял решение выкупить свой контракт у
железнодорожников, хоть никаких предложений от других клубов у него не было.
Сумма сделки не разглашается.
Илие Чебану
Молдавский вратарь Илие Чебану, выступавший за
«Вислу», был недоволен статусом второго голкипера в команде. Поэтому он выкупил
свой контракт и отправился на просмотр в казанский «Рубин», где молдаван при
Курбане Бердыеве очень даже жаловали. Там и остался. Сумма сделки между игроком
и «Вислой» составила 50 тысяч евро. Сейчас он – временно безработный.