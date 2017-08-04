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Русский Неймар, только в 1000 раз дешевле: 9 игроков, выкупивших свои контракты

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Вячеслав Подберезкин
Вячеслав ПодберезкинФото: ФК «Краснодар»

Пока из каждой микроволновки доносятся крики о рекордной сумме трансфера, мы в «Советском спорте» проверяем факты. А они говорят нам о том, что бразильский форвард «Барселоны» Неймар достался французскому «ПСЖ» абсолютно бесплатно.

Неймар

Как так? Все просто. Неймар заплатил 222 миллиона евро из собственных денег, чтобы выкупить свой контракт у клуба. Откуда он взял эти деньги – другой вопрос. Но к «ПСЖ» он присоединился на правах свободного агента – абсолютно бесплатно.

Теперь о том, откуда у Неймара столько денег… За несколько дней до трансфера он заключил сделку, став послом чемпионата мира 2022 года в Катаре, получив за это 300 миллионов евро. Сумма – выше рынка. В разы. Но надо учитывать, что группа компаний, занимающаяся организацией ЧМ, через своих «дочек» владеет и «ПСЖ». Несложно догадаться, что большая часть суммы от «посольского» контракта Неймара пошла именно на выкуп его трансфера у «Барсы». Мы подробно писали об этой схеме обхода финансового фэир-плей.

«Зенит», смотри, как надо! «ПСЖ» покупает Неймара в обход финансового фэйр-плей

Теперь о другом. Хоть такая изящная схема и применяется впервые, Неймар – далеко не единственный, не первый и, наверняка, не последний футболист, который сам выкупил собственный контракт у клуба. Мы решили вспомнить, кто еще проворачивал такую «аферу».

Пабло Форналс

За примером далеко ходить не пришлось. Ровно десять дней назад похожую сделку провернул полузащитник испанской «Малаги» Пабло Форналс. 21-летний воспитанник клуба очень отел продолжить карьеру в «Вильярреале», который ему тоже симпатизировал, но по каким-то причинам покупать не хотел. Игрок пошел на крайние меры – воспользовался опцией в контракте, заплатив необходимую сумму отступных. Он уже присоединился к «желтой подводной лодке». По данным Transfermarkt за свой трансфер игрок заплатил 12 миллионов евро.

Уэсли Снейдер

Еще за неделю до этого выкуп за себя заплатил экс-игрок сборной Голландии и некогда один из претендентов на звание лучшего футболиста планеты – Уэсли Снейдер. В последнее время полузащитник играл за турецкий «Галатасарай». На перемены он решился из-за чемпионата мира 2018 года, на котором хочет выступить в составе своей национальной команды. Пока 33-летний игрок себе новый клуб не нашел, но вероятнее всего им станет итальянская «Сампдория». Свобода обошлась игроку в 4,5 млн евро. Если он в течение трех лет подпишет контракт с другим турецким клубом, будет обязан заплатить «Галатасараю» штраф в 20 млн евро.

Вячеслав Подберезкин

Есть игроки, выкупавшие «вольную» у клуба и в наших селениях. Речь идет о полузащитнике «Краснодара» Вячеславе Подберезкине. Прошлой зимой он принял решение выкупить свой контракт у екатеринбургского «Урала» и на правах свободного агента присоединиться к «Краснодару». За свободу Вячеслав заплатил 220 тысяч евро – в тысячу раз меньше, чем Неймар. Почему того же самого не мог сделать «Краснодар» – неизвестно. Сейчас трансферная стоимость игрока оценивается примерно в 2,5 млн евро.

Франко Ди Санто

Аргентинскому нападающему «Шальке» Франко Ди Санто пришлось выкупать собственный контракт у «Вердера». Клуб ни в какую не соглашался идти на сделку с «Шальке». Вот игрок и воспользовался опцией выкупа свободы у своего действующего клуба. По данным специализированных порталов, Франко пришлось расстаться с 6 миллионами евро.

Андер Эррера

По той же схеме в 2014 году из испанского «Атлетика» из Бильбао в английский «Манчестер Юнайтед» переходил центральный полузащитник Андер Эррера. Вот только сумма была чуть повыше – в районе 36 миллионов евро. Именно с этими деньгами согласился расстаться игрок ради карьеры в самом дорогом футбольном клубе мира.

Обафеми Мартинс

Еще один наш хороший знакомый пользовался опцией выкупа своего контракта. После недолгого пребывания в «Рубине» нигериец Обафеми Мартинс перебрался в испанский «Леванте», где, правда, долго не задержался. Ему предложили переехать в США и он тут же согласился, выкупив свое соглашение у испанцев за 3 миллиона евро в 2013 году. Кстати, «Леванте» игрок достался абсолютно бесплатно.

Шарлес

Вы наверняка помните бразильского полузащитника по имени Шарлес, который приезжал в «Локомотив» в 2008 году. Весь 2011 год он провел в арендах у себя на родине, а в 2012 году принял решение выкупить свой контракт у железнодорожников, хоть никаких предложений от других клубов у него не было. Сумма сделки не разглашается.

Илие Чебану

Молдавский вратарь Илие Чебану, выступавший за «Вислу», был недоволен статусом второго голкипера в команде. Поэтому он выкупил свой контракт и отправился на просмотр в казанский «Рубин», где молдаван при Курбане Бердыеве очень даже жаловали. Там и остался. Сумма сделки между игроком и «Вислой» составила 50 тысяч евро. Сейчас он – временно безработный.

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