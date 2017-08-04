Никита Курбанов: Рад, что на майке снова есть надпись «Россия»

Форвард ЦСКА и сборной России Никита Курбанов – о коротком отпуске, возвращении в национальную команду и наших шансах на Евробаскете-2017.

«ОТДЫХА МНОГО НЕ БЫВАЕТ»

Мы встретились на базе в Ноговорске – наши баскетболисты только-только завершили дневную тренировку. Подготовка к чемпионату Европы идет полным ходом, вскоре команда уже отправилась в Санкт-Петербург, где сегодня в рамках Кубка Кондрашина и Белова проведет первый товарищеский матч – против Финляндии.

– Успели набраться сил после тяжелого сезона с ЦСКА? – первый вопрос Никите.

– Скажем так – чувствую себя нормально. Но отдыха много не бывает, – смеется Курбанов. – Чуть больше недели провел в Питере – погуляли там по городу, насладились красотами. Потом еще на три недели улетел с семьей на Мальдивы. Море, пляж… По ходу сезона о таком и мечтать не приходиться.

– Три недели? Тяжело, наверное, было обратно в форму приходить?

– Там отличный фитнес-зал был, про тренировки я не забывал – на тренажерах работал регулярно. Так что с этим проблем нет. А три недели – не так много, как кажется. Но что поделать? Такова часть нашей профессии – нужно постоянно поддерживать себя в форме и быть готовым выступать за сборную. Тем более – если тебя в нее зовут.

– В прошлом году в отборе на Евробаскет вы не участвовали.

– Я получил перелом носа в полуфинале Лиги ВТБ. Потом долго восстанавливался, не играл в финале. Плюс возникли определенные семейные обстоятельства, из-за которых не смог присоединиться к команде. Но сейчас это в прошлом. Я же здесь. И очень рад вернуться. Рад, что снова есть эта надпись на моей майке, – Никита гордо хлопает ладонью по груди: – Россия!

– В этом году вы получили приз лучшего игрока в защите в Единой лиге ВТБ. Согласны, что провели лучший сезон в карьере?

– Оно, конечно, понятно, что баскетбол – командный вид спорта. И результаты прежде всего. Но любой приз – это всегда очень приятно! Это как если тренер похвалил тебя на тренировке – сразу добавляет мотивации. Тут же хочется работать еще больше и усерднее. Так что и предстоящий сезон постараюсь провести так, чтобы болельщики следующим летом сказали: «А Никита-то еще один лучший год провел!».

– Как относитесь к введению «Финала четырех» в Единой лиге? Одна из причин: сделать так, чтобы у соперников было больше шансов победить ЦСКА.

– Мне нравится эта идея. Думаю, так интереснее для болельщиков. У игроков тоже свой плюс – четко понимаешь, когда закончится сезон, и можно планировать отпуск. А что касается ЦСКА – что ж, будем делать все, чтобы доказать, что остаемся лучшим клубом в турнире. И нам не важно, в каком формате побеждать. По сути, не так все сильно меняется. Просто надо будет сохранять больше концентрации и лучше настраиваться на две решающие игры, а не на длинные серии в плей-офф.

«В СБОРНОЙ АТМОСФЕРА – КАК В СЕМЬЕ»

– Что отличает выступление в клубе и в сборной?

– В принципе, делаешь то же, что всегда – выкладываешься на тренировках, выкладываешься в матчах, следуешь установкам тренера… Да, в национальной команде немного другой баскетбол, другие партнеры, но это даже полезно – как глоток свежего воздуха. И еще в сборной – всегда особая атмосфера. Как в семье. Приятно вернуться сюда и провести время с ребятами, многих из которых знаешь очень давно, но по ходу сезона нет времени с ними нормально пообщаться. Хотя с некоторыми парнями я близко познакомился только сейчас, в Новогорске.

– Вы вместе проводите время где-то помимо зала?

– Конечно. В медицинском кабинете! – смеется Никита. – Вот наша неизменная точка сбора по вечерам… Если серьезно, то часто выбираемся куда-нибудь в ближайшее кафе, если не успеваем поужинать на базе. Выйдем компанией в пять-шесть человек, закажем еды и ведем разговоры о жизни.

– Недавно прошел фестиваль «Экспо-Баскет», в рамках которого устроили презентацию сборной. Не жаль было тратить выходной на поездку в Лужники?

– Да о чем вы? Меня радует тот интерес к нашей команде, который есть сейчас. Не то, что было три-четыре года назад, когда мы играли какие-то непонятные закрытые матчи, почти не виделись со зрителями. Да, встреча на «Экспо-Баскете» отняла какие-то часы от отдыха, но не было негатива: мол, пришлось торчать пару часов на жаре… Наоборот, было круто – пообщаться с болельщиками, раздать автографы. Мы ведь для них играем. Для них поедем побеждать в Стамбул.

– Разделяете мнение, что сборной России по силам выиграть Евробаскет?

– Я не любитель настроить планов – живу и работаю день за днем. Все надо делать постепенно. Конечно, определенная вера в это есть – в конце концов, мы туда не туристами едем, каждый хочет выиграть медаль и сделаем для этого все, что потребуется. Но есть и понимание, что конкуренция в мужском баскетболе очень высока, а успех зависит от множества мелких факторов. Мы, например, еще до сбора потеряли Серегу Карасева, а он мог бы сильно помочь. Кто знает, что еще случится перед турниром или во время него?

– Есть соперник, с которым интереснее сыграть больше всего?

– Мне просто нравится играть за свою сборную. Прошлым летом смотрел матчи команды со стороны, как зритель – очень порадовал тот быстрый, открытый, интересный баскетбол, который показали ребята. Теперь сам выйду на площадку вместе с ними. А против кого – на самом деле, не так важно.

– В Стамбуле в этом году вы проиграли «Финал четырех» с ЦСКА. Есть ощущение, что там осталось незаконченное дело?

– Да мы так часто в Турцию летаем, что я со счета сбился – сколько раз там был за сезон! – смеется Курбанов. – Нет, о том «Финале четырех» не думаю. Ни к чему это. Лишние мысли только отвлекают. Со сборной в Стамбуле начну все с чистого листа.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

ЗАЩИТНИКИ

Алексей Швед («Химки»)

Евгений Бабурин («Локомотив-Кубань»)

Виталий Фридзон (ЦСКА)

Дмитрий Хвостов («Локомотив-Кубань»)

Михаил Кулагин (ЦСКА)

Дмитрий Кулагин (без клуба)

Вячеслав Зайцев («Химки»)

Максим Колюшкин («Автодор»)

ФОРВАРДЫ

Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»)

Семен Антонов (ЦСКА)

Владислав Трушкин (УНИКС)

Станислав Ильницкий («Химки»)

Андрей Воронцевич (ЦСКА)

Никита Курбанов (ЦСКА)

Андрей Зубков («Химки»)

ЦЕНТРОВЫЕ

Тимофей Мозгов («Бруклин Нетс»)

Антон Пушков («Зенит»)