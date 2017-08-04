«Папа может». Как отец Неймара зарабатывает на сыне

Неймар с отцом

Неймар стал игроком «Пари Сен-Жермен». Цена вопроса – 222 миллиона евро. Но официально «Барселона» получила деньги не от французского клуба, а от представителей игрока, после чего контракт был расторгнут в одностороннем порядке.

То есть вновь с переходом Неймара что-то не чисто. Так было четыре года назад, когда бразилец перешел в Барселону». Тогда в сделке принял активное участие отец игрока, который также является его агентом.

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Аванс в 10 миллионов

Летом 2013 года глава инвестиционной группы DIS, которая владела 40% прав на Неймара, Роберто Морено заявил, что в ноябре 2011 года семья игроки получила от «Барселоны» десять миллионов евро в качестве аванса за переход в «Барселону». Сначала отец Неймара эту информацию опровергал, ведь это прямое нарушение регламента ФИФА. Но потом рассказал всю правду.

«Действительно, в 2011 году я получил десять миллионов евро от «Барселоны». И Неймар должен был выбрать «Барселону». Но это не предварительный контракт. Просто нужно было знать, что дальше все сложится именно так.

У нас были и другие предложения. И да, я ничего не должен налоговым службам Бразилии или Испании».



42,7 миллиона за переход в «Барселону»

Эту информацию можно считать официальной, так как ее обнародовал финансовый директор «Барселоны» Рауль Санллехи.

«Барселона» заплатила 40 миллионов компании Neymar & Nadine, которой владеют отец и мать игрока. Еще 2,7 миллиона отец Неймара получил как агент.

Эти и другие выплаты, произведенные между «Барселоной», «Сантосом», компанией DIS и родителями игрока станут через два года предметом рассмотрения в суде. Из-за чего отцу Неймара пришлось на время покинуть Испанию.

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Бесплатный кофе, самолет и еще кое-что

Спустя год после перехода Неймара в «Барселону» разговорился президент «Сантоса» Луис Альваро да Оливейра Рибейро.

«90 миллионов евро включали кофе для отца Неймара, а также оргии в отеле «Пикадилли» в Лондоне. Отец Неймара хочет все. Он никогда не платит за кофе. Я заплатил чашек за 200, которые он выпил со мной. Также он получил проституток и самолет во Флорианаполис, где играла сборная Бразилии.

Отец Неймара – лгун. Он думает только о деньгах. Например, в последний контракт с «Сантосом» он потребовал включить пункт, по которому клуб обязан оплачивать один билет первого класса и два билета бизнесс-класса для его советников на выездные матчи с участием Неймара. Причем не только в клубе, но и в сборной».

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26 миллионов евро за продление контракта

В октябре 2016 года Неймар продлил контракт с «Барселоной». За это отец Неймара должен был до 31 июля получить 26 миллионов евро. Возможно, именно поэтому переход в «ПСЖ» решили отложить до августа.

36 миллионов за переход в «ПСЖ» и 4,5 миллиона за каждый год в клубе

От «ПСЖ» Неймар-старший будет получать еще больше. Подписной бонус за заключение контракта составил 36 миллионов год. Также отцу игрока будет отходить по 15 процентов от годовой зарплаты, которая составит 30 миллионов евро. То есть получаем 4,5 миллиона в год.