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ЦСКА сыграет с «Янг Бойз»! Жеребьевка Лиги чемпионов. Как это было

Руслан Абушкин
Руслан Абушкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
ЦСКА сыграет с «Янг Бойз»! Жеребьевка Лиги чемпионов. Как это было
Фото: UEFA (УЕФА)

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне проходит жеребьевка раундов плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. «Советский спорт» следит за ее ходом в прямом эфире. 

13:22. Наше традиционное голосование.

Голосование: Пройдет ли ЦСКА «Янг Бойз?»

13:17. На этом жеребьевка Лиги чемпионов завершена. Увидимся чуть позже. 

13:16. И последняя десятая пара: «Спортинг» – «Стяуа».

13:15. Девятая пара: «Хоффенхайм» – «Ливерпуль».

13:14. Восьмая пара: «Наполи» сыграет с «Ниццой». 

13:13. Седьмая пара:  «Янг Бойз» – ЦСКА!

13:13. Шестая пара: «Истанбул Башакшехир» против «Севильи».

13:12. Теперь начинается самое интересное! 

13:11. Пятая пара: «Хапоэль» – «Марибор». 

13:11. Четвертая пара: «Селтик» будет играть с «Астаной». 

13:10. Третья пара: «Олимпиакос» против «Риеки».

13:09. Вторая пара: АПОЭЛ сразится с пражской «Славией».

13:08. Первая пара: «Карабах» сыграет с «Копенгагеном». 

13:05. Кстати, УЕФА назвала претендентов на лучших игроков Лиги чемпионов в каждом из амплуа. ПОДРОБНЕЕ

13:01. Жеребьевку будет проводить генеральный секретарь УЕФА Джорджио Маркетти.

*** 

Кто примет участие в жеребьевке?

Путь чемпионов

Сеяные: «Олимпиакос» (Греция), «Селтик» (Шотландия), «Копенгаген» (Дания), АПОЭЛ (Кипр), «Марибор» (Словения)

Несеяные: «Карабах» (Азербайджан), «Астана» (Казахстан), «Риека» (Хорватия), «Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль), «Славия» (Прага, Чехия)

Путь представителей лиг

Сеяные: «Севилья» (Испания), «Наполи» (Италия), «Ливерпуль» (Англия), ЦСКА (Россия), «Спортинг» (Португалия)

Несеяные: «Стяуа» (Румыния), «Янг Бойз» (Швейцария), «Хоффенхайм» (Германия), «Ницца» (Франция), «Истанбул Башакшехир» (Турция)

Первые матчи состоятся 15 и 16 августа, ответные – 22 и 23 августа. 

***

В 14.00 мск начнется жеребьевка Лиги Европы. Своих соперников по раунду плей-офф узнают «Зенит» и «Краснодар».

Фото: UEFA (УЕФА)

Соперником «Зенита» могут стать: «Видеотон» (Венгрия), «Шериф» (Молдавия), АЕК (Кипр), «Утрехт» (Голландия), «Домжале» (Словения) и «Эстерсунд» (Швеция).

Соперником «Краснодара» могут стать: «Маритиму» (Португалия), «Црвена Звезда» (Сербия), АЕК (Греция), «Осиек» (Хорватия) и «Шкендия» (Македония). 

Первые матчи состоятся 17 августа, ответные – 24 августа. 

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