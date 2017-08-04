До дерби всея Руси – неделя, а «Спартак» уже громит ЦСКА. Как это было (видео)
«Нам поступила информация, что фанаты «Спартака» и ЦСКА
хотят что-то организовать. Надеемся, что все будет в порядке», – говорит один из
организаторов.
Перед входом на арену – тщательные проверки. Болельщиков разводят по разным трибунам. Усиленная охрана. Даже на подходе к стадиону слышны крики: «Спартак» – чемпион!» и «ЦСКА всегда будет первым». В общем, все атрибуты главного дерби страны на месте.
Песок вместо травы
Вот только место это – не «Открытие-Арена» и не «ВЭБ-Арена».
Мы – на стадионе «Янтарь», что недалеко от станции метро «Строгино». Вместо
зеленого газона под ногами у футболистов – песок. Вместо бутс – босые ноги. На
поле – пять игроков. Это пляжный футбол.
Да, с недавних пор дерби между «Спартаком» и ЦСКА проходит и
на высочайшем уровне в пляжном футболе. Наш матч – очередной тур чемпионата
России на этапе который проходит в Москве. Игра стартует в 17:30. Через полтора
часа – встреча двух самых титулованных команд в истории российской «пляжки» – столичного «Локомотива» и питерского «Кристалла», но все внимание приковано к
дерби.
Еще бы, ведь раньше еще никогда такие принципиальные
соперники, как «Спартак» и ЦСКА не играли друг против друга, находясь так
высоко в турнирной таблице. «Спартак» к матчу подходил на четвертом месте. ЦСКА
с обновленным составом и новым спонсором создал команду, которая идет в лидерах
чемпионата.
В первом поединке этого сезона красно-синие нанесли
«Спартаку» сокрушительное поражение со счетом 7:3. Конечно, красно-белым
хотелось поквитаться. Масла в огонь добавляла и дата – 3 августа – день
основания пляжного «Спартака» в 2011 году.
По такому поводу на трибуны пришли звезды большого
«Спартака» капитан и экс-капитан чемпионов, Денис Глушаков и Артем Ребров. Да и
по числу обычных болельщиков, не имевших доступа на трибуну с буквами VIP, «Спартак» был впереди –
все, как в большом футболе. Нескольких фанатов ЦСКА, разместившихся на трибуне
напротив, практически не было слышно. на протяжении всего матча.
Разгром
Однако начало матча слегка остудило пыл красно-белой армады.
Сразу после розыгрыша с центра поля, буквально третьим касанием в игре мяч в
сетку ворот вколотил армейский бразилец Рафинья – 1:0.
Радовался ЦСКА, правда, недолго. Три с половиной минуты
спустя штрафной реализовал лучший бомбардир московского этапа чемпионата России
– Игорь Бриштель. Он же еще через пять минут вывел свою команду вперед, а еще
через 20 секунд – ассистировал Игорю Борсуку – 3:1. До перерыва Алексей Колбанов
из ЦСКА сумел отквитать один гол – 3:2.
Во втором периоде балом правили красно-белые, забившие пять
безответных мячей – два Юрий Котов, и по одному Федор Земсков, Андрей Новиков и
все тот же Бриштель, сделавший хет-трик в третьем подряд матче – 8:2.
Блистательно играл периодически выходивший на замену вратарю Павлу Баженову,
капитан «Спартака», обладатель кубка России и серебряный призер РФПЛ в большом
футболе в составе красно-белого клуба Алексей Зуев, известный также и своим
музыкальным творчеством.
После перерыва «Спартак» сбавил обороты – свою задачу они
выполнили. Но даже в таком режиме-лайт красно-белые позволили сопернику забить
всего один гол. Сделал это испанский легионер ЦСКА Леон Льоренц. Окончательный
счет – 8:3. «Спартак» сполна отомстил за поражение в первой встрече.
Несмотря на проигрыш, ЦСКА все равно остался во главе
турнирной таблицы, а «Спартак» – поднялся на одну строчку, ворвавшись в тройку
сильнейших команд России.