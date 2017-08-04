Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Анжи- : -Ростов
Футбол  Ноттингем Форест- : -Миллуолл
Футбол  Сандерленд- : -Дерби Каунти
Футбол  Монако- : -Тулуза
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

До дерби всея Руси – неделя, а «Спартак» уже громит ЦСКА. Как это было (видео)

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
До дерби всея Руси – неделя, а «Спартак» уже громит ЦСКА. Как это было (видео)
Фото: Пляжный футбольный клуб «Спартак» Москва

«Нам поступила информация, что фанаты «Спартака» и ЦСКА хотят что-то организовать. Надеемся, что все будет в порядке», – говорит один из организаторов.

Перед входом на арену – тщательные проверки. Болельщиков разводят по разным трибунам. Усиленная охрана. Даже на подходе к стадиону слышны крики: «Спартак» – чемпион!» и «ЦСКА всегда будет первым». В общем, все атрибуты главного дерби страны на месте.

Песок вместо травы

Вот только место это – не «Открытие-Арена» и не «ВЭБ-Арена». Мы – на стадионе «Янтарь», что недалеко от станции метро «Строгино». Вместо зеленого газона под ногами у футболистов – песок. Вместо бутс – босые ноги. На поле – пять игроков. Это пляжный футбол.

Да, с недавних пор дерби между «Спартаком» и ЦСКА проходит и на высочайшем уровне в пляжном футболе. Наш матч – очередной тур чемпионата России на этапе который проходит в Москве. Игра стартует в 17:30. Через полтора часа – встреча двух самых титулованных команд в истории российской «пляжки» – столичного «Локомотива» и питерского «Кристалла», но все внимание приковано к дерби.

Еще бы, ведь раньше еще никогда такие принципиальные соперники, как «Спартак» и ЦСКА не играли друг против друга, находясь так высоко в турнирной таблице. «Спартак» к матчу подходил на четвертом месте. ЦСКА с обновленным составом и новым спонсором создал команду, которая идет в лидерах чемпионата.

В первом поединке этого сезона красно-синие нанесли «Спартаку» сокрушительное поражение со счетом 7:3. Конечно, красно-белым хотелось поквитаться. Масла в огонь добавляла и дата – 3 августа – день основания пляжного «Спартака» в 2011 году.

По такому поводу на трибуны пришли звезды большого «Спартака» капитан и экс-капитан чемпионов, Денис Глушаков и Артем Ребров. Да и по числу обычных болельщиков, не имевших доступа на трибуну с буквами VIP, «Спартак» был впереди – все, как в большом футболе. Нескольких фанатов ЦСКА, разместившихся на трибуне напротив, практически не было слышно. на протяжении всего матча.

Разгром

Однако начало матча слегка остудило пыл красно-белой армады. Сразу после розыгрыша с центра поля, буквально третьим касанием в игре мяч в сетку ворот вколотил армейский бразилец Рафинья – 1:0.

Радовался ЦСКА, правда, недолго. Три с половиной минуты спустя штрафной реализовал лучший бомбардир московского этапа чемпионата России – Игорь Бриштель. Он же еще через пять минут вывел свою команду вперед, а еще через 20 секунд – ассистировал Игорю Борсуку – 3:1. До перерыва Алексей Колбанов из ЦСКА сумел отквитать один гол – 3:2.

Во втором периоде балом правили красно-белые, забившие пять безответных мячей – два Юрий Котов, и по одному Федор Земсков, Андрей Новиков и все тот же Бриштель, сделавший хет-трик в третьем подряд матче – 8:2. Блистательно играл периодически выходивший на замену вратарю Павлу Баженову, капитан «Спартака», обладатель кубка России и серебряный призер РФПЛ в большом футболе в составе красно-белого клуба Алексей Зуев, известный также и своим музыкальным творчеством.

После перерыва «Спартак» сбавил обороты – свою задачу они выполнили. Но даже в таком режиме-лайт красно-белые позволили сопернику забить всего один гол. Сделал это испанский легионер ЦСКА Леон Льоренц. Окончательный счет – 8:3. «Спартак» сполна отомстил за поражение в первой встрече.

Несмотря на проигрыш, ЦСКА все равно остался во главе турнирной таблицы, а «Спартак» – поднялся на одну строчку, ворвавшись в тройку сильнейших команд России.    

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Массимо Каррера: Глушаков не попал в старт с «Уфой» из-за усталостиГлавный тренер «Спартака» Массимо Карера - о том, почему Глушаков в матче с «Уфой» не попал в стартовый состав.Синдром Денисова? Почему не играет ни «Спартак», ни ГлушаковСиндром Денисова? Почему не играет ни «Спартак», ни ГлушаковГлавное развлечение недели перед третьим туром чемпионата России по футболу – гадать, куда же делась чемпионская игра «Спартака».В матче с «Динамо» этого не хватало. Что дал «Спартаку» ТимофеевВ матче с «Динамо» этого не хватало. Что дал «Спартаку» ТимофеевОбозреватель «Советского спорта» – о том, что дала красно-белым рокировка Дениса Глушакова на Артема Тимофеева.Валерий Рейнгольд: У меня язык не поворачивается критиковать «Спартак»Валерий Рейнгольд: У меня язык не поворачивается критиковать «Спартак»Бывший нападающий «Спартака» призвал не нагнетать панику вокруг красно-белых после ничьи во 2-м туре РФПЛ с «Уфой» (0:0).Глушаков и Ещенко начнут матч с «Уфой» на скамейке запасныхТренерский штаб московского «Спартака» определился с основным составом на матч второго тура чемпионата России с «Уфой».
Футбол
Александр Мостовой: Единственное небольшое преимущество «Зенита» перед «Спартаком» – домашнее поле
Футбол
Сергей Фурсенко: «Утрехт» – проходимая команда
Футбол
Неймар: Мне было непросто оставить друзей в «Барселоне», но настало нужное время уйти
Футбол
СМИ: «Барселона» готова заплатить 80 миллионов евро за переход Дембеле
все новости
Артём Ребров
Артём Реброввсе новости
Денис Глушаков
Денис Глушаковвсе новости