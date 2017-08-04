Алексей Тищенко: На месте Мэйвезера поступил бы так же

Флойд Мэйвезер и Конор Макгрегор Фото: Gettyimages.ru

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко ожидает в августе уверенную победу Василий Ломаченко, считает фаворитом Теренса Кроуфорда в бою с Джулиусом Индонго и не видит интриге в поединке Флойда Мэйвезера с Конором Макгрегором.

ЛОМАЧЕНКО НУЖНО ПОДНИМАТЬСЯ В ВЕСАХ

– Возникнут ли проблемы у Василия Ломаченко в поединке с Мигелем Марриагой?

– Не знаю, кто такой Марриага, поэтому считаю, что никаких проблем не возникнет. Ломаченко – один из лучших боксеров-профессионалов в мире.

– Каких соперников вам бы хотелось увидеть у Ломаченко?

– С Гильермо Ригондо или Майки Гарсией. Сейчас, мне кажется, в его весе особо никого не осталось. Нужно подниматься в весах и встречаться с более интересными соперниками. Можно договориться на промежуточный вес.

– Не считаете, что промоутер Боб Арум будет беречь украинца и уводить от сильных соперников?

– Логика в этом есть, но мне сложно судить. Думаю, что после завершения предстоящего боя мы получим подтверждение, что оппозиция у Василия достаточно слабая.

ЗНАЮ РЕЗУЛЬТАТ ПОЕДИНКА МЭЙВЕЗЕРА С МАКГРЕГОРОМ

– Другим заметным поединком августа станет бой Флойда Мэйвезера с Конором Макгрегором. Вам этот бой вам интересен?

– Нет. Это шоу.

– Не интересует даже результат?

– Я знаю результат. Мэйвезер без проблем разберется с Конором, и закончит бой, когда пожелает.

– Как нужно построить тактику на бой Макгрегору? Можно ли вообще подготовиться?

– Никак. Для этого Макгрегору нужно было заниматься боксом 20 лет. И даже это ему бы не помогло в бою с лучшим боксером-профессионалом последних лет. О какой тактике можно говорить, когда человек пришел из другого вида спорта и пытается за несколько месяцев научиться боксу? Это просто смешно.

Понимаю, почему вокруг боя такой ажиотаж. Мэйвезер легко и просто может заработать большие деньги. Я бы на его месте поступил бы так же. Как и любой боксер.

– Видели, как проходили их пресс-конференции?

– Да. Неприятно было смотреть. Тем более слушать. Грязь, мерзость, сплошной мат.

– У Мэйвезера были бои, в которых ему помогли судьи?

– Мне сложно судить. Наверное, надо какие-то бои пересмотреть. Мэйвезер – боксер защитного плана. У него сложно выиграть убедительно. Наверное, раз судьи признавали победителем его, так это и было.

Мэйвезер – очень талантливый боксер. Его перемещения, скорость нанесения ударов, все на высшем уровне. Мало кто с ним мог сравниваться за последние лет десять. Единственное, его тактика незрелищна. Но мне приятно и интересно смотреть его бои. Особенно запомнился поединок с Рикки Хаттоном, когда он грамотно построил бой. В первых раундах вязал и изматывал соперника, а когда понял, что можно действовать – взял и закончил. Эффектно и красиво. Так мог сделать и Костя Цзю, но почему-то не сделал. Это и отличает одного высококлассного боксера от другого.

– В середине августа бой за звание абсолютного чемпиона мира проведут Теренс Кроуфорд и Джулиус Индонго. Кто победит?

– Прежде всего, хочется сказать, что в современном боксе очень мало боев за звание абсолютного чемпиона мира. Хотелось бы, чтобы их было как можно больше и приятно, что хоть кто-то смог договориться. И мы получим настоящего чемпиона мира в одном весе. Чемпион должен быть один.

Касаемо этого поединка, я видел только один бой Индонго. Поэтому не могу в полной мере оценить его уровень. Понятно, что он бьющий. Раз у него два титула, значит, он что-то из себя представляет.

Кроуфорд – интересный и талантливый соперник. Преимущество на его стороне. Тем более, бой пройдет в Америке. У него сильный удар. Он проводит бои в хорошем темпе всю дистанцию и контролирует расстояние до соперника. Сам много не пропускает. Не Мэйвезер в этом плане, но побеждает за счет качества.