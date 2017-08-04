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«Я выбрал деньги? Люди обо мне ничего не знают». «ПСЖ» представил Неймара

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Неймар
НеймарФото: Reuters

На первой пресс-конференции в качестве игрока «ПСЖ» Неймар рассказал, кто заплатил «Барселоне», что думает о прозвище предатель, и шутке Пике.

«ОДНО ИЗ САМЫХ СЛОЖНЫХ РЕШЕНИЙ»

– Очень рад новому вызову, рад, что приехал в Париж, это прекрасный год. Я жду с нетерпением, когда смогу тренироваться с командой и выиграть с клубом много трофеев.

– Можете подтвердить, что именно вы сделали первый шаг, и почему решили перейти в «ПСЖ»?
– Это вопрос амбиций, хотел новый вызов для себя. Мое сердце захотело перемен.

– Повлияло ли на ваше решение желание быть лидером клуба?
– Нет, это никак не влияло на мое решение. Я просто хотел нового вызова. Меня никогда не беспокоил тот факт, что я не ведущий футболист, не лидер. Я этого и не ищу. Просто хочу завоевать новые титулы.

– В прошлом году «ПСЖ» тоже хотел вас подписать. Вызов был не таким большим?
– Сложно говорить, просто сейчас правильное время.

– Ваши партнеры по «Барселоне» очень хотели, чтобы вы остались. С кем говорили в «ПСЖ», кто заверил, что здесь вы будете также хорошо приняты?
– Это решение было одно из самых сложных в жизни. Ведь я адаптировался в «Барсе», у меня там много друзей. Было очень трудно, я прожил напряженный период, долго думал, что делать дальше в жизни. Я очень благодарен бывшим одноклубникам. Говорил и с футболистами «ПСЖ», мне сказали, что сделают все, чтобы я быстрее адаптировался.

– Были ли у вас сомнения?
– Были, ведь решение далось непросто. Очень многие просили, чтобы я уже что-то высказался публично. Но трудно что-то говорить, когда ты не уверен на сто процентов. Когда же я принял окончательное решение, рассказал о нем всем.

– Как реагируете на мнение, что вы перешли в «ПСЖ» только из-за денег?
– Так говорят люди, которые ничего не знают о моей жизни. Я всегда думаю только о своем счастье и счастье семьи.

«ГРУСТНО, ЧТО НАЗЫВАЮТ ПРЕДАТЕЛЕМ»

– Неймар пришел из-за проекта, а не из-за денег, – добавляет президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи. – В других клубах он мог бы заработать не меньше, поверьте мне. Неймар пришел за трофеями.

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– Как чувствуете себя будучи самым дорогим игроком мира?
– Нормально, никаких проблем, я остался тем же Неймаром.

– Готовы ли вы к проверкам УЕФА? И прописали ли вы сумму отступных в новом контракте? – вопрос президенту клуба.
– Мы смотрим на Неймара как на бренд. Думаю, он не так дорог для нас. Для меня это невероятный трансфер. Мы открыты для проверок УЕФА по ФФП, не волнуйтесь за нас, с финансами все в порядке. Что же касается суммы выкупа, то она в контракте также прописана.

– Обсуждали с Эмери, на какой позиции будете играть?
– Пока не знаю, не общался с тренером. Какую позицию выберет тренер, на такой и сыграю, – сообщил Неймар.

– Что скажете о фото Пике с подписью «Он остается»?
– Мы тогда собрались на ужин в свободный от тренировок день. Сделали фото, Пике сказал заранее, как его подпишет, а я попросил его не выкладывать. В тот момент я еще ничего не знал, перехожу ли в «ПСЖ», или остаюсь. Пике просто захотел пошутить и выразил свое мнение.

– Когда окончательно приняли решение?
– Совсем недавно, 2-3 дня назад. Первым узнал тренер «Барселоны», потом сообщил всей команде.

– В «Барсе» недовольны, что вы вот так покинули команду, болельщики назвали предателем, сравнили с Фигу.
– Я ничего неправильного не делал. Грустно, что болельщики провели такое сравнение, и что в мире обо мне думают как о предателе. Каждый игрок имеет право решать, остаться в команде или уйти. У футболиста есть право выбирать.

– Неймар постоянно пытался отложить процесс, не хотел уходить со скандалом, вел себя как джентльмен, – добавил аль-Хелаифи. Не понимаю, как вы можете сравнивать Неймара с остальными.

– Кто заплатил за Неймара? Он сам или клуб? – еще один вопрос президенту «ПСЖ».
– Мы заплатили, а не игрок.

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