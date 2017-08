Finish Him. 5 лучших нокаутов в UFC за июль (ВИДЕО)

В июле состоялось немало интересных поединков по правилам ММА, многие из которых, конечно же, завершились нокаутами.

«Советский спорт» выбрал пять лучших нокаутов в UFC, которые можно пересматривать бесконечно.

5 место

Алекс Оливейра (17-4-1) — Райан Лафлар (13-2)

UFC on Fox 25

Весь первый раунд Лафлар пытался измотать Оливейру борьбой, но сам сильно устал. В итоге, во втором раунде бразилец в контрударе вырубил американца.

COWBOY UP! Alex Oliveira's check hook on Ryan LaFlare was incredible! That's four straight wins! #UFCLongIsland https://t.co/2WcPxGXXVP

4 место

Волкан Оздемир (15-1) — Джими Манува (17-3)

UFC 214

Фаворитом противостояния был британец Манува — один из самых зрелищных бойцов UFC и главный претендент на пояс чемпиона в полутяжелом весе. Швейцарец турецкого происхождения Оздемир в сильнейшей лиге мира совсем недавно, но шумит он очень громко.

Еще до боя Волкан говорил, что бой против Манувы будет однораундовым избиением и не ошибся. Оздемиру понадобилось всего 42 секунды, чтобы нокаутировать Джими. Теперь Волкан нацелился на титул UFC, которым сейчас владеет Джон Джонс.

3 место

Шон Омелли (8-0) — Альфред Хашакян (8-4)

Турнир «Дана Уайт ищет таланты»

В США есть серия турниров «Дана Уайт ищет таланты». В боях участвуют перспективные бойцы, лучшие из которых подписывают контракты с сильнейшей лигой мира.

В рамках второго такого турнира в главном бою сразились Шон Омелли и Альфред Хашакян. Поединок этих проспектов оценили многие эксперты ММА, а нокаут в исполнении Шона Омелли занимает лидирующие места в различных рейтингах.

2 место

Джон Джонс (23-1) — Даниэль Кормье (19-2)

UFC 214

Главный поединок турнира UFC 214 между Джоном Джонсом и Даниэлем Кормье удался, как и все бойцовское шоу.

Джонс и Кормье — не просто соперники, а настоящие враги. Первый раунд остался за Джонсом, второй — за Кормье. Казалось, что Даниэль дожмет соперника, но все вышло как раз наоборот. В середине третьего раунда Кормье пропустил хайкик, после чего его заболтало. Джонс почувствовал вкус крови и набросился на Кормье, как на жертву. В итоге, Джонс нокаутировал его, добивая у «клетки». Таким образом, Кормье впервые в своей профессиональной карьере проиграл нокаутом, а Джонс вернул себе пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе и первую строчку в рейтинге сильнейших бойцов мира вне зависимости от весовых категорий.

1 место

Галор Бофандо (5-2) — Чарли Уорд (3-3)

UFC Fight Night 113

Видели ли вы когда-нибудь, чтобы после броска один из бойцов был нокаутирован? Это как раз тот случай. Чарли Уорд — один из тех парней, кто является другом Конора Макгрегора. Его соперником по турниру стал Галор Бофандо. Англичанин в первом раунде так опрокинул ирландца, что тот отключился. Потом последовало добивание, которого можно было и не делать. Бофандо одержал досрочную красивую победу.

Have you ever seen or HEARD a KO like this? Galore Bofando finishes Charlie Ward with a crazy slam! #UFCGlasgow https://t.co/rILLjFHv27