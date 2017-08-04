СХЕМА ДНЯ: Как эстафета с факелом ОИ-2018 обойдет КНДР стороной

Оргкомитет Олимпийских игр-2018 опубликовал маршрут эстафеты олимпийского огня Игр-2018 в Пхенчхане.

Больше всего его графическое исполнение напоминает карту боевых действий, на которой стрелки прошли через все крупные корейские города, но этом умудрившись ни разу не пересечь 38-ю параллель.

Позже на официальном сайте Олимпиады появился анимированный ролик, который выглядит гораздо более миролюбиво: