Как они становились врагами. Микулик - о матче «Зенит» - «Спартак»

Наверное, у каждого своя версия относительно того, когда матчи между «Спартаком» и «Зенитом» превратились в футбольную войну, но лично я бы за точку отсчета взял осень 1996-го, игру в Санкт-Петербурге, пропущенный Березовским от Тихонова мяч в ближний угол, публичные обвинения Дмитриева в сдаче матча некоторыми из его партнеров, разбирательства на КДК - или как он тогда у них назывался - закончившиеся, как обычно, ничем.



Впрочем, для тренера «Зенита» Садырина они закончились отставкой - точнее, не продлением контракта. То ли была сдача, то ли нет, но раз такие разговоры громкие пошли, знать, как-то не так вы командой, уважаемый Павел Федорович, управляете - до свидания. И Садырину, конечно, безумно обидно было, что именно «Спартак» получилось, оформил его расставание с «Зенитом». Дело в том, что красно-белые цвета бесили его еще со времен работы в сборной, когда после знаменитого «письма четырнадцати» дружные спартаковцы то соглашались приехать на сборы, то отказывались от своих слов - и так почти до самого чемпионата мира.



А после него Пал Федорыч поехал поднимать родной «Зенит» из глубин первой лиги, и когда вернул ее оттуда, то в матче первого круга в «Лужниках» грохнул команду Ярцева голами Лепехина и Зубко и светился счастьем так, словно это Желудков опять положил два «золотых» штрафных в сетку Дасаева - говорили, что я фуфло списанное, а мы-то, оказывается, кое-что еще могем! А к финишу чемпионата «Зенит» спокойно причаливал в конце десятки, и не было для Садырина большей радости, чем не пустить «Спартак» к чемпионству - поэтому та история и казалось ему такой дикой.



Но тот «Зенит» по дистанции был, понятно, ни какой «Спартаку» еще не конкурент, а вот когда футболист Быстров решил Питер на Москву сменять, «Зенит» уже кое-что начинал из себя представлять, поэтому переход получился, конечно, резонансным. Не заладились у Владимира отношения с тренером Петржелой - тот начал обвинять игрока в разболтанности на тренировках, а Быстров на это сильно обижался, парируя тем, что чешский специалист сам эти занятия от силы раз в неделю посещает - откуда ж ему знать, кто сачкует, а кто пашет?!



Оказавшись в Москве, игрок стремительно «переобулся», заявив, что хоть он родом и из Ленобласти, с детства болел исключительно за «Спартак», игру своего недавнего клуба обозвал метким словом «судороги», и в довершении всех добрых дел поцеловал спартаковский «ромбик». Сам он, правда, утверждал, что никакого публично-демонстрационного поцелуя не устраивал, так, на эмоциях губами в сторону эмблемы повел - но это Владимир рассказывал уже при обратном переходе, причем ребятам с «виража», которые, похоже, так до конца и не поверили в быстровскую искренность.



Выдающимся футболистом Быстров, чего уж там, не был, и если бы все отпущенные природой для скоростного крайка не длинные годы карьеры пробегал бы в одном клубе, то ни в жизнь столько внимания к себе бы ни привлек. Но его вклад в разжигание страстей в спартаковско-зенитовском противостоянии совершенно неоценим.



Есть ли шанс повторить такую рокировку у Артема Дзюбы, который, как когда-то Быстров, при смене цветов рвал с прежним клубом, казалось, навсегда? Пока только можно сказать, что для Роберто Манчини он - уже игрок полуторного состава, и что еще одного форварда, помобильнее и помоложе Артема, «Зенит» по-прежнему ищет. Но если итальянец выставит Дзюбу против «Спартака», то не прогадает - в таком матче Артем незаменим. Затерзает он гарантированно бывших партнеров, благо даже в самолет с ними проситься теперь не придется - «Зениту» через два дня уже в Екатеринбурге играть. (Не Еськов ли, кстати, судит?)



И вообще - что это за «Зенит» - «Спартак» без Дзюбы?!

Матч Зенит - Спартак Место и дата 06 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция