Этот «Русский» из Аргентины точно станет в «Зените» примером для остальных
20-летний аргентинец
Сантьяго Аскасибар любит родителей, рыбалку и историю. А еще может перейти в «Зенит».
Он не похож на среднестатистического аргентинца: у него
светлые волосы и голубые глаза. За это его еще в детстве прозвали El Ruso или
Rusito
– то есть Русский. Даже внешне он напоминает простого русского парня, а не
человека, родившегося в Ла-Плате. Аскасибар – не очень высокий, всего 1,68, но
впечатляет местных журналистов своей игрой, в прессе часто мелькает «Маленький
гигант». Это не только про рост: за месяц до 19-летия он получил шанс в «Эстудиантесе»
и так поразил всех, что стал игроком основы.
Аскасибар – очень вдумчивый и правильный. Сантьяго живет в семье из девяти человек: он сам, родители, четверо братьев и сестер и двое друзей из футбольной школы «Эстудиантеса». Один из них, Родриго Маринелли, приехал из другого города и жил на стипендию. Когда ее перестали платить, выход был один – вернуться домой, закончить с футболом. Тогда семья Сантьяго пришла на помощь и приютила его. Другой – Эммануэль Соса – жил в интернате 7 лет. Это стало невыносимо, и тогда Аскасибар предложил переехать в их дом. Теперь Родриго и Эммануэль – часть семьи.
Себя Сантьяго называет «простым семейным парнем». Его не особенно
впечатляет известность, и он до сих пор чувствует неловкость, когда раздает
автографы. Аскасибар любит проводить время с семьей, ходить к бабушке и
дедушке. А главное его хобби – рыбалка. Правда, себя Сантьяго лучшим рыбаком в
семье не называет: круче всех в этом его брат Хулиан.
Аскасибар учит английский и интересуется историей. После школы даже
хотел изучать историческую антропологию, но неожиданный футбольный прорыв
вынудил отложить планы – тогда не хватило бы времени. А чтобы достичь большого
футбола, приходилось бороться и с трудностями. Когда в детстве он заявил, что
хочет стать футболистом, учителя лишь рассмеялись. Тогда-то Сантьяго и понял, что путь
теперь только один.
Его бывший детский тренер Омар Рулли рассказал смешную
историю о первых днях Сантьяго в «Эстудиантесе». Ему было восемь. На одном
из первых занятий Рулли дал простое упражнение: нужно было принять мяч основной
ногой и отдать пас другой. Несколько попыток вышли провальными, и светловолосый
малыш расстроился. Тренер подбодрил: «Не грусти, сынок, ты сможешь ударить
по мячу левой ногой, когда сделаешь это тысячу раз». Через три недели во время
матча Аскасибар получил мяч правой ногой и сделал передачу партнеру левой. Когда
команды покинули поле, тренер крикнул: «Видишь, Сантьяго, ты научился пасовать
левой!». На что мальчик ответил: «Да, и я сделал это всего за 423 удара!»
Когда Месси дебютировал за «Барселону», Аскасибару было 6. Но самый
известный игрок в мире – не его кумир. Как признается сам полузащитник, ему
больше по душе Хавьер Маскерано и Диего Марадона.
– У Маскерано отличный пас, он очень самоотверженный и
всегда хочет делать все лучше всех. Возможно, я восхищался им из-за позиции –
она такая же, на которой я играю. А Марадону я люблю за все то, что он дал
футболу. Я не мог видеть вживую его игру, но смотрю записи на YouTube, и у меня мурашки! – восторгался
Аскасибар. Многие называют его «Новый Маскерано» – не только из-за амплуа и
манеры игры, но и из-за человеческих качеств.
– Ему еще нужно подрасти, но у него есть удивительные
черты: врожденная воинственность, умение вести команду вперед. Он – большая личность, – так тепло об Аскасибаре отзывается президент «Эстудиантеса», легендарный Хуан Себастьан Верон.
20-летнего футболиста однажды спросили о самой большой
мечте, он ответил цитатой Диего Марадоны: «Главная мечта каждого игрока –
выступать за сборную». На шаг он к этому приблизился – в 2016-м поехал на
Олимпийские игры. Там, правда, удачно выступить не получилось:
Аргентина проиграла Гондурасу в решающем матче группового этапа и не вышла в
плей-офф. А игрок сборной Гондураса еще и заявил, что Аскасибар позволил себе
расистские высказывания. Эта история продолжения не получила, так что, скорее
всего, случилось досадное недопонимание.
Когда Сантьяго спрашивают, кто вызывает у него наиболее сильные
чувства, он отвечает: «Моя мама Мариана и бабушка Мела». Мама до сих пор будит
его, когда приходит время собираться на тренировку.
– Родители научили меня уважению. Когда я был ребенком в
огромном мире, они находились рядом, чтобы ни случилось. Они показали мне
ценности чувств. Объяснили, как важно помогать другим, – говорил Сантьяго
Аскасибара, которому всего 20 лет и которого точно можно назвать примером для
подражания.