Дмитрий Радченко: Каррера не будет играть вторым номером. Даже против «Зенита»

Бывший форвард «Зенита» и «Спартака», а ныне тренер Академии петербургского клуба Дмитрий Радченко – о главном матче тура.

«Манчини держит в голове принципиальность матча для Дзюбы»

– Перед матчем со «Спартаком» «Зенит» уступил в Лиге Европы «Бней Иегуде». К этому матчу можно относиться серьезно?

– Каждый матч такого ранга очень серьезен, ведь на кону выход в следующий раунд европейского турнира. Неважно, с каким счетом «Зенит» победил в первом матче. Все равно нужно было быть сосредоточенными: «Бней Иегуда» – команда не с самым лучшим подбором игроков, но несколько футболистов могут создать проблемы. Что они в итоге и показали.

– Роберто Манчини дал отдохнуть игрокам основного состава. Ставка себя оправдала?

– Я бы не так ставил вопрос. Манчини совсем недолго работает в команде, у него было мало времени на подготовку команду. У итальянца еще нет четко оформленных игроков основы и запаса. Трансферная кампания «Зенита» была очень активная, взяли много игроков, но еще рано утверждать, кто из всей обоймы относится к стартовому составу, а кто нет.

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– В прошлом сезоне Артем Дзюба был безоговорочным игроком стартового состава, а сейчас в этом есть сомнения. Как думаете, Манчини знает, что игра против «Спартака» для форварда не рядовая?

– Мы видим, что Роберто – очень уверенный в себе, но при этом эмоциональный тренер. Он у бровки, постоянно что-то подсказывает и всегда находится в игре. Манчини неслучайно добивался серьезных успехов в Италии и Англии. Поэтому, приезжая в Россию, он отлично проанализировал всех игроков, которые есть у него в обойме. Дзюбу в том числе. Он прекрасно знает, что для него это очень принципиальная встреча.

– Неужели итальянец держит эту информацию в голове?

– Перед такими матчами все нужно держать в голове. Все до мелочей.

«Фанаты «Спартака» поменяют свое мнение о стадионе «Зенита»

– После потери очков в первых турах «Спартак» уверенно обыграл «Краснодар». Красно-белые вернули уверенность?

– «Спартак» с «Краснодаром» выглядел очень мощно. Москвичи по делу обыграли очень сильную команду. С каждой игрой красно-белые прибавляют и очень прилично выглядят физически.

– Долгие годы противостояние «Зенита» и «Спартака» – один из главных матчей сезона. После чемпионства «Спартака» принципиальность возросла?

– Конечно, матч принципиальный. Ажиотаж очень большой. Для «Зенита» эта встреча даже важнее, чем для «Спартака».

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– В прошлом сезоне экс-главный тренер «Зенита» Мирча Луческу не раз говорил, что после судейства в матче «Зенит» – «Спартак» ход чемпионата полностью поменялся. Возможно ли это в нынешнем году?

– Говорить о том, что матч будет определяющим в турнирном плане, конечно, нельзя. Не надо забывать, что это всего лишь встреча очередного тура. А слова Луческу может объяснить только сам румын. Это его видение. Мое видение не совпадает. Понятно, что в каких-то матчах судейство было не идеальным, где-то были ошибки в пользу соперников «Зенита». Но были встречи, когда ошибались и в пользу петербургской команды. Просто говорить о судействе не стоит. Надо показывать свою игру, судейство – не оправдание.

– На матче против «Бней Иегуды» было 46 000 болельщиков, а на «Спартаке» будет еще больше. Ждать самый атмосферный матч в российской истории?

– Конечно. Наш президент Сергей Фурсенко сказал, что будет аншлаг. Значит, он знает что-то о количестве проданных билетов. Остается надеяться, что команды покажут хороший футбол, а зрители получат от него удовольствие. Надеюсь, атмосфера будет праздничная.

– Есть негласное противостояние болельщиков «Зенита» и «Спартака»: каждые считают, что их стадион лучше. Этот матч поможет фанатам из Москвы увидеть, что петербургский стадион не такой плохой?

– Думаю, когда многочисленные фанаты «Спартака» приедут на стадион и увидят атмосферу, которая тут царит, они поменяют свое мнение о стадионе «Санкт-Петербург».

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– «Зенит» заявил Эмануэля Мамману, «Спартак» – Марио Пашалича. Есть шанс, что новички выйдут на поле уже в воскресенье?

– Это большой риск для тренеров выпускать новичков с корабля на бал вот так. Не думаю, что тренеры решатся на такой шаг: все-таки футболистам нужно какое-то время на адаптацию.

«Спартаку» неправильно играть вторым номером»

– Несмотря на то, что тренеры – итальянцы, нам не стоит ждать традиционный итальянский футбол?

– Оба тренера пропагандируют атакующий футбол. У «Спартака» очень сильная линия нападения, поэтому для них неправильно играть вторым номером. Даже против «Зенита». У сине-бело-голубых тоже очень насыщенная средняя и передняя линии, поэтому ждем атакующего футбол, каждая команда будет играть на победу.

– Если «Зенит» победит, отрыв от «Спартака» будет уже 7 очков. Красно-белых не сломает возможное поражение?

– Нет, конечно. Понятно, что это только начало сезона, все может произойти. Даже отрыв в семь очков совершенно ничего не будет значить.

– Как закончится игра, на ваш взгляд?

– Мне бы очень хотелось, чтобы команды показали красивый футбол и забили много голов. Не думаю, что команды закроются.

– Значит, ставите на результативную ничью?

– Думаю, «Зенит» понимает значимость матча. Со «Спартаком» на новом стадионе мы еще не играли, зрителей будет очень много, поэтому у хозяев будет небольшое преимущество. Поставлю на победу «Зенита» со счетом 3:2.