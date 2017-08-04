Призывы убивать евреев и факты поприличнее о новом сопернике «Зенита» в Европе
Оказывается,
голландский «Утрехт» – не такая уж скромная команда: у нее есть бешеные фанаты,
звездные бывшие игроки и экологически чистые решения.
В «Утрехте» заканчивал Адвокат и начинал Кюйт
Тренер главных европейских побед «Зенита» Дик
Адвокат приехал в «Утрехт» в 35, оттарабанил 39 игр за сезон и закончил карьеру.
Дирк Кюйт наоборот тут разгонялся: в 18 лет, в 1998-м, он впервые сыграл в
футбол профессионально именно за «Утрехт», в 2002-м по-настоящему научился
забивать и 20 голами заслужил переход в «Фейенорд». За миллион евро.
Сейчас самый дорогой в «Утрехте» – полузащитник, его можно продать за 4,5 миллиона. Урби Эмануэльсон на пике четыре года назад был в два раза дороже, а пять лет назад забивал «Зениту» со штрафного в Лиге чемпионов за «Милан» – теперь, в 31, он уже не так востребован. 34-летний серебряный призер чемпионата мира-2010 Эдсон Брафхейт тоже. Оба, например, не доиграли ключевой ответный матч предыдущего раунда Лиги Европы.
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«Утрехт» вообще выглядит сомнительно: голландцы сыграли вничью 0:0 на Мальте и ни разу не победили польский «Лех» – они вышли на «Зенит» только за счет голов на чужом поле во второй встрече.
А вообще попал в еврокубок «Утрехт» после удивительного по сценарию отдельного плей-офф за это место: в мини-финале за Лигу Европы «Утрехт» играл с АЗ, проиграл первый матч 0:3, но в ответном симметрично победил и выиграл в итоге по пенальти.
Тренер «Утрехта» работал с Гвардиолой и открыл Промеса
Эрик тен Хаг продвинулся в «Гоу Эхед Иглз» – вывел
малоизвестную команду в топ-дивизион. Там же он дооформил Квинси Промеса:
принял 20-летнего таланта с неустойчивой психикой в аренду и за год отучил
будущего лидера «Спартака» падать от каждого контакта.
Из «Гоу Эхед» тег Хаг пошел в четвертую немецкую
лигу – но это дауншифт только отчасти: Эрик стал главным во второй команде «Баварии»,
ему очень хотелось работать с Пепом Гвардиолой и Маттиасом Заммером. Тен Хаг и
Гвардиола похожи внешне, они почти ровесники, что-то голландец взял и Пепа и
по-тренерски. Хотя если разбираться детально, у тен Хага нет одного специалиста
для копирования, но фрагментами ориентируется и на итальянские рецепты, и на
идеи Луи ван Гала. «Утрехт» непривычно для неглавных голландских команд
осознанно обороняется и следует схемам в большинстве ситуаций.
Эрик привел с собой из «Баварии» немецкого полузащитника
Рико Штридера. Новость о переходе игрока немецкого суперклуба в «Утрехт»
выглядела мощно, но на самом деле против «Зенита» будет играть человек, у
которого всего один матч в первой бундеслиге. Это именно что футболист тен Хага
из второй команды, который нужен был в центре поля для утверждения новых
утрехтских принципов.
«Утрехт» только что продал главного форварда
Себастьен Аллер три сезона подряд забивал за «Утрехт»
10+ мячей: 11 в первый сезон, потом 19 и 15. Этого парня хотел купить ЦСКА – он
отказался, потому что хотел играть в Западной Европе. К нему подкатывали «Ньюкасл»
и «Норвич» – Аллер отвергал из-за желания выступать в еврокубках. Верх логики
этого француза в том, что он свинтил из «Утрехта» с Лигой Европы в во
франкфуртский «Айнтрахт», которого даже в этом турнире нет.
Фанаты «Утрехта» ненавидят евреев
У «Утрехта» точно есть отмороженные фанаты. Некоторые болельщики этого скромного клуба пару лет назад прорвались в мировые ленты новостей из-за поведения на матче с «Аяксом» два сезона назад. Они скандировали жесткие антисемитские кричалки. Очень жесткие: в них не было нецензурных слов, но они напрямую призывали к убийствам евреев. На фанатском языке болельщики «Аякса» – «жиды», но формулировки здесь звучали такие, что относились точно не только к команде-сопернику.
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Естественно, тут же справедливо возмутились союзы
евреев – голландский, европейский. Голландские евреи даже требовали останавливать
матчи из-за таких оскорблений, но такое правило в регламент в итоге не
включили. Футбольный союз Голландии заявил, что станет активно бороться с
антисемитизмом на стадионе «Утрехта» и других аренах.
Хулиган «Утрехта» бил фаната «Аякса» велосипедной цепью
У «Утрехта» есть очень жесткая фанатская группировка
фанатов «Бунник сайд» – они творят жесть и дома в Голландии, и на редких
еврокубковых выездах. По крайней мере так было до начала 2000-х. Например, в
Кубке УЕФА-2003/04, когда «Утрехт» поехал в Швецию к «Юргордену», с трибуны «Бунник
сайд» во вратаря хозяев прилетела монета с острыми краями – он получил травму, а
голландский клуб – штраф от УЕФА. Следом «Утрехт» причислил к хулиганам почти
всех членов «Бунник сайд», но в итоге не стал запрещать им походы на свой
стадион.
А самый известный кадр буйств «Бунник сайд» – это
фотография с матча против ненавистного «Аякса» в 1976-м. У утрехтского хулигана
в руках велосипедная цепь, он уже почти догнал амстердамца, чтобы как следует
приложиться по нему железом.
Для контраста: новых болельщиков «Утрехт»
воспитывает сам. Например, перед позапрошлым сезоном клуб виртуально пригласил
на командную фотосессию детей из местной больницы. По полю катались роботы с
камерами и экранами – они были глазами и лицами детей.
«Утрехт» дает энергию 300 домам
Голландская
компания, которая занимается альтернативными источниками энергии, весной
2017-го установила на крыше стадиона «Гальгенвард» 3 400 солнечных батарей.
Солнечной энергии, которую получится таким образом собрать, хватит для
обеспечения 300 утрехтских домов.
В офис «Утрехта» вломились, воры ограбили сейф
Клубный
офис «Утрехта» находится тоже на стадионе «Гальгенвард». В январе 2015-го,
ночью в него вломились грабители. Они угрожали охраннику оружием и вынудили его
открыть клубный сейф.
Сколько именно украли, непонятно. Но Вилко ван Шайк, который тогда был генменеджером клуба, а теперь работает в НЕКе, после ограбления говорил весьма жалобно: «Это удар, когда так теряешь деньги, заработанные с трудом. У нас и без того был непростой финансовый год».
ФК «Утрехт»
Прозвище: Utreg («Утрехт» на местном диалекте)
Стадион: «Гальгенвард» (24 500 зрителей)
Достижения: чемпион Голландии (1958), обладатель Кубка Голландии (1985, 2003, 2004)
Результаты-2016/17:
Главный тренер: Эрик тен Хаг
Лидер: Яссин Аюб
Примерная стоимость состава (transfermarkt.de): 27,3 млн евро
Путь в Лиге Европы-2017/18: «Валетта», Мальта (0:0, 3:1), «Лех» (0:0, 2:2)