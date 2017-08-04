Призывы убивать евреев и факты поприличнее о новом сопернике «Зенита» в Европе

Оказывается, голландский «Утрехт» – не такая уж скромная команда: у нее есть бешеные фанаты, звездные бывшие игроки и экологически чистые решения.

В «Утрехте» заканчивал Адвокат и начинал Кюйт

Тренер главных европейских побед «Зенита» Дик Адвокат приехал в «Утрехт» в 35, оттарабанил 39 игр за сезон и закончил карьеру. Дирк Кюйт наоборот тут разгонялся: в 18 лет, в 1998-м, он впервые сыграл в футбол профессионально именно за «Утрехт», в 2002-м по-настоящему научился забивать и 20 голами заслужил переход в «Фейенорд». За миллион евро.

Сейчас самый дорогой в «Утрехте» – полузащитник, его можно продать за 4,5 миллиона. Урби Эмануэльсон на пике четыре года назад был в два раза дороже, а пять лет назад забивал «Зениту» со штрафного в Лиге чемпионов за «Милан» – теперь, в 31, он уже не так востребован. 34-летний серебряный призер чемпионата мира-2010 Эдсон Брафхейт тоже. Оба, например, не доиграли ключевой ответный матч предыдущего раунда Лиги Европы.

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«Утрехт» вообще выглядит сомнительно: голландцы сыграли вничью 0:0 на Мальте и ни разу не победили польский «Лех» – они вышли на «Зенит» только за счет голов на чужом поле во второй встрече.

А вообще попал в еврокубок «Утрехт» после удивительного по сценарию отдельного плей-офф за это место: в мини-финале за Лигу Европы «Утрехт» играл с АЗ, проиграл первый матч 0:3, но в ответном симметрично победил и выиграл в итоге по пенальти.

Тренер «Утрехта» работал с Гвардиолой и открыл Промеса

Эрик тен Хаг продвинулся в «Гоу Эхед Иглз» – вывел малоизвестную команду в топ-дивизион. Там же он дооформил Квинси Промеса: принял 20-летнего таланта с неустойчивой психикой в аренду и за год отучил будущего лидера «Спартака» падать от каждого контакта.

Из «Гоу Эхед» тег Хаг пошел в четвертую немецкую лигу – но это дауншифт только отчасти: Эрик стал главным во второй команде «Баварии», ему очень хотелось работать с Пепом Гвардиолой и Маттиасом Заммером. Тен Хаг и Гвардиола похожи внешне, они почти ровесники, что-то голландец взял и Пепа и по-тренерски. Хотя если разбираться детально, у тен Хага нет одного специалиста для копирования, но фрагментами ориентируется и на итальянские рецепты, и на идеи Луи ван Гала. «Утрехт» непривычно для неглавных голландских команд осознанно обороняется и следует схемам в большинстве ситуаций.

Эрик привел с собой из «Баварии» немецкого полузащитника Рико Штридера. Новость о переходе игрока немецкого суперклуба в «Утрехт» выглядела мощно, но на самом деле против «Зенита» будет играть человек, у которого всего один матч в первой бундеслиге. Это именно что футболист тен Хага из второй команды, который нужен был в центре поля для утверждения новых утрехтских принципов.

«Утрехт» только что продал главного форварда

Себастьен Аллер три сезона подряд забивал за «Утрехт» 10+ мячей: 11 в первый сезон, потом 19 и 15. Этого парня хотел купить ЦСКА – он отказался, потому что хотел играть в Западной Европе. К нему подкатывали «Ньюкасл» и «Норвич» – Аллер отвергал из-за желания выступать в еврокубках. Верх логики этого француза в том, что он свинтил из «Утрехта» с Лигой Европы в во франкфуртский «Айнтрахт», которого даже в этом турнире нет.

Фанаты «Утрехта» ненавидят евреев

У «Утрехта» точно есть отмороженные фанаты. Некоторые болельщики этого скромного клуба пару лет назад прорвались в мировые ленты новостей из-за поведения на матче с «Аяксом» два сезона назад. Они скандировали жесткие антисемитские кричалки. Очень жесткие: в них не было нецензурных слов, но они напрямую призывали к убийствам евреев. На фанатском языке болельщики «Аякса» – «жиды», но формулировки здесь звучали такие, что относились точно не только к команде-сопернику.

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Естественно, тут же справедливо возмутились союзы евреев – голландский, европейский. Голландские евреи даже требовали останавливать матчи из-за таких оскорблений, но такое правило в регламент в итоге не включили. Футбольный союз Голландии заявил, что станет активно бороться с антисемитизмом на стадионе «Утрехта» и других аренах.

Хулиган «Утрехта» бил фаната «Аякса» велосипедной цепью

У «Утрехта» есть очень жесткая фанатская группировка фанатов «Бунник сайд» – они творят жесть и дома в Голландии, и на редких еврокубковых выездах. По крайней мере так было до начала 2000-х. Например, в Кубке УЕФА-2003/04, когда «Утрехт» поехал в Швецию к «Юргордену», с трибуны «Бунник сайд» во вратаря хозяев прилетела монета с острыми краями – он получил травму, а голландский клуб – штраф от УЕФА. Следом «Утрехт» причислил к хулиганам почти всех членов «Бунник сайд», но в итоге не стал запрещать им походы на свой стадион.

А самый известный кадр буйств «Бунник сайд» – это фотография с матча против ненавистного «Аякса» в 1976-м. У утрехтского хулигана в руках велосипедная цепь, он уже почти догнал амстердамца, чтобы как следует приложиться по нему железом.

Для контраста: новых болельщиков «Утрехт» воспитывает сам. Например, перед позапрошлым сезоном клуб виртуально пригласил на командную фотосессию детей из местной больницы. По полю катались роботы с камерами и экранами – они были глазами и лицами детей.

«Утрехт» дает энергию 300 домам

Голландская компания, которая занимается альтернативными источниками энергии, весной 2017-го установила на крыше стадиона «Гальгенвард» 3 400 солнечных батарей. Солнечной энергии, которую получится таким образом собрать, хватит для обеспечения 300 утрехтских домов.

В офис «Утрехта» вломились, воры ограбили сейф

Клубный офис «Утрехта» находится тоже на стадионе «Гальгенвард». В январе 2015-го, ночью в него вломились грабители. Они угрожали охраннику оружием и вынудили его открыть клубный сейф.

Сколько именно украли, непонятно. Но Вилко ван Шайк, который тогда был генменеджером клуба, а теперь работает в НЕКе, после ограбления говорил весьма жалобно: «Это удар, когда так теряешь деньги, заработанные с трудом. У нас и без того был непростой финансовый год».