Дзюба веселил, а Кокорин судил. Возвращение легендарного турнира в Петербурге

Сборная России выиграла у финнов первый матч возрожденного Кубка Кондрашина и Белова.

Четырехлетний перерыв

Андрей Кириленко возглавляет РФБ с августа 2015 года, и за это время президент организации не раз подчеркивал, что сборная России должна играть в разных регионах. Не зря ее девиз – «Главная команда страны». За 2016 год мужская команда съездила в Химки, Санкт-Петербург, Пермь и Краснодар. В последних двух городах подопечные Сергея Базаревича играли матчи квалификации на Евробаскет против Боснии и Швеции. Обе встречи закончились победами и завоеванием места в финальной части чемпионата Европы.

Тимофей Мозгов: Хорошо, что сборная России играет в разных городах

Подготовка сборной к поездке в Турцию состоит из трех товарищеских турниров, два из которых пройдут дома: в Петербурге и Казани. В столицу Татарстана сборная вернется впервые с победной Универсиады-2013, а в Петербурге команда играла еще в прошлом году. В этот раз статус матчей стал выше: в городе возродили Кубок Владимира Кондрашина и Александра Белова. Раньше в турнире участвовали клубы в лице «Спартака» и еще трех приглашенных команд. В клубном формате турнир последний раз прошел в 2013 году, когда красно-белые еще играли в Единой лиге ВТБ. В 2014-м, когда спартаковцы рухнули в низшие лиги из-за финансовых проблем, а в Петербург перевезли «Зенит», Кубок пропал, и даже казалось, что надолго.

Девятки Кокорина

На первый розыгрыш трофея после возрождения пригласили только двух участников: сборные Финляндии и Израиля. В будущем году число команд обещают расширить – об этом на церемонии открытия турнира сказала заместитель председателя петербургского спорткомитета Наталия Сафонова.

В прошлом году, когда сборные России и Финляндии играли товарищеский матч, все прошло позитивно: в Петербурге баскетбольные национальные команды почти не играли. В этот раз больше в глаза бросались разные огрехи. Билеты за 200 рублей помогли заполнить «Сибур Арену» на половину – аншлага в пятничный вечер не получилось. Все-таки 17:00 – не самое удобное время для рабочих людей. Также можно сказать о времени матча с Израилем – 12:30 воскресенья. Скорее всего, это вынужденная мера безопасности из-за матча «Зенита» со «Спартаком», который пройдет в нескольких шагах от арены в 20:00.

Александр Кокорин: Хотелось бы больше болельщиков на матче баскетбольной сборной России

Нелучшее впечатление оставила поддержка команды. Даже на матче гандбольной сборной в мае собрался сектор реально активных фанатов, за которым подхватывали остальные зрители. Да, команда проиграла, а приятный осадок остался. Такая небольшая группа показалась и на баскетболе, но ее активность погасла уже на первой минуте.

Как-то расшевелить аудиторию удалось игрокам «Зенита». Иван Новосельцев показал публике новую прическу без косички. Юрий Жирков изображал такое лицо, словно ему до сих пор стыдно за поражение от «Бней Иегуды». Артем Дзюба весело разговаривал с Андреем Кириленко и подавал мяч Андрею Воронцевичу: сначала ногой, потом пришлось, как положено – руками. В перерыве нападающий объяснил, что желал баскетболисту ЦСКА набрать больше всех очков. Однако Воронцевича в этой гонке опередил Виталий Фридзон: 18 очков против 13.





Александр Кокорин в перерыве примерил роль судьи. Даже не совсем баскетбольного: он оценивал слэм-данки. Футболист чаще показывал участникам девятки, но и не пожадничал с десятками. Как признался сам Кокорин, он об этой роли знал еще до матча.

А из всех бросков сверху особо крутым получился данк через самого Кириленко.

Не хуже звезд

Сергей Базаревич перед турниром пожаловался, что «клубы не заботятся об игроках». Одна из важных потерь сборной – рецидив травмы плеча у Сергея Карасева, который почти дотащил «Зенит» до Евролиги. Также команда осталась без Ивана Стребкова, Павла Антипова и Артема Клименко, которых тренер очень хотел видеть. А в остальном состав выглядит боеспособным выполнить задачу выхода в плей-офф. Тут и Тимофей Мозгов, готовящийся к новой жизни в «Бруклине», и Алексей Швед, который поставил «Химки» выше предложений из Америки.

Сергей Базаревич: Мы много забили, но пока далеки от игры, которую можем показывать

Как и год назад, российская команда начала матч в роли отыгрывающихся. Главная звезда финнов – Лаури Маркканен, которого под седьмым номером драфта НБА-2017 забрал «Чикаго». Однако отрыв сделал не он: в первой четверти выстрелил Сасу Салин из «Уникахи», забивший четыре трехочковых подряд. Правда, и тут можно на табло очки Салина приписывают Шону Хаффу. Как будто организаторы забыли выучить состав Суоми. Будущая звезда «Чикаго» больше играла во второй десятиминутке и создала немало проблем под кольцом.

Хозяева все-таки закончили первую половину с небольшим преимуществом в два очка, а после большого перерыва разыгрались. Причем, ведущую роль играли не только избранные лидеры Мозгов, Швед и Воронцевич. Недурно смотрелись новички: Владислав Трушкин и Михаил Кулагин. Сборная оторвалась к четвертой четверти от финнов на семь очков, а в последней десятиминутке без проблем развила успех до двузначной разницы.

Первая проверка перед Евробаскетом успешно пройдена.