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222 миллиона? Не так уж много, если речь о Неймаре

Евгений Зуенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Неймар
НеймарФото: Gettyimages.ru

Четыре аргумента в пользу тезиса, что 222 миллиона за Неймара – это нормально

1. Неймар – это надолго

Неймар – один из лучших игроков мирового футбола. В большинстве опросов, определяющих лучшего действующего футболиста, он занимаете место или сразу за Криштиану Роналду и Лео Месси, или даже между ними. При этом португальцу уже 32 года, а аргентинцу 30. Даже если им обоим удастся избежать серьезных травм, очень скоро – через год или два, не больше – их дуополии придет конец. А Неймару всего 25, он только выходит на пик своих возможностей, и при удачном стечении обстоятельств сможет оставаться на этом пике еще лет 10. Да, последние 9 «Золотых мячей» поделили Месси и Роналду, но за следующие 5-6 Неймар сможет с ними поспорить.

Если владельцы «ПСЖ» собираются построить суперклуб, то строить его вокруг Неймара вполне логично.

2. Неймар – поп-звезда

Можно спорить, кто приносил больше пользы команде – Неймар или его партнеры: например, Суарес или Иньеста. Но по популярности бразилец давно уже обошел почти всех. Его твиттер-аккаунт по числу подписчиков – второй среди футбольных в мире (после Роналду. Правда, у Месси такого аккаунта просто нет). Неймар снимается в очередной серии фрашизы «Три икса» в роли суперагента. Неймар собирает толпы фанатов в любой стране мира.

Если владельцы «ПСЖ» собираются сделать свой клуб популярным за пределами Франции и окрестностей, то Неймар для этого подходит лучше всех.

3. Неймар хочет выигрывать

При всей своей всемирной славе Неймар до сих пор не выиграл ни одного титула, который бы сделал его по-настоящему великим. Все триумфы «Барсы» последних лет общественное мнение приписывает прежде всего Месси, а потом уже всем остальным. Даже 10 голов в выигранной Лиге чемпионов 2014-15 были не уникальны – Месси и Роналду тоже забили в тот год по 10. На домашнем чемпионате мира Неймар травмировался и пропустил решающие матчи. Совсем другое дело – «ПСЖ». Если Неймар хочет выйти из тени Месси с Роналду, ему надо начать выигрывать трофеи в команде, построенной вокруг него. Судя по первым заявлениям, бразилец тоже так думает.

Если владельцы «ПСЖ» собираются выигрывать Лигу чемпионов, то Неймар – идеальная покупка.

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4. Неймар – это выгодно

222 миллиона – это конечно много. Но если помнить про инфляцию, то это ненамного больше, чем 56 миллионов долларов за Фигу в 2000-м. Или чем 75 миллионов за Зидана в 2001-м. При этом, если кто забыл – затраты на Фигу, Зидана, Бекхэма и Роналдо мадридский «Реал» в итоге смог вернуть – на рекламных контрактах, продаже телеправ, футболок, турах по Азии и Северной Америке и т.д. Неймар – один из самых популярных и раскрученных брендов (см. пункт 2), он еще до переезда в Париж зарабатывал 22 миллиона долларов в год на персональных контрактах.

Если владельцы «ПСЖ» собираются вписываться в финансовый фэйр-плей, то Неймар может принести не меньше денег, чем катарские фонды.

P.S. Разумеется, это не означает, что акционеры «ПСЖ» рассуждали именно так, или что у парижан получится перейти из разряда «лучший клуб Франции» в категорию «глобальные суперклубы». Это даже не означает, что Неймар после перехода в более слабый чемпионат не станет играть хуже и не превратится в подобие Роналдинью того периода карьеры великого бразильца, когда он играл именно в «ПСЖ». Тот Роналдинью показывал свой уровень всего 5-6 раз за сезон и не выиграл ничего, кроме Кубка Интертото.

Трансфер Неймара – просто еще один трансфер большого игрока, и 222 миллиона ничего не меняют.

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