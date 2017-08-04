222 миллиона? Не так уж много, если речь о Неймаре
Четыре аргумента в пользу тезиса, что 222 миллиона за Неймара – это нормально
1. Неймар – это надолго
Неймар – один из
лучших игроков мирового футбола. В большинстве опросов, определяющих лучшего
действующего футболиста, он занимаете
место или сразу за Криштиану Роналду и Лео Месси, или даже между ними. При этом
португальцу уже 32 года, а аргентинцу 30. Даже если им обоим удастся избежать
серьезных травм, очень скоро – через год или два, не больше – их дуополии
придет конец. А Неймару всего 25, он только выходит на пик своих возможностей,
и при удачном стечении обстоятельств сможет оставаться на этом пике еще лет 10.
Да, последние 9 «Золотых мячей» поделили Месси и Роналду, но за следующие 5-6
Неймар сможет с ними поспорить.
Если владельцы «ПСЖ» собираются построить суперклуб, то
строить его вокруг Неймара вполне логично.
2. Неймар – поп-звезда
Можно спорить, кто приносил больше пользы команде – Неймар или
его партнеры: например, Суарес или Иньеста. Но по популярности бразилец давно
уже обошел почти всех. Его твиттер-аккаунт по числу подписчиков – второй среди
футбольных в мире (после Роналду. Правда, у Месси такого аккаунта просто нет). Неймар
снимается в очередной серии фрашизы «Три икса» в роли суперагента. Неймар
собирает толпы фанатов в любой стране мира.
Если владельцы «ПСЖ» собираются сделать свой клуб
популярным за пределами Франции и окрестностей, то Неймар для этого подходит
лучше всех.
3. Неймар хочет выигрывать
При всей своей всемирной славе Неймар до сих пор не выиграл
ни одного титула, который бы сделал его по-настоящему великим. Все триумфы «Барсы»
последних лет общественное мнение приписывает прежде всего Месси, а потом уже
всем остальным. Даже 10 голов в выигранной Лиге чемпионов 2014-15 были не
уникальны – Месси и Роналду тоже забили в тот год по 10. На домашнем чемпионате
мира Неймар травмировался и пропустил решающие матчи. Совсем другое дело – «ПСЖ».
Если Неймар хочет выйти из тени Месси с Роналду, ему надо начать выигрывать
трофеи в команде, построенной вокруг него. Судя по первым заявлениям, бразилец
тоже так думает.
Если владельцы «ПСЖ» собираются выигрывать Лигу чемпионов, то Неймар – идеальная покупка.
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4. Неймар – это выгодно
222 миллиона – это конечно много. Но если помнить про
инфляцию, то это ненамного больше, чем 56 миллионов долларов за Фигу в 2000-м.
Или чем 75 миллионов за Зидана в 2001-м. При этом, если кто забыл – затраты на
Фигу, Зидана, Бекхэма и Роналдо мадридский «Реал» в итоге смог вернуть – на рекламных
контрактах, продаже телеправ, футболок, турах по Азии и Северной Америке и т.д.
Неймар – один из самых популярных и раскрученных брендов (см. пункт 2), он еще
до переезда в Париж зарабатывал 22 миллиона долларов в год на персональных
контрактах.
Если владельцы «ПСЖ» собираются вписываться в финансовый фэйр-плей, то Неймар может принести не меньше денег, чем катарские фонды.
P.S. Разумеется, это не означает, что акционеры «ПСЖ» рассуждали именно так, или что у парижан получится перейти из разряда «лучший клуб Франции» в категорию «глобальные суперклубы». Это даже не означает, что Неймар после перехода в более слабый чемпионат не станет играть хуже и не превратится в подобие Роналдинью того периода карьеры великого бразильца, когда он играл именно в «ПСЖ». Тот Роналдинью показывал свой уровень всего 5-6 раз за сезон и не выиграл ничего, кроме Кубка Интертото.
Трансфер Неймара – просто еще один трансфер большого игрока, и 222 миллиона ничего не меняют.