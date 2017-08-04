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Пройдет ли ЦСКА в Лигу чемпионов через строй «мальчиков»?

Алексей Андронов
Алексей Андронов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Бибрас Натхо радость после гола
Бибрас Натхо радость после голаФото: «Советский спорт»

ЦСКА получил крайне опасного и неприятного соперника. За последние два сезона «Янг Бойз» выбил из турнира «Шахтер» и киевское «Динамо». В рейтинге оба клуба стоят выше армейцев.

Против «Динамо» «мальчики» продемонстрировали очень суровый, практически брутальный футбол. ЦСКА нужно приготовиться к борьбе, стыкам, и даже попыткам запугивания. Вряд ли москвичи превзойдут бернцев в скорости, но она может оказаться второстепенным фактором противостояния. Будет много борьбы в воздухе, будут хоккейные приемы против вратаря (в этой связи несколько тревожно за Акинфеева), будет жарко.

С российскими клубами «Янг Бойз» пересекался дважды – и оба раза обменивался победами. 2:1 и 1:3 с «Зенитом», 3:1 и 0:2 с «Анжи». Шапками тут закидывать некого. Выстоят армейцы, смогут заставить соперника (прежде всего в первом выездном матче на искусственном газоне) играть без мяча – шансы на успех значительно вырастут.

Забавное название «мальчики» обрели совсем не случайно – первым соперником студенческой команды стал базельский «Олд Бойз». Назвались «от противного». А цвета выбрали согласно аббревиатуре имени YB.

Свой последний трофей выиграли в 1987-м (Кубок Швейцарии). В текущем чемпионате сыграли два матча, забили соперникам 6 безответных мячей. Возможно, с ЦСКА не сможет играть основной вратарь Давид фон Бальмос, но в сменщиках у него опытнейший 34-летний Марко Вольфли. Из игроков стоит выделить центрального защитника Стива фон Бергена (50 матчей за сборную Швейцарии), и ударного форварда Гийома Оаро, игравшего заметную роль в ПСЖ «дошейховой эры». 33-летний уроженец Реюньона в 95 играх за клуб забил 67 мячей. Васину и Березуцким есть к чему приготовиться.

Прозвище: «Мальчики»
Стадион: «Стад де Сюисс», 32 000 зрителей
Достижения: 11-кратный чемпион Швейцарии (последний раз – 1986), 6-кратный обладатель Кубка Швейцарии (последний раз – 1987)
Результат 2016/17: 2-е место в чемпионате, ¼ финала кубка
Главный тренер: Ади Хюттер (Австрия), золотой дубль с «РБ Зальцбург» в сезоне 2014/15
Лидер: Гийом Оаро (Франция)
Примерная стоимость состава (transfermarkt.de): 27,35 млн Евро
Путь в Лиге чемпионов 2017/18: «Динамо» (Киев) – 1:3 (г), 2:0 (д)

Голосование: Пройдет ли ЦСКА «Янг Бойз»?

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