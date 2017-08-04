Друг «Спартака», враг ЦСКА. Кто достался «Краснодару» в Лиге Европы

По результатам жеребьевки четвертого квалификационного раунда Лиги Европы «Краснодару» досталась сербская «Црвена Звезда». «Советский спорт» рассказывает о сопернике «быков».

БАЛКАНСКИЙ ТОП

«Црвена Звезда» - один из старейших клубов не только Сербии, но и Балкан в принципе. В югославском футболе «Црвена» - абсолютный лидер и топ: клуб 30 раз выигрывал чемпионат страны, в состав которого входила Сербия, 25 раз выигрывала национальный кубок, а также неслабо шумела на европейской арене.

В 1991 году «Звезда» выиграла Кубок квропейских чемпионов, с разницей в 10 лет завоевывала Кубок Митропы (1958, 1968), играла в финале Кубка (1979) и Суперкубка УЕФА. Кстати, в 1991 сербскому гранду также достался Межконтинентальный кубок.

В целом, регалий у «Црвены Звезды» побольше будет, чем у половины наших клубов вместе взятых. «Краснодар» на фоне белградцев безбожно меркнет. Правда, времена уже совсем другие, и теперь на подъеме именно отечственный клуб.

КРАСНАЯ КНИГА

«Црвена Звезда» - это сборник прекраснейших балканских футболистов, это красная книга югославского футбола, это одна из лучших фубольных школ континента. Ради примера назову хотя бы десять выходцев из «Звезды»: Дробняк, Михайлович, Станкович, Видич, Баста, Райкович, Скоблар, Петкович, Лукович, Лазович. Можно продолжать бесконечно.

Сейчас в составе «Звезды» блистают такие ребята, как знакомый российских болельщикам Йовичич и Дональд. Кроме того, есть весьма занятные иностранцы: бразилец Рикардиньо, ганец Фримпонг (не Мануэль!) и костариканец Руис (не Брайан!).

ТРЕНЕР, СПОНСПОР, СТАДИОН

Работает с «Црвеной» малоизвестный сербский тренер Владан Милоевич. Сейчас специалисту 47 лет, он не выиграл ни одного трофея, хотя работал уже с пятью клубами: «Явор», «Чукарички», «Омония» и «Паниониос».

С 2010 года главным спонсором «Звезды» является «Газпром», на данный момент соглашение между клубом и российской нефтяной компанией прлонгрировано до лета 2018 года.

Кроме славной истории и легендарного имени, «Црвена Звезда» по праву гордится своим стадионом «Райко Митич». 55-тысячную арену несколько несколько раз реставрировали, а построили еще в 1963 году. К слову, стадион также является домашним для национальной сборной Сербии.

ДРУЗЬЯ И ВРАГИ

Главные антагонисты «Црвены Звезды» на Балканах – «Партизан», «Хайдук», «Конкордия», и ХАШК. Многие противостояния потеряли было значение после распада Югославии на несколько самостоятельных государств.

В России же главный друг и соратник «Црвены» - московский «Спартак». Белградцы даже как-то приезжали в гости к красно-белым и сыграли в матче-открытии спартаковского стадиона. С ЦСКА у «Звезды» отношения заметно хуже, так как армейцы поддерживают дружбу с главным ненавистником «Црвены» - «Партизаном».

КАРТОЧКА КЛУБА

Прозвище: «Народная команда», «Красно-белые», «Звездаши»

Стадион: «Райко Митич» (55 538 зрителей)

Достижения: 30-кратный чемпион Королевства Югославии/Югославии/Сербии, 25-кратный победитель национального кубка, обладатель Олимпийского кубка Сербии (1914), Победитель Кубка чемпионов (1991) и Международного Кубка (1991).

Результаты 2016/17: вице-чемпион чемпионата Сербии.

Главный тренер: Владан Милоевич

Лидер: Джон Руис

Примерная стоимость состава: 21,2 млн евро

Путь в Лиге Европы: «Флориана» (3:0, 3:3), «Иртыш» (1:1, 0:2), «Спарта» (2:0, 1:0).