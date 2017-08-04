Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Анжи0 : 1Ростов
Футбол  Ноттингем Форест0 : 0Миллуолл
Футбол  Сандерленд0 : 1Дерби Каунти
Футбол  Монако1 : 1Тулуза
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Друг «Спартака», враг ЦСКА. Кто достался «Краснодару» в Лиге Европы

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Футболисты "Црвены Звезды"
Футболисты "Црвены Звезды"Фото: ФК «Црвена Звезда»

По результатам жеребьевки четвертого квалификационного раунда Лиги Европы «Краснодару» досталась сербская «Црвена Звезда». «Советский спорт» рассказывает о сопернике «быков».

БАЛКАНСКИЙ ТОП

«Црвена Звезда» - один из старейших клубов не только Сербии, но и Балкан в принципе. В югославском футболе «Црвена» - абсолютный лидер и топ: клуб 30 раз выигрывал чемпионат страны, в состав которого входила Сербия, 25 раз выигрывала национальный кубок, а также неслабо шумела на европейской арене.

В 1991 году «Звезда» выиграла Кубок квропейских чемпионов, с разницей в 10 лет завоевывала Кубок Митропы (1958, 1968), играла в финале Кубка (1979) и Суперкубка УЕФА. Кстати, в 1991 сербскому гранду также достался Межконтинентальный кубок.

В целом, регалий у «Црвены Звезды» побольше будет, чем у половины наших клубов вместе взятых. «Краснодар» на фоне белградцев безбожно меркнет. Правда, времена уже совсем другие, и теперь на подъеме именно отечственный клуб.

КРАСНАЯ КНИГА

«Црвена Звезда» - это сборник прекраснейших балканских футболистов, это красная книга югославского футбола, это одна из лучших фубольных школ континента. Ради примера назову хотя бы десять выходцев из «Звезды»: Дробняк, Михайлович, Станкович, Видич, Баста, Райкович, Скоблар, Петкович, Лукович, Лазович. Можно продолжать бесконечно.

Сейчас в составе «Звезды» блистают такие ребята, как знакомый российских болельщикам Йовичич и Дональд. Кроме того, есть весьма занятные иностранцы: бразилец Рикардиньо, ганец Фримпонг (не Мануэль!) и костариканец Руис (не Брайан!).

ТРЕНЕР, СПОНСПОР, СТАДИОН

Работает с «Црвеной» малоизвестный сербский тренер Владан Милоевич. Сейчас специалисту 47 лет, он не выиграл ни одного трофея, хотя работал уже с пятью клубами: «Явор», «Чукарички», «Омония» и «Паниониос».

С 2010 года главным спонсором «Звезды» является «Газпром», на данный момент соглашение между клубом и российской нефтяной компанией прлонгрировано до лета 2018 года.

Кроме славной истории и легендарного имени, «Црвена Звезда» по праву гордится своим стадионом «Райко Митич». 55-тысячную арену несколько несколько раз реставрировали, а построили еще в 1963 году. К слову, стадион также является домашним для национальной сборной Сербии.

ДРУЗЬЯ И ВРАГИ

Главные антагонисты «Црвены Звезды» на Балканах – «Партизан», «Хайдук», «Конкордия», и ХАШК. Многие противостояния потеряли было значение после распада Югославии на несколько самостоятельных государств.

В России же главный друг и соратник «Црвены» - московский «Спартак». Белградцы даже как-то приезжали в гости к красно-белым и сыграли в матче-открытии спартаковского стадиона. С ЦСКА у «Звезды» отношения заметно хуже, так как армейцы поддерживают дружбу с главным ненавистником «Црвены» - «Партизаном».

КАРТОЧКА КЛУБА

Прозвище: «Народная команда», «Красно-белые», «Звездаши»
Стадион: «Райко Митич» (55 538 зрителей)
Достижения: 30-кратный чемпион Королевства Югославии/Югославии/Сербии, 25-кратный победитель национального кубка, обладатель Олимпийского кубка Сербии (1914), Победитель Кубка чемпионов (1991) и Международного Кубка (1991).
Результаты 2016/17: вице-чемпион чемпионата Сербии.
Главный тренер: Владан Милоевич
Лидер: Джон Руис
Примерная стоимость состава: 21,2 млн евро
Путь в Лиге Европы: «Флориана» (3:0, 3:3), «Иртыш» (1:1, 0:2), «Спарта» (2:0, 1:0).

Голосование: Пройдет ли «Краснодар» «Црвену Звезду»?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» и «Зенит» поборются за игрока «Атлетико»? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» и «Зенит» поборются за игрока «Атлетико»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Виллем Янссен: «Утрехт» будет аутсайдером в противостоянии с «Зенитом»Полузащитник «Утрехта» Виллем Янссен прокомментировал итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги Европы. Напомним, что его команде предстоит сыграть с «Зенитом».Вячеслав Булавин: Считаю, что жребий оказался хорошим и для «Краснодара», и для «Зенита»Бывший защитник «Зенита» Вячеслав Булавин прокомментировал итоги жеребьевки раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.Дмитрий Булыкин: «Зенит» и ЦСКА должны легко проходить дальше, за «Краснодар» испытываю небольшую тревогуБывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил шансы российских команд в следующем раунде Лиги чемпионов и Лиги Европы.Гендиректор «Црвены Звезды»: Мы недовольны итогами жеребьевкиГенеральный директор «Црвены Звезды» (Сербия) Звездан Терзич заявил, что клуб недоволен итогами жеребьевки раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. По его словам, клуб знает силу «Краснодара» и дает себе отсчет, что российская команда является фаворитом противостояния.
Футбол
Виталий Мутко: УЕФА должен обратить внимание на трансфер Неймара
MMA
Малиньяджи покинул тренировочный лагерь Макгрегора после опубликованных фотографий бойцом ММА
Футбол
Зидан готов работать с Мбаппе только в случае продажи Бензема, Роналду или Бэйла
Футбол
Марио Пашалич: Переход в «Спартак» – шаг назад? Я буду играть в Лиге чемпионов, о чем мечтал с детства
все новости
Црвена Звезда
Црвена Звездакалендарьстатистика
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости