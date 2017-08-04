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Юлия Ефимова: Обещали фотосессию с дельфинами, пришла в бассейн, а там – акулы!

Наталья Кузина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Юлия Ефимова
Юлия ЕфимоваФото: «Советский спорт»

У нас в гостях побывала Юлия Ефимова – пятикратная чемпионка мира по плаванию. Пятую золотую медаль Юлия выиграла на недавнем чемпионате мира в Будапеште, а кроме нее – еще две серебряные медали и одну бронзовую. Все это богатство спортсменка привезла с собой в нашу редакцию. У журналистов было много вопросов к Юле, но прежде мы задали ей те, что прислали вы, наши читатели.

«50 МЕТРОВ ПЛЫВУ ЗА 25 СЕКУНД. В ЛАСТАХ»

- Юля, вы снова чемпионка. И как не устаете? Что заставляет вас поддерживать форму на высочайшем уровне столько лет?
- Это характер. Мне хочется плыть и побеждать. Так было всегда, и это желание пока еще не иссякло.

- И все же плавать в бассейне – это так скучно!
- Смотря как организовывать тренировки. В моей команде не бывает скучно. Мы все время что-то придумываем, разнообразим занятия. В этом участвуют и спортсмены, и тренеры.

- Что вам нравится делать больше всего на тренировках?
– Плавать в ластах. 50 метров я плыву за 25 секунд. Нравится это ощущение хорошей скорости.

- Фелпс как-то плыл с акулой наперегонки в моноласте и проиграл ей две секунды на ста метрах. А вы не хотите попробовать посоревноваться – ну не с акулой, а с дельфином, например?
- Ой, что-то подобное в моей жизни уже было. Меня пригласили на фотосессию с дельфинами, и я, конечно, согласилась. Прихожу, а в бассейне – акулы. Трехметровые! Когда заходили в этот «дельфинарий», я увидела вывеску «кормление акул» и еще подумала, нет ли подвоха. Так и вышло – меня нагло обманули, и я плавала с акулами. Спросила: «А они ничего не сделают?» Мне отвечают: «Ну точно не съедят! Может, немного покусают».

- В какой стране это происходило?
- У нас, в России!

- Если бы вам сразу сказали, что там будут акулы, вы бы не пошли на эту съемку, так?
- Не пошла бы! А вот с дельфинами я очень хотела поплавать.

«РЕКЛАМИРОВАТЬ ТО, ЧТО НЕ НРАВИТСЯ? НИКОГДА!»

- Юля, в нашей стране можно разбогатеть, занимаясь плаванием?
- Да недавнего времени это было почти невозможно. Только сейчас появляется просвет в этом плане. У меня, например, есть очень хороший контракт с производителем жевательной резинки. Я очень довольна этим сотрудничеством.

- Сколько нулей в этом контракте?
- Не скажу! Конечно, речь не идет о заоблачных суммах, которыми располагают футболисты или игроки из других видов спорта. Но для плавания мой контракт довольно хорош.

- А вы бы согласились рекламировать за серьезные деньги то, что вам не нравится. Сигареты, например.
- Нет, никогда.

- Говорят, вы купили квартиру в Москве. Это благодаря тому контракту?
- О, да! А еще говорят, что мне дали очень много квартир, и там, и здесь. Но на самом деле все это неправда. Чтобы заработать на жилье здесь, мне придется поплавать еще пару олимпиад.

- А вам нравится Москва?
- Раньше не нравилась совсем. Она казалась мне огромным и бессмысленным городом. Но сейчас я к ней привыкла, больше ее узнала и полюбила.

- Какой город остается самым любимым?
- Лос-Анджелес! Там у меня много друзей, очень его люблю. Потом Волгодонск, конечно, где я выросла и… Рим, пожалуй.

«КАКОЙ «ЗЕНИТ» И СПАРТАК»? Я НЕ ИНТЕРЕСУЮСЬ ФУТБОЛОМ»

- Юля, тут один наш читатель, болельщик «красно-белых» пишет нам, что обиделся на вас. В недавнем интервью вы сказали, что будете болеть за питерцев в матче «Зенит» -- «Спартак», которого так все ждут.
- Можно сказать, что я пошутила! Ну какой «Зенит» и «Спартак»? Я не интересуюсь футболом, не особо в нем разбираюсь. Тогда я просто вспомнила, что у нас на сборах как-то оказалась куча тейпов с надписью «Зенит», вот я и сказала, что буду за него болеть.

- В общем, болельщики «Спартака» могут спать спокойно.
- Конечно!

!Полная версия интервью – в ближайшее время на нашем сайте.

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