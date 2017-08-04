Философская игра с дымовой шашкой: футбол в кино

Съемки фильма про Льва Яшина Фото: «Советский спорт»

Кинокритик Лидия Маслова порассуждала немного о роли футбола в кинематографе в своей статье «Искусственное поле: футбол и кино» на официальном портале welcome2018.com. «Советский спорт» уже публиковал фрагменты текста, который нам показался нам очень значимым. Теперь предлагаем Вашему вниманию еще небольшой фрагмент на ту же тему.

СПОРТ ПРОТИВ ВОЙНЫ

Существует солидный пласт вполне реалистичных исторических фильмов об использовании футбола в политических целях. Имеется в виду прежде всего «матч смерти», состоявшийся в оккупированном Киеве в 1942 году для «нормализации отношений между населением и военными властями Германии» – так сформулировано символическое значение этой игры в картине Евгения Карелова «Третий тайм» 1962 года.





Кадр из фильма «Третий тайм», 1962 год.

Не так давно был снят мелодраматический римейк «Матч», где героического вратаря киевского «Динамо» играет Сергей Безруков. Обе картины наводят на печальные размышления о том, что на смену тогдашним футболистам-романтикам, которые предпочитали скорее погибнуть, чем проиграть, пришли профессионалы-прагматики, которые, похоже, не стали бы надрываться даже под страхом смертной казни.







Кадр из фильма «Матч», 2012 год.

Кроме «матча смерти», в том же 1942 году состоялся и «матч жизни» в блокадном Ленинграде. Он был упомянут в фильме «Удар! Еще удар!» 1968 года в качестве флешбека главного героя, строгого тренера и отца великого футболиста. Он разрывается между спортом и научной работой, пока очкарик-профессор неуклюже шутит: «Решайте, физика или футбол, а то окажетесь в офсайде».







Кадр из фильма «Удар! Еще удар!», 1968 год.

ФУТБОЛ ДЛЯ «ЧАЙНИКОВ»

Неспособность дилетантов разобраться в футбольной терминологии высмеивается во многих фильмах, например, в популярной феминистской комедии «Играй, как Бэкхем». Там один из персонажей объясняет жене, что такое офсайд, передвигая по столу солонку, горчицу и соус терияки, и даже добивается понимания.





Кадр из фильма «Играй, как Бэкхем», 2002 год.

Немногим дольше этого эпизода – четыре минуты – длится один из наиболее остроумных фильмов о футболе, в ехидной форме передающий интеллектуальную суть игры, – скетч британской комик-труппы «Монти Пайтон» «Футбольный матч философов».





Кадр из скетча «Философский футбол», 1972 год.

Этот матч уж точно мог бы состояться в любую погоду, поскольку в нем соперничают команды ведущих немецких и греческих философов, которые не догадываются, что вообще нужно делать с мячом, пока на 89-й минуте Архимеда не осеняет догадка и он с криком «Эврика!» не дает пас Сократу, забивающему гол в ворота объективного идеалиста Лейбница.

Впрочем, один настоящий футболист на этом матче все-таки присутствует, но лишь потому, что его фамилия – Беккенбауэр – рифмуется с Шопенгауэром. Комментатор при этом отмечает, что «присутствие Беккенбауэра – бесспорный сюрприз».

ДЫМ БЕЗ ОГНЯ

Неожиданностью для английских болельщиков становится назначение нового тренера сборной Англии в издевательском и самокритичном английском мокьюментари 2001 года «Тренер» (Майкл Бассет – тренер сборной Англии) накануне 17-го чемпионата мира, который, по версии авторов фильма, проводится в Бразилии. Майк Бассет выходит в телеэфир из Рио с двойной пинаколадой, украшенной зонтиком, а заканчивается это упоительное прямое включение диалогом:

– Какую тактику ты избрал для игры с Египтом?

– Удочка не влезла в чемодан.





Кадр из фильма «Тренер», 2001 год.

Трудно сказать, что кажется авторам картины более смехотворным из британского национального достояния – футбол или поэзия Редьярда Киплинга, но именно его духоподъемное стихотворение «Если» внезапно спасает героя от разъяренных журналистов. Они, услышав киплинговские строки, пристыженно молчат и прячут глаза, внезапно осознав, какой отчаянный героизм и отвага необходимы, чтобы осуществлять тренерские обязанности, будучи при этом непроходимым кретином.

Так что, хотя от альянса кинематографа с футболом ничего великого по большому счету не родилось, периодические столкновения этих двух разновидностей массового зрелища высекают юмористические искры – в смысле киноискусства от них больше дыма, чем огня, но какой же матч без хорошей дымовой шашки?