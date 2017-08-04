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Трансферный терроризм. Что не так с переходом Неймара в «ПСЖ»?

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи и Неймар
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи и НеймарФото: Gettyimages.ru

Главная трансферная сага этого лета завершилась – Неймар официально перешел в «ПСЖ» за несусветные 222 миллиона евро. «Советский спорт» объясняет, почему к этому сюжету нужно относиться с изрядной долей скепсиса.

РАЗРУШИТЕЛЬ МИФА

Неймар в Париже. Ну, наконец-то! Кажется, что в спортивном мире не осталось человека, который ни разу не высказался по этому поводу. Разумеется, отношение к данной истории у всех свое. Кто-то очарован сказкой о Неймаре, устремившемся за титулами в «ПСЖ», кто-то свято верит, что ему надоело находиться в тени злого гения - Лео Месси, поэтому он перешел туда, где будет могучим «альфа» и сможет по-настоящему решать игру. Кого-то просто приколола дерзость ребят из Катара, которые передали большой привет УЕФА со всеми их «фейр-плеями».

В Барселоне же теперь в приступах ярости жгут футболки с 11-м номером и на каждом шагу злобно шипят о том, что Неймар погнался за баблом. В парадигму сознания каталонских болельщиков просто не укладывается мысль о том, что «Барселону» можно в принципе на что-то променять.

Звучит радикально, но даже если смотреть на вещи более трезвым взглядом, представить добровольный переход в другой клуб кого-то из лидеров сине-гранатовых почти невозможно. Кажется, что уйти из «Барселоны», которая последние десять лет творит магию на футбольных полях, можно только на покой. И теперь один бразильский засранец вот так запросто разрушил этот миф!

МУТНЫХ ДЕЛ МАСТЕР

Впрочем, винить во всем Неймара глупо. Он не сучил капризно ножонками, умоляя папу забрать его подальше от Месси, который мешает ему выиграть «Золотой мяч», и увезти в Париж. Он не звонил владельцу «ПСЖ» Насеру Аль-Хелаифи с просьбой дать ему 222 миллиона на самовыкуп. Он просто ждал, пока большие дяди решат вопрос и делал все, чтобы не испортить отношения с «Барселоной» на тот случай, если придется остаться. А теперь все его разговоры о том, что он ушел в «ПСЖ» за новым вызовом и трофеями выглядят, как дешевое «мыло».

Неймар вообще не похож на человека, который сам что-то решает в своей карьере. Огромное количество историй о том, как он переходил в «Барселону» и сколько в результате той сделки заработал его отец, говорят сами за себя. В Каталонии бразилец оказался в 2013, а 10 миллионов евро подъемных от барселонских боссов заботливый папаша Неймара получил еще за два года до этого. Схема трансфера вообще выглядела донельзя мутной, из-за чего испанская прокуратура забронировала Неймару-старшему апартаменты эконом-класса в одной из местных тюрем. В итоге, дело удалось замять, а отец футболиста продолжил наживаться на контрактах сына.

Но в один прекрасный день на горизонте нарисовался хозяин «ПСЖ» Аль-Хелаифи, который сошел с ума после эпичных 1:6 от «Барселоны» в Лиге чемпионов и заделался в трансферные террористы. Этому человеку вообще наплевать, сколько и кому нужно было заплатить за Неймара. Глядя на то, как бразилец в международный женский день отгружает в ворота Траппа «двушку», а потом зарабатывает пенальти и отдает пас на гол, который вышвыривает его команду из Лиги чемпионов, Аль-Хелаифи ткнул в направлении 11-го номера «Барсы» указующим перстом и сказал своему помощнику: «он должен играть в моей команде!».

БЕЗУМИЕ ДЕНЕЖНЫХ МЕШКОВ

«Сколько миллионов? 222? Да хоть 333! И дайте его папаше все, что он захочет, только бы угомонился!» - у ребят из Катара все просто. Вот только папаша и тут захотел разыграть свою карту. После 1 августа он должен был получить 26 миллионов евро подъемных от «Барселоны» за продление контракта с его сыном до 2021 года, поэтому оттягивал момент перехода Неймара в «ПСЖ» до последнего. Но теперь не получит. В Каталонии очень обиделись. Впрочем, любящий отец внакладе не останется, очень скоро на его счетах материализуются 10% от 222 миллионов, заплаченных «Барселоне».

Стоп. Заплаченных? Кем? Опять ничего не понятно. И в случае с Неймаром это уже не удивляет. Некие представители футболиста в четверг вечером приехали в офис «Барселоны» и предоставили бумаги о переводе необходимой суммы для разрыва контракта между игроком и клубом в одностороннем порядке. Вы серьезно? Так просто?

УЕФА на ровном месте получила удар под дых и не должна оставить его без ответа. В Ньоне так долго пестовали свой ненаглядный финансовый «фейр-плей», что просто не потерпят такой дерзости. Пройдет несколько дней, и мы увидим новый виток в деле Неймара, трансферный терроризм не пройдет. Если УЕФА проявит несостоятельность в этом случае, то очень скоро перестанет существовать в нынешнем виде и составе. С момента перехода бразильца не прошло и пары суток, а высказаться о возмутительном характере сделки успели уже многие футбольные деятели.

Трансфер Неймара – это история не про амбиции и тягу к титулам, а локальное безумие денежных мешков, алчность родителя и отсутствие желания думать своей головой.

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