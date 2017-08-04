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Андрей Воронцевич: Дзюба – молодец, имеет понятие о баскетболе

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Андрей Воронцевич: Дзюба – молодец, имеет понятие о баскетболе
Фото: «Советский спорт»

Форвард сборной России Андрей Воронцевич в интервью «Советскому спорту» – о победе над финнами, тренере Быкове и баскетболисте Дзюбе.

«Подойдем к Евробаскету с позитивным настроем» 

– Это была наша первая игра, мы совсем недавно вместе собрались, – начал Воронцевич. – В принципе, было много недочетов, но хороших моментов больше. Входим в игровой ритм, нарабатываем тактические нюансы: пробуем схемы, которые предлагает тренер. Неплохо, но наш потенциал выше. От игры к игре будем добавлять. Без ошибок на первых порах быть не может хотя бы потому, что мы играли против хорошего соперника, который прессинговал почти всю игру и атаковал наше кольцо с очень хорошим процентом. Разберем эту игру и минимизируем наши огрехи.

Дзюба веселил, а Кокорин судил. Возвращение легендарного турнира в Петербурге

– А в чем резерв этой сборной?
– В сыгранности и в лимитировании числа ошибок: в игре с финнами их было 19, а это очень много для команды нашего уровня. Если будем меньше ошибаться, а мяч по периметру будет ходить быстрее – результат улучшится. Также отмечу, что тренер дал всем поиграть, а это очень хорошо. У нас длинная скамейка, на которой все большие профессионалы и у каждого серьезный потенциал. Любой игрок может выйти и реализовать свой бросок. Если подытожить, мы на верном пути, но работы предстоит еще много. У нас почти месяц, чтобы подойти к Евробаскету в оптимальной форме и позитивным настроем.

– Есть задача победить на Кубке Кондрашина и Белова?
– Конечно, а смысл выходить на площадку без настроя на победу? Тем более, мы играем у себя дома: перед своими зрителями хочется показать себя и выполнить тренерские установки. Все ребята жаждут закрепиться в составе. Естественно, настраиваемся на победу.

Сергей Быков: Убить в себе игрока по щелчку пальцев невозможно

– После Петербурга будет турнир в Казани. Российские любители баскетбола дождались нашу сборную в регионах.
– Это круто, у нас в стране много тех, кто действительно любит баскетбол. Многие пришли на «Экспо Баскет», где очень тепло отзывались о нашей сборной, желали побед и удачи. Огромное им спасибо, ведь мы делаем свою работу ради зрителей. Все игроки сборной настроены очень позитивно, в том числе из-за поддержки болельщиков.

«У Сергея Владимировича Быкова большое тренерское будущее» 

– Все знают Сергея Быкова-игрока, а какой он тренер?
– Мы все поздравили Сережу, теперь делаю это еще раз персонально. Это первая его победа, пусть и в товарищеском матче. Тренерскую карьеру всегда хорошо начинать с успеха. Тренер Сергей Владимирович Быков сейчас старается соединять сборников и тренерскую мысль, потому что менталитет игрока у него остался. Хочется пожелать ему удачи в его тренерской карьере, абсолютно не сомневаюсь, что у Сергея Владимировича большое тренерское будущее.

– В середине матча вы перекинулись парой фраз с Артемом Дзюбой.
– Да просто он ногой мяч пнул, – засмеялся Андрей. – Я ему пасанул обратно. Но он молодец, сориентировался быстро и руками красиво мне его вернул. В общем, имеет понятие о баскетболе. Повторюсь, молодец!

– Вы с ним знакомы?
– Нет, но мы всегда следим за играми наших футболистов по новостям. Спасибо большое игрокам «Зенита», что они пришли. Приятно, что они нашли время для баскетбола в своем плотном графике.

– Послезавтра у них матч со «Спартаком»…
– Да, знаю. Пожелаем им удачи. Еще раз спасибо, что пришли. 

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